Peretta le gritó en la cara "operador" y "cag*n" a Feinmann y él le respondió: "Tiene que estar preso"

"Ahí está mi hijo, quiero que le digas por qué soy un garca, que soy un chanta. Explicame qué tenés conmigo porque usás tu programa, que lo escucha todo el mundo, para bardearme todos los días; y yo jamás intercambié ninguna opinión con vos. Nunca me entrevistaste. ¿Qué tenés conmigo?", le espetó en la cara Marcelo Peretta que es candidato a diputado al periodista Eduardo Feinmann.

La situación fue la conclusión de comentarios de Feinmann respecto a Peretta que no pasaron desapercibidos para el candidato a diputado que lo esperó afuera del lugar del trabajo del periodista que tampoco se quedó callado respecto a las palabras de quien fue a buscarlo.

Eduardo Feinmann fue interceptado por Marcelo Peretta

"Trabajaste con Mauro Viale", dijo con tono nervioso Feinmann que estaba siendo filmado por su hijo. Al mismo tiempo, deslizó: "¿Me viniste a amenazar?". A esto, Peretta respondió rápidamente: "No, quiero que me des explicación. Eduardo Feinmann, no te vine a amenazar, te vine a pedir explicaciones. Dame explicaciones de por qué me bardeás ".

Con nerviosismo evidente, Feinmann respondió: "Ninguna explicación", mientras el columnista Guillermo Laborda salió para ayudarlo aunque nada parecía detener la bronca entre manos.

Peretta redobló la apuesta: "Me tenés que dar explicaciones porque vos no podés usar el programa que todo el mundo escucha para bardearme, sin dar la cara. Explicame por qué me bardeás", dijo y en el mismo tono siguió: "Me hiciste operar con un consultor para decir que vos tenías grandes chances de ganar una elección".

El comentario hacía referencia a otro dicho de Feinmann contra Peretta que también es representante sindical de farmacéuticos: "¿Qué tengo que ver con eso? Hablá conmigo y preguntame. Explicame. Sé un verdadero periodista. Vos no sos un periodista, sos un operador . Está claro porque ni siquiera me das derecho a réplica, me bardeás todos los días", le planteó Peretta sacado.

Feinmann se quedó sin palabras y para cortar la charla en seco, dijo: "Okey, gracias (...) ¿Tenías ganas de decirme eso? ¿Tenés ganas de decirme eso? Listo, listo, chau, hasta luego", le dijo el periodista al mismo tiempo que cerraba la puerta del auto que lo trasladaba para irse del lugar.

Peretta explotó con esa respuesta: "'Hasta luego' no. Pedí disculpas. Pedí disculpas, sinvergüenza. Que te vas escapado. Pedí disculpas, te vas escapado", siguió entre gritos y la respuesta de Feinmann: " ¿Escapado de qué?, yo no me voy escapado de nada ", dijo mientras ahora intentaba calmar las aguas un agente policial.

El representante sindical subió la apuesta: "¿Querés pelear, salame?", dijo y Feinmann arremetió: "Vos querés pelear, ¿quién te creés que sos?". "¡Te escapás! El gran periodista argentino sos y necesitás seguridad. ¡Derecho a réplica! Este sinvergüenza. ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás, salame? Sos un sinvergüenza. Sos un mal tipo", dijo Peretta sin pelos en la lengua.

Protegido por la policía, el periodista -ya subido a su auto- decidió bajar la ventanilla y gritar: "¿Te creés que te tengo miedo?". Es así que Feinmann decidió bajarse del auto para enfrentarlo pero Peretta fue más rápido, pateó la puerta, el periodista trastabilló, cerró la puerta y le gritó en la cara: " Cagón, te vas corriendo, dale, bajate, dale ".

Qué pasó tras el enfrentamiento

Por un lado, Peretta usó sus redes sociales para hacer su descargo tras el agresivo episodio: "Hoy me acerqué a radio Mitre para preguntarle a Eduardo Feinmann por qué hace tres años que me maltrata sin conocerme, que utiliza la radio más escuchada para pegarme. Nunca le hice nada. No me pidió disculpas, ahora se hace la víctima pero en realidad es el victimario".

Por su parte, Feinmann usó su micrófono para hacer su descargo: "Fui agredido por este violento... Estos personajes típicos del sindicalismo apretador, extorsionador y violento, que tiene sumida a la República Argentina desde hace añares. [Salgo de la radio], de repente veo a Marcelo Peretta, viene caminando rápidamente hacia mí, con un joven que después me dice 'mi hijo está ahí, decile a mi hijo no sé qué', y el hijo filmando a su padre. ¡Qué verguenza! ¿No? Y con otro hombre del sindicato, me imagino, que me estaba esperando en la puerta", empezó.

Manuel Adorni aprovechó el conflicto y opinó

En la misma línea, expresó: "Vinieron de a tres a apretarme: el hijo de Peretta, Peretta y este hombre que debe ser o culata de Peretta o parte del sindicato de Peretta. Además, recordó: "Este tipo se hizo conocido en los programas de Mauro Viale, que lo llevaba como si fuera el gran sindicalista de la República Argentina, un tipo que tenía una coleta y que en ese momento defendía a Alberto Fernández. Después en 2021, 2022, se transformó en Pro, en amarillo. Y yo no sé si todavía sigue respondiendo a Patricia Bullrich, me encantaría saber de parte de la propia ministra de Seguridad. Él empuja a la policía, me pega una patada en la cintura, en el costado, y después patea mi auto, lo abolla. Eso es chapa, me importa cero".

Eduardo Feinmann adelantó que ya realizó la denuncia pertinente: "La denuncia ya está hecha, hice una exposición oral, mañana seguramente voy a ampliar la denuncia. Esto lo voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Tipos como estos tienen que estar presos", dijo en referencia a Marcelo Peretta.