BBN en los Martín Fierro 2025: polémicas, ganadores, perdedores y lo mejor de la gran noche

El lado B de los premios más importantes de la televisión argentina.

30 Septiembre de 2025 00:36
Nuevo año, nueva premiación de los Martín Fierro y BigBang ya está desde la alfombra roja del hotel Hilton esperando la aparición de los y las actrices que representarán a los mejores -y peores- programas de la televisión argentina. 

Las expectativas son muchísimas con un Santiago del Moro como conductor principal de la gala aunque este año, las polémicas no son menores. Es que muchos cuestionaron que la novela Margarita de Cris Morena haga cosechado ¡9 nominaciones!

Todo está por verse y nada está dicho. Aunque sí hay algo seguro: Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, Sol Pérez y Roberto Funes Ugarte son los encargados de llevar adelante la espectacular alfombra roja.

Javier Milei Martin Fierro robertito funes

