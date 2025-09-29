Reclamo de SATSAID por salarios dignos en medio de la premiación de los Martín Fierro

El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) llegó a la gala de los Martín Fierro en una gran columna.

Son los y las trabajadoras de la televisión las que se manifestaron en las afueras del hotel Hilton donde se lleva adelante la premiación más importante del año.

Reclamo salarial por parte de SATSAID

Los reclamos son en su mayoría salariales y bregan por una "recomposición" en sus percepciones como trabajadores pero también hicieron notar su presencia en cuanto a la defensa de los medios de comunicación públicos.