Peligra la asunción de Villaverde como senadora: el prontuario que investigan va de relaciones con narcos a corrupción

El camino de Lorena Villaverde hacia el Senado, que parecía asegurado tras las elecciones, se encuentra ahora en una encrucijada judicial que amenaza con frenar su jura el próximo 10 de diciembre. En el centro del escándalo están las acusaciones de financiamiento irregular de su campaña, con implicancias que rozan desde el entramado político de Río Negro hasta figuras del narcotráfico internaciona como Fred Machado quien también ensució la carrera política de José Luis Espert.

La denuncia, presentada por Daniel Sarwer, presidente de la ONG ARM Global, exige investigar el origen de los fondos que respaldaron la campaña de Villaverde. Sarwer apunta a posibles delitos de lavado de activos y asociación ilícita, señalando a Machado como un actor clave en operaciones de triangulación financiera . Machado, extraditado recientemente a Estados Unidos, habría actuado en complicidad con Claudio Cicarelli, pareja de Villaverde, quien supuestamente utilizó estructuras societarias vinculadas a la explotación de minas de arenas silíceas autorizadas por el gobernador Alberto Weretilneck.

Lorena Villaverde

Aunque no hay imputaciones formales, la investigación ya sacude los cimientos de La Libertad Avanza en Río Negro. A esto se suma una interna ya convulsionada por la polémica decisión de Roberto Zgaib, responsable financiero del partido en la provincia, de rechazar el pago de una factura por 70 millones de pesos . La documentación, según Zgaib, presentaba inconsistencias que derivaron en acusaciones cruzadas y fuego de un lado y del otro entre los libertarios.

Lo cierto es que el historial de Villaverde tampoco ayuda a calmar las aguas: su pasado cargadito incluye una detención por tenencia de cocaína en Estados Unidos, un episodio que vuelve al centro del debate público en medio de las actuales sospechas sobre el financiamiento electoral. La denuncia en Comodoro Py no solo pone en jaque su asunción como senadora, sino que también amenaza con debilitar la cohesión interna del partido y su proyección hacia 2027.

Roberto Zgaib

Mientras tanto, la Justicia tiene la última palabra. Si interviene antes del 10 de diciembre, la banca podría quedar en manos del siguiente en la lista, Enzo Fulone. Si lo hace después, Lorena Villaverde asumirá bajo una sombra que podría empañar tanto su gestión como la credibilidad de La Libertad Avanza en Río Negro.