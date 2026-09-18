Quién es Beltrán Briones, el libertario que pidió "desalojar a la fuerza" la Villa 31 y que asegura que su propuesta es marxista

El influencer libertario y empresario Beltrán Briones siempre ganó notoriedad a partir de sus declaraciones explosivas y ultraderechistas, aunque el último jueves en una entrevista que le realizó al ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta en su programa de Laca Stream, reveló lo no dicho de su propuesta acerca de que "los privados" paguen los terrenos de la Villa 31 con 100 mil dólares por familia: que quienes no acepten sean desalojados por la fuerza.

El intercambio tuvo tanta repercusión porque logró que Larreta quede como un referente progresista al lado de los argumentos despersonalizados que expuso el especialista en bienes raíces. Para el final de la charla con también los integrantes del programa Chango, el único acuerdo claro entre Briones y el ex jefe de Gobierno fue que a ambos los señalaban como que tenían cara de alienígenas.

El modelo Briones

El libertario tiene una propuesta que en términos de márketing parece fantástica, pero que a la hora de la aplicación queda renga. Según Briones, "el sector privado" juntará fondos a través del Gobierno porteño para pagar una indemnización de 100 mil dólares por familia a las 10 unidades familiares que habitan la Villa 31, para que "luego los desarrolladores puedan construir".

"Mi solución implica que la gente deje de vivir en una villa, que es un ambiente peligroso, feo. Con esa guita se pueden comprar algo en un barrio de clase media, los desarrolladores ganan tierras muy buenas y la Ciudad maneja un problema sin agarrar impuestos de la gente", explicó el influencer.

El Barrio Padre Carlos Mugica está ubicado en terrenos que tendrían mucho valor y despiertan hambre de negocios por parte de los inmobiliarios.

La argumentación de Larreta se basó en la imposibilidad de que todos acepten y planteó el problema que presentaba la iniciativa: ¿qué se hace con quienes no acceden a irse?. "No es un tema físico que imposibilita sacar a la gente, es un tema de rédito político. La mayoría de los políticos no tienen ideología, hacen lo que creen que les va a dar votos. Y si le aseguro al jefe de Gobierno que sea 'si vos hacés esto vas a ganar votos, popularidad, vas a ser reelecto, o te da para subir a presidente', y lo ponés lo suficientemente en agenda, el tipo va a encontrar la forma de que le sea redituable", confesó Briones al respecto.

Larreta explicó que eso no había sucedido nunca en una magnitud tan grande. "La favela Rocinha está en la punta de la playa posiblemente más cara de Brasil. Terrenos valiosísimos si los hay. Jamás pudieron hacerlo. No hay un ejemplo en el mundo de que vos por la fuerza hayas sacado un barrio aún mucho más chico que la 31. Nadie lo hizo nunca. ¿Por qué acá vamos a poderlo hacer?", se preguntó. "¿Me estás diciendo que durante 80 años todos los políticos que gobernaron no se dieron cuenta de que les convenía políticamente hasta que ahora venís vos y se lo decís?", ironizó después.

Larreta fue jefe de Gobierno entre 2015 y 2023.

Desalojar es la salida

Según Briones, en la actualidad "nunca fue tan redituable políticamente hacer algo al respecto" de la Villa 31. "Está habiendo una postura de los porteños de 'estoy a favor de los desalojos, de la mano dura, de que se deje de construir en la villa'", consideró. Al mismo tiempo, reveló la encuesta callejera que hizo cuando recorrió el Barrio 31.

"Cuando recorrí la Villa la gente me decía: 'Hacelo, Beltrán. Te banco. Quiero la guita y me voy a la mierda'. Creo que el 80% agarra la guita. Ponele que te quedan 2 mil familias. Les decís 'esto es un desalojo, tomá el cheque y andá para allá' y los sacás", insistió Briones en su plan. Cruzado nuevamente por Larreta por el conflicto social, siguió: "El problema no es la gente. La verdad es que si vos querés ir a la fuerza y hacés un desalojo de dos mil familias lo hacés, el problema es el costo político".

Imágenes del Barrio Padre Carlos Mugica, también conocido popularmente como Villa 31.

"¿Qué quiere decir que 'lo hacés'? ¿Que sacás a los chicos a patadas? Decí las cosas por su nombre", lo cruzó el ex jefe de Gobierno. "¿Cuántas veces en la historia de la humanidad les han expropiado a dueños legítimos? Esta gente ni siquiera es dueña legítima, son dueños ilegítimos", argumentó el influencer ya acorralado.

"Dame un ejemplo de un desalojo a la fuerza, ya sea de 2 mil, 4 mil, las familias que queden. No existe. No hay un solo ejemplo", pidió Larreta. "Que no se haya hecho en esa escala no significa que no se pueda hacer. Es un pensamiento mediocre. Es algo innovador. Esto catapulta al que lo haga como presidente. Si Jorge Macri lo hace es presidente electo. La sociedad está premiando este tipo de actitudes en los políticos de turno", remarcó Briones.

Beltrán Briones tiene un libro que asegura enseñar "promocionar y vender cualquier cosa".

Las comparaciones son odiosas

Otra parte del debate acerca de Retiro surgió cuando Briones protestó por el precio bajo que había de los terrenos a partir del barrio popular lindero. "Libertador y Callao hoy no podés vivir por la cercanía la Villa, de la inseguridad", denunció, como para insistir otra vez con la posibilidad de un desalojo masivo que hasta fue imposible para la última dictadura militar.

En ese sentido, el empresario de bienes raíces cometió un error comparativo: "Se ha hecho en Hong Kong. Se ha hecho en China", confirmó. "En Corea del Norte también se debe haber hecho. Pero eso no es una democracia donde hay jueces, donde hay un congreso", lo corrió Larreta enseguida.

Imágenes del Barrio Padre Carlos Mugica, también conocido popularmente como Villa 31.

La falta de argumentos precisos para defender algo que no sucedía en Estados democráticos, llevó al ex jefe de Gobierno a relatar cómo sí desalojaron a la fuerza la toma del Parque Indoamericano "porque estaban recién asentados". "Ahí a los chicos los podés matar si querés", soltó uno de los integrantes del streaming de Briones, quien segundos y risas después soltó un "mentira, mentira" ante lo cancelable de lo que había dicho.

Una propuesta marxista

Por otro lado, Briones respondió a las críticas internas acerca de que con su plan se le daban 100 mil dólares a personas que habían usurpado terrenos. "Y cuando me corren por derecha les digo: 'tenés razón, desalojalos y no le des nada'. A mí me dicen: 'sos un facho con tu propuesta'. Mi propuesta es de centro izquierda. Es marxista. Estás premiando la usurpación de tierras", reflexionó.

Beltrán Briones se había popularizado cuando aseguró que no había "nada más sano para una empresa que echar a un empleado".

Hasta Larreta, que fue dos mandatos jefe de Gobierno y dos mandatos jefe de Gabinete de Mauricio Macri jefe de Gobierno, tuvo que explicarle que los privados que pondrían la plata recibirían terrenos que son del Estado porteño. "Cuando me junto con gorilas me dicen que mi propuesta es un zurdaje total. Ya lo sé, muchachos. Pero lo que ustedes proponen es inviable desde el punto de vista político", reclamó enseguida Briones. "No, no. Es fáctico", volvió a cruzarlo Larreta.

Hasta el momento la más polémica de Briones había sido cuando en una charla viral durante 2025 aseguró que "no hay nada más sano para una empresa que echar a un empleado". "Digamos que somos nosotros 10 y vos laburás para el orto, te echo. ¿Sabés cómo se ponen los otros nueve? Están cagados de miedo, aumenta la producción", aseguró en esa oportunidad. Algo terrible, pero debajo en el podio de desalojar a dos mil familias por la fuerza.