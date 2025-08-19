Pirovano, entre reels y prejuicios: el titular del INCAA opina de cine mirando fragmentos por TikTok

El actual titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, aseguró que ver muchos reels de una película es como ver el film entero, en el marco de la defensa que hacía en televisión sobre el reciente estreno de Guillermo Francella Homo Argentum, el cual no había visto más que en partes en la red social Tik Tok. Además, dejó algunas frases discriminatorias sobre culturas de la Argentina. Estos son los funcionarios que impulsan el recorte en la cultura.

La situación se dio en el canal TN, en una entrevista que llevaban Diego Sehinkman y su equipo. Allí, Pirovano esbozó una defensa de la película que está en boca de todos los argentinos, luego de las polémicas que despertó Francella en relación a los subsidios en el cine y la diferencia entre las propuestas más directas y populares, y las más herméticas y cultas.

Carlos Pirovano sigue los deseos de Javier Milei en el INCAA.

"¿Viste la película?", le preguntó el conductor. "No, no vi la película". "Ah, gracias por haber venido", bromeó Sehinkman enseguida. "Vi muchos tik toks", lanzó sin ponerse colorado el cineasta. "¿Qué te pareció la discusión que se armó en relación a qué es el gen argentino?", siguió el periodista, que le aclaró que sí había visto el film.

"¿A vos no te parece que esos 16 personajes no son personajes de los que hablamos todos los días?", le preguntó el funcionario a sus entrevistadores en relación a las interpretaciones que hizo el actor en el reciente estreno. Cabe recordar que lo "distinto" que ofrece el film que dirigieron Mariano Cohn y Gastón Duprat es la pluralidad de papeles que ofrece Francella.

"El estereotipo es algo con lo cual el ser humano se maneja. El santiagueño perezoso, el cordobés contador de chistes, el tucumano... No voy a decir qué, porque todos sabemos", lanzó Pirovano. "No lo voy a decir. No me vas a hacer decirlo. Lo sabe Argentina", agregó tras las presiones de quienes lo reportaban.

Tras esas frases discriminatorias y prejuiciosas, otro colega que estaba en el panel del programa reinició el debate. "Le pregunto, porque no me quedó claro. ¿Usted la vio la película?", quiso saber. "No, no. Yo dije que vi Tik tok. Cuando vos ves muchos tik tok, vos ves casi toda la película. Te quiero aclarar, para que te quede claro", soltó como si nada, en una aseveración que despertaría la ira de cualquier miembro de una academia cinematográfica.

En Homo Argentum Francella interpreta 16 personajes.

"Usted es el titular del INCAA y no vio la película todavía", aseguró sorprendido el periodista de TN. "No vi todavía la película porque me invitaron a la inauguración y yo doy clase a esa hora. Y cortésmente decliné. Me llamó Agustín Bossi (productor ejecutivo del éxito del momento) muy amablemente, me invitó. Pero no puedo porque doy clase a esa hora", insistió. Pirovano es el funcionario que aplicó el ajuste en el organismo que encabeza.