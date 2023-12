Que no te la cuenten cambiada: el papelón de Milei, Joni Viale y el "falso extra" para militar el ajuste

Cuando el actual ministro de Economía, Luis Caputo, brindó las primeras medidas en cuanto a los ajustes y recortes que sucederán en los próximos días, los bolsillos de las personas sintieron el ruido y el dolor de lo que se vendrá. Lo peor del caso, es que todas aquellas medidas que se tomaron son en principio para poder "estabilizar al país", pero quedó claro que el ajuste no lo sufrirá la casta, sino la clase media.

Luis Caputo

Claro está que en cuanto se oficializaron los aumentos en los supermercados, carnicerías, se liberó el dólar, la nafta y el gas, automáticamente el sueldo promedio sufrió una drástica caída y los trabajadores tomaron nota. Por eso, desde C5N se acercaron a una estación de servicio para llevarle el micrófono "a la gente".

Ahí mismo, la periodista Agustina Peñalva de dicho canal se topó con Juan Bautista, un señor de 73 años que trabajó toda su vida y ahora lo sigue haciendo como taxista. En medio de la entrevista, el hombre se hundió en un llanto al manifestar que esta época le recuerda el 2001 por la crisis social y la incertidumbre.

Sin embargo, una vez que la entrevista finalizó, pocos minutos más tarde se hizo muy viral por todo lo que comentó Juan Bautista y quienes cayeron en la idea de reírse y de hasta tratarlo como un testimonio "falso" y "armado" fueron justamente periodistas como Jonatan Viale, Luis Gasulla y como si fuera poco, el mismísimo Javier Milei.

Tweet de Jonatan Viale compartido por Javier Milei sobre Juan Bautista y su entrevista a C5N.

A esta altura parece que el presidente electo no tiene muchas cosas por las cuales ocuparse, a tal punto de que su mejor decisión fue ingresar a Twitter y comenzar a compartir distintos tweets en donde se hacía mención de la "entrevista falsa" que realizó C5N, tomando como poco creíble al hombre.

Por este motivo fue que minutos más tarde de la repercusión, la misma periodista que había estado en el móvil hablando con el taxista se acercó nuevamente al estudio y mediante el programa Argenzuela, conducido por Jorge Rial, dio detalles de cómo se originó esa entrevista y hasta admitió haber recibido todo tipo de insultos en sus redes sociales por tratarla de mentirosa y de que la nota era fake, porque así mismo lo expresó el actual Presidente de la Nación.

"Esta estación de servicio queda en Bonpland y Córdoba -barrio de Palermo-, si quieren pedir las cámaras de seguridad para ver los movimientos previos y ver si hubo un acercamiento con este señor para ver si hubo un sobre o dinero de por medio, vamos. No tengo ningún problema", comenzó diciendo la periodista.

Sobre su actitud dentro de la nota y las agresiones que recibió, manifestó: "Tuve que explicar por qué le puse la mano en el hombro a un señor que estaba llorando. Me trataron de 'la conchudita' que le pone la mano en el hombro. Vos tenes a un jubilado llorando porque el tanque le acaba de costar 30 mil pesos, trabaja de lunes a lunes 12 horas, se jubiló y no le alcanza, de mínima si lo veo llorando le toco el hombro para aguantarlo".

Periodista de C5N acusada por Javier Milei de hacer una entrevista falsa.

Muchas de las críticas y de lo que compartió Milei tenían que ver que el taxista comienza la entrevista riéndose, luego le agarra un ataque de llanto y por último termina riéndose de la situación demostrando que ya no le queda otra cosa por hacer. La resignación con la que no empatizó ni siquiera el presidente Milei.

"Le estoy poniendo la cámara en frente porque el hombre quiso hablar y es verdad, el hombre se ríe pero no se ríe solamente al final, se ríe durante toda la nota como me pasa a mí cuando me llega la cuenta a mi casa. Fueron también los nervios de la cámara, el retorno que tuvimos un problema, le di mi teléfono para que pueda escuchar el vivo por ahí y hablar con Luciana, yo salgo de cámara y él se queda dando su nota, contando su testimonio. Por eso cuando cortó la entrevista yo pregunté en el teléfono si seguíamos al aire en comunicación", explicó la periodista.

"No había tanta gente en esa petrolera, pero en el medio de la nota yo me metí al playón y me sacaron porque no se pueden hacer notas adentro. Como yo no podía hacer notas ahí por seguridad, lo veo al taxista y me sacan. Si estuviese armado lo hubiera llevado a la esquina", explicó y sumó imágenes en donde se escuchaba: "¿Te puedo hacer unas preguntas? Estamos en vivo para C5N...".

Tweet del periodista Luis Gasulla compartido por Javier Milei sobre Juan Bautista y su entrevista a C5N.

Además de aquellas acusaciones y agresiones, la panelista agregó que la atacaron por la patente del auto que en el video no se veía con claridad. "La patente está pegada ahí arriba. Muchos en redes sociales decían que el auto no tenía patente, que era un arreglo hasta en eso. Yo trabajo hace cuatro años en el canal preguntándole a la gente todos los días en Constitución como está y como se siente. Siempre. Pasa que ahora les duele porque este hombre está hablando de una situación que muchos avalan".

Haciendo hincapié en cómo caminó las calles durante los últimos años, Rial agregó que durante todo el gobierno de Alberto Fernández se encargaron de estar en la vía pública mostrando cómo vivía y vive la gente y que también sufría las esquirlas de la crisis económica. Sin embargo, aprovechó para dejar en claro que cuando antes desde el partido libertario lo tomaban como algo "bueno" que se haga, ahora todo esto se torna en un cuadro de "falsedad" porque corresponde justamente a las medidas que ellos mismos tomaron.

Por último, en cuanto a lo divulgado y compartido por Milei, la periodista concluyó: "El problema es que fue más fácil cortar el fragmento donde el señor se ríe, que mostrar la entrevista completa. Si vos subís un fragmento donde el señor llora y después se ríe, puede generar dudas. Pero el señor se rió durante toda la nota por los nervios mismos de la cámara hasta que se sensibilizó por lo que decía".

¿Qué dijo Juan Bautista que tanto le generó incomodidad a Milei?

"Es un desastre, no lo pienso por mí solo. La gente que tiene un sueldo fijo me pregunto a dónde va a ir a parar esto", comenzó y contó: "El ahorro de uno que tenía un plazo fijo como el caso mío, está al mitad, el 50% ¡Afuera!". Cuando le consultaron sobre sus gastos diarios, la respuesta fue contundente y angustiante: "Yo estuve gastando $5.500 por día. Ahora me tengo que ir a casi $9.000", comenzó diciendo.

El taxista contó que trabaja más de 12 horas por día: "A mí me da para pagar pero ¡laburo! Ayer trabajé hasta las 7 de la tarde desde las 8 de la mañana". El caso de Juan Bautista es como el de muchas otras personas de la tercera edad en Argentina, no cobra una jubilación digna: "Yo tengo que seguir trabajando, estoy jubilado, tengo la mínima".

Juan Bautista, taxista de 73 años

Sobre las jubilaciones, el trabajador dijo indignado: "No prometen nada", y añadió: "No me queda otra que seguir trabajando" y completó: "De la jubilación no prometen nada, cero por ahora". Sobre el ajuste que impone tan fríamente Milei opinó: "Pensé que iban a venir pero no de esta manera. Es muy duro". Quebrado, Juan Bautista manifestó: "Lo que me preocupa a mí es que mucha gente que es honesta, padres de familia que no pueden darle una leche a su hijo, es lo más triste".

"Me acuerdo del 2001, lo que había pasado, la Plaza de Mayo. Yo me pregunté qué pasó en tan poco tiempo que está tan repleta, después me di cuenta de que había mucha gente que no tenía trabajo y que no tenía para comer". Juan Bautista contó un poco sobre su vida: "Tengo que estar orando por los humildes porque empecé desde cero. Lavé autos durante 25 años y 32 en el taxi, trabajo desde los 13 años y tengo 79 imagínese la cantidad de años que trabajé". Para finalizar, preocupado reflexionó: "Hay que orar por los pobres. No puedo soportar".