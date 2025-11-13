Reservas, el talón de Aquiles de Luis Caputo: el FMI presiona y ahoga el plan económico libertario

Contundente fue el mensaje que el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una advertencia al punto neurálgico del gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía Luis "Toto" Caputo: la acumulación de reservas .

En su última conferencia de prensa, Julie Kozack, vocera del organismo prestamista, expresó sin muchas vueltas lo necesario que es fortalece dejando entrever la presión que recae sobre el equipo económico liderado por Luis Caputo: "El régimen monetario es competencia de las autoridades del país. En el FMI consideramos que el régimen elegido debe ser coherente con el fortalecimiento de las reservas internacionales y la estabilidad externa", expresó Kozack desde Washington, dejando claro que, aunque el organismo reconoce los esfuerzos del gobierno de La Libertad Avanza, no bajará la guardia en su exigencia de resultados visibles y concretos.

Julie Kozack

El tema de las reservas se ha convertido en un eje crucial para el gobierno anarcocapitalista de Milei y aunque desde el Ministerio de Economía hacen lo posible para comunicar optimismo, el FMI no parece estar completamente convencido. Kozack insistió en la necesidad de " acelerar los esfuerzos de acumulación de reservas ".

En la otra esquina del ring está Caputo, por su parte, reconoció frente a empresarios de la UIA que "comprar reservas" es un punto central, aunque relativizó la necesidad de cumplir estrictamente con las metas acordadas con el FMI.

Luis Caputo

Sin embargo, estas declaraciones no parecen calmar del todo las aguas de Kozack que lo clarificó en pocas palabras: "Sobre la acumulación de reservas y los objetivos de reservas, diría que sería prematuro pronunciarme sobre si se alcanzarán dichos objetivos en el futuro".

Mientras tanto y según los cálculos de Luis Caputo, las reservas netas actuales ascienden a 1.500 millones de dólares, una cifra que considera positiva dadas las circunstancias aunque desde el fondo pretenden 9 mil millones de dólares que hasta ahora, brillan por su ausencia.