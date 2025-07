De la convivencia al infierno: Joel Ojeda afirmó que está "a punto de denunciar" a Cata Gorostidi

La relación entre Cata Gorostidi y Joel Ojeda comenzó a mediados de 2025 y, meses después, tras haberse mudado juntos, terminó en el verano en medio de un gran escándalo mediático. En los últimos días, los ex Gran Hermano volvieron a cruzarse fuertemente en la red social X, con graves acusaciones de ambos lados. "La gente que es feliz no rompe las pelotas", escribió furioso el piloto desde su cuenta en X. La pediatra no se quedó atrás y le respondió con ironía: "¡Entonces claramente vos no sos feliz! Sos un pelotu...". Él retrucó: "Te cansaste de ser violenta en la relación y ahora lo seguís siendo, seis meses después. Qué pena".

Joel Ojeda y Cata Gorostodi en medio de una disputa mediática

En medio de estas acusaciones cruzadas, Joel dio una entrevista al programa de stream de Pepe Ochoa en las puertas de Telefe: "Me escribió la mamá diciéndome 'Joel, por favor', porque sabe que tengo videos que la comprometen, y me pidió que no los publique". "Estoy harto, estoy cansado de padecer continuamente", expresó el ex hermanito ante los distintos ataques de su ex novia. Cabe recordar que, en el último tiempo, Cata no sólo habló públicamente mal del joven, sino que además contó haber tirado las cosas que él se olvidó en el departamento donde convivían, y que le escribe a diario cada vez que surge un nuevo rumor que lo vincula con otra pareja.

En el móvil, Ojeda también recordó un episodio que desató la furia de Cata; subió un video junto a Ulises Apóstolo y eso generó el enojo de la médica: "Me empezó a escribir toxiqueándome, preguntando si me gustaban los hombres, si me gustaban antes cuando estaba con ella y eso la hace quedar como una pelotuda", relató sobre algunos de los hostigamientos que dice vivir, seis meses después de la ruptura.

Hace pocas semanas, Joel Ojeda perdió a su padre tras una dura lucha contra el cáncer. En medio del duelo, intenta enfocarse en el trabajo, las amistades y la construcción de su nueva casa, pero asegura que Cata Gorostidi se empecina en poner palos en la rueda: "Estoy a esto de ir a denunciarla porque no puedo más", confesó con firmeza. Y cerró: "Quiero vivir mi vida tranquilo. Yo no jodo a nadie".