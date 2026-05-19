Santiago Caputo desafió a los "karinistas" y avisó: "Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente"

La crisis interna que atraviesa el oficialismo dejó de ser un rumor de pasillos para convertirse en una guerra abierta a cielo abierto. La feroz disputa entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, terminó por desnudar la fragilidad política de un Gobierno que, mientras intenta sostener su relato de orden y disciplina, se consume en operaciones, acusaciones cruzadas y disputas de poder dentro del propio núcleo presidencial.

El mensaje de Santiago Caputo

El episodio volvió a poner bajo tensión al llamado "Triángulo de Hierro", integrado por el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el propio Caputo, cuya relación aparece cada vez más deteriorada. Lejos de intentar bajar el tono, Caputo eligió profundizar la confrontación. A través de un mensaje en X, el consultor político buscó ratificar su poder interno y enviar una señal directa hacia quienes impulsan su desplazamiento del entorno presidencial. "Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de @JMilei", escribió.

Y agregó, en una frase que resonó con fuerza dentro de la Casa Rosada: "Me importa poquísimo quién se ofende en el proceso". El mensaje no terminó ahí. "Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga", lanzó Caputo, en lo que dentro del oficialismo interpretaron como un desafío explícito al sector alineado con Karina Milei y los Menem. "Mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez. ¡Gracias por su atención!", cerró. Detrás de la retórica de lealtad absoluta al Presidente se esconde una pelea por el control político y operativo del Gobierno.

Sobre todo y especialmente de áreas sensibles como la SIDE y la estrategia de comunicación oficial. La escalada comenzó durante el fin de semana, cuando Caputo acusó públicamente al entorno de Martín Menem de operar una cuenta anónima de X, @PeriodistaRufus, desde donde se difundían críticas hacia distintos integrantes del Gobierno libertario. La cuenta, actualmente desactivada, había ganado notoriedad por anticipar movimientos oficiales y lanzar cuestionamientos internos que golpeaban especialmente al círculo de Caputo.

Santiago Caputo - PH: @santi.oroz

Desde el entorno del asesor presidencial dejaron trascender su enojo. "Está hinchado las pelotas. No creemos que haya sido ningún CM salvo que nos digan nombre y apellido y pida disculpas", señalaron ante la agencia Noticias Argentinas. Menem intentó desactivar el escándalo con una explicación enviada al bloque de diputados libertarios por WhatsApp. Allí habló de "un error involuntario del CM" que administra su cuenta y denunció una operación política en su contra. "Es una canallada de algún mala leche. Canallada sofisticada por cierto. Mucho cálculo", sostuvo.

Pero lejos de descomprimir la situación, la disputa siguió escalando. En una respuesta cargada de ironía y violencia verbal, Caputo redobló la apuesta desde redes sociales: "Yo propuse tiros, pero se sienten más cómodos con el chusmerío, las operaciones en prensa y pintarse las uñas". La frase provocó alarma incluso dentro del oficialismo. "Ah, tranqui", respondió con estupor una fuente cercana al entorno de Karina Milei, reflejando el nivel de preocupación que generó el tono del asesor presidencial.

En paralelo, funcionarios del Gobierno reconocen que la situación se encuentra fuera de control y cuestionan la pasividad presidencial. "Está todo descontrolado. Javier no interviene y es el único que puede ordenarlo", admitió un integrante del Gabinete. Otro funcionario fue todavía más duro respecto al clima interno que domina a La Libertad Avanza. "Es llamativo el nivel de mesianismo que manejan. Están todos locos. Manejan un nivel de odio sorprendente", disparó. Y agregó: "Se deben sentir de salida y quieren tirar de la cuerda, sino es insólito que hayan planteado una interna a cielo abierto".

Santiago Caputo junto a los esotéricos hermanitos Milei

La fractura no es nueva. Según distintas voces del oficialismo, el vínculo entre los sectores de Caputo y Karina Milei viene deteriorándose desde hace meses, especialmente después de las disputas por el armado electoral bonaerense y la exclusión de referentes de "Las Fuerzas del Cielo" de las listas legislativas. "Está todo roto desde cuando plantearon un Gobierno de coalición antes de la elección", reprochan desde el ecosistema libertario más cercano a Karina Milei.

El trasfondo de la pelea también incluye el control de la estructura de inteligencia del Estado. Mientras Caputo avanzó en la designación de cuadros técnicos y en la reorganización de la SIDE, Karina Milei habría intentado frenar ese crecimiento para evitar una concentración de poder que escapara a su control directo. Todo esto ocurre en uno de los momentos más delicados para el Gobierno.

Santiago Caputo

El caso que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, sumado a las revelaciones sobre inconsistencias patrimoniales de su hermano Francisco Adorni, agravó el malestar interno y dejó expuestas las contradicciones del discurso oficial sobre austeridad y transparencia. Incluso dirigentes cercanos al karinismo reconocen que el desgaste político empieza a impactar sobre la imagen del Gobierno. La caída en la popularidad presidencial, las dificultades económicas y la incapacidad de capitalizar incluso la baja de la inflación alimentan un escenario de creciente fragilidad política.