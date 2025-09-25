Santiago Cúneo sobre geopolítica, BRICS y la promesa de enfrentar a Milei en el recinto: "La república está podrida"

La disrupción es parte del estilo de Santiago Cúneo y es algo que se manifiesta en sus palabras y gestos, tanto en las cámaras como por fuera. Mientras que otros candidatos y dirigentes políticos se cuidan de cada palabra que dicen, esa actitud no se percibe en él, y la misma imagen que deja en su programa de televisión y sus virales en redes sociales, es la que expone cuando dialoga con la redacción de BigBang .

Cúneo es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires con una campaña muy particular y de perfil bien nacionalista. Según la mayoría de las mediciones y encuestas, con el porcentaje que maneja con el partido Nuevo Buenos Aires, el 26 de octubre resultará electo y podrá estar en el Congreso para cumplir una de sus promesas más populares: enfrentar al presidente Javier Milei cara a cara cuando vaya a inaugurar las sesiones ordinarias de 2026.

En la entrevista que brindó, Cúneo jerarquizó la situación política mundial con definiciones muy fuertes alrededor del fin del orden mundial vigente y el reemplazo por uno encabezado por los BRICs y con Estados Unidos con un rol menor, y desplazado como actor principal de la geopolítica. Además, aseguró que en algunos años el Fondo Monetario Internacional (FMI) dejará de existir.

La reunión entre Donald Trump y Milei del último martes estuvo en el centro del debate por la actualidad, al igual que el análisis de la economía argentina. Aunque también hubo espacio para que profundice sobre el modelo de confederación que pregona y que lance sus habituales críticas a la corrupción del sistema judicial y la exigencia de votar bien para lograr un juicio político que destituya por la vía legal al actual presidente.

Se reunieron Donald Trump y Javier Milei e inclusive ya están hablando de usar como parte pago la instalación de bases militares en Argentina

- La reunión entre Trump y Milei necesita forzosamente un tercer actor que es el acompañante terapéutico para los dos. Estás frente a dos personas que no están bien de la cabeza. Uno más peligroso que el otro porque tiene una valija nuclear y es el presidente de Estados Unidos, pero ninguno de los dos está en sus cabales ni en su sano juicio, por eso la empatía tiene que ver con la locura. Trump habló en Naciones Unidas de siete guerras que él evitó y que solo él conoce, con lo cual su megalomanía delirante ya llega a niveles de confusión en donde a uno le viene el recuerdo de Joe Biden, de una persona que no coordina bien y empieza a fantasear y a delirar. En cualquier momento saluda al aire y sale por la puerta equivocada.

Es una situación peligrosa porque Trump está en un momento de terrible inestabilidad en los Estados Unidos. La mitad lo odia literalmente, y la otra mitad que componía un muy transitorio frente electoral, empieza a desgranarse también ese poder. Se cargó un muerto hace pocos días. Ese muerto es todo de Trump. Y de su delirante manera de incitar a la violencia, que siempre el que siembra tormentas cosecha tempestades.

Santiago Cúneo en el lanzamiento de su campaña para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Estás hablando de Charlie Kirk...

- Claro, sí. Ese muerto es todo de Trump. Completito. Y obviamente él fue víctima de un intento de magnicidio en la campaña electoral y todavía hay una bala guardada para él seguramente en algún lugar, y un francotirador esperando la oportunidad. Con lo cual, la reunión entre Trump y Milei era una reunión de tres, pero Jair Bolsonaro ya fue condenado a 27 años de prisión, con lo cual no pudo estar. Y el camino de Trump y de Milei es el mismo. Con mucha suerte terminarán muchos años presos los dos. Trump tiene la ilusión de morirse antes por ahí, porque es un hombre muy grande. Pero los espera seguramente justicia y condena a ambos, igual que le tocó al golpista de Bolsonaro.

Son un proceso político agotado que utiliza la razón de la fuerza, porque no tienen la fuerza de la razón. Entonces esa reunión no tiene más que como escenario guardarse la foto de recuerdo, porque muy pronto va a ser nada más que eso, un mal recuerdo. Esa foto, los tuits de Trump, la delirante y megalómana actitud de discurso de una hora en Naciones Unidas creyendo realmente que es un ser superior. Es un pequeño Hitler en potencia hablando. Y sobre una situación que es absolutamente irreal, la misma que plantea Milei en su mundo de fantasía.

En el mundo hoy, en la geopolítica, mandan los BRICS. Y esa es la realidad fáctica. Si China no envía a EE.UU. papel higiénico, no tienen con qué limpiarse el culo. Con lo cual, esa prepotencia de Trump termina en la cotidianeidad de los containers que van de China, que si se cortan por un ratito, los EE.UU. colapsan. Esta actitud es la visión geopolítica del último vaquero de película que les quedaba. Murió John Wayne, murió Ronald Reagan y la Guerra de las Galaxias, les quedaba Trump. Es el último, no es el último de los mohicanos, es el último de los vaqueros, el último que juega a los vaqueros en Estados Unidos. Y se dio cuenta que ya no son gendarmes del mundo, ya no pueden ir por el mundo aterrorizando.

Pero también está el ataque que hicieron a Irán, por ejemplo

- No, pero eso fue una payasada necesaria para poner en caja al nazi de Benjamín Netanyahu. Cuando bombardea sin autorización, EE.UU. tiene que demostrar que pone orden y se inventan una fantasiosa maniobra de una operación especial rumbo a Irán, que de ninguna manera afectó instalaciones nucleares. Eso es una fantasía comunicacional de una operación que solo ellos pueden narrar y nadie puede probar. Imaginate que si hubieran bombardeado centrales nucleares iraníes hubieran matado científicos rusos. Y no estaríamos charlando en este momento, estaríamos en una situación de holocausto.

Santiago Cúneo viene de ser candidato a presidente en 2023.

Con lo cual la fantasía de esa operación especial sobre Irán fue el límite a Netanyahu. Trump, asustado por la audacia de Netanyahu, crea esa operación de falsa bandera, y dice: "Nosotros terminamos con la guerra entre Israel e Irán, cada uno a su casa, pusimos orden". En realidad no pusieron ningún orden, fue la justificación que EE.UU. puso para decirle a Israel que se replegara porque el escenario era una posible tercera guerra mundial. Irán tiene los drones que utiliza Rusia para combatir en Ucrania, y los misiles que perforaron la cúpula de hierro de Netanyahu eran hipersónicos y esa tecnología es rusa. Con lo cual no hace falta ser un genio para darte cuenta que si los drones rusos son iraníes y los misiles que usaron para bombardear Tel Aviv son de tecnología rusa, no podés bombardear una instalación nuclear de Irán, porque lo más probable es que haya científicos rusos. Y Rusia no te va a permitir que bombardees Irán. Con lo cual ellos nos mintieron y nosotros les creemos. Y está bien, porque de esa manera todo el mundo cumplió su rol. Israel bombardeó a Irán demostrando que tenían capacidad de atacar, Irán respondió y EE.UU. dijo que puso orden. Todos contentos con que no tengamos una guerra nuclear. Pero fuera de eso, esto es una chantada de Trump.

Hablaste de Holocausto. Te tocó vivir años de guerra fría, donde esa era una posibilidad. Eso hoy se volvió a instalar. Mencionaste la tercera guerra mundial ¿Está planteado?

- Hoy no hay guerras frías. Las guerras son calientes. Yo anuncié en plena "plandemia", que la continuidad de la guerra bacteriológica iba a ser la guerra caliente. E inmediatamente la tuvimos. De hecho el doctor Putin; doctor en medicina es, y deberíamos darle el premio Nobel de Medicina: curó el COVID en el mundo el día que los tanques rusos cruzaron Ucrania. Se terminó el COVID. En el mismo instante en que Rusia entró en Ucrania, no había manera de explicar que un ejército entero que no usaba barbijo y no se vacunaba, no se contagiaba de COVID.

Con lo cual, automáticamente coincidió el ingreso de los tanques rusos a Ucrania con un "se terminó el COVID, pueden volver todos a trabajar, no usen más barbijo y dejen de vacunarse". Milagro médico de Vladimir Putin. La realidad es que el nuevo orden que esperaban los Rothschild y los Rockefeller no se cumplió. El nuevo orden mundial es BRICs. Es euroasiático, no es occidental y anglófilo.

Volviendo a la hipótesis de una tercera guerra mundial, podés estar hablando de dos bandos, ¿no? Te referís a los BRICs, te referís a los Rothschild, a los Rockefeller y a distintas familias megapoderosas del capitalismo occidental

- El trío que compone el eje del mal occidental son gobiernos, no pueblos. Porque en esto hay que diferenciar. Ni de un lado ni del otro juegan los pueblos. La guerra nuclear es un juego geopolítico que pertenece a los gobiernos, y los gobiernos no representan la voluntad de los pueblos. Ningún pueblo quiere un holocausto nuclear. Son nada más que instrumentos de gobernabilidad de los intereses geopolíticos de los estados. Y como los estados tienen estructuras permanentes para el control nuclear, los presidentes son instrumentos pasajeros de administración. Ni los EE.UU., ni Rusia, ni China, ni Pakistán, ni la India -que son nucleares-, tienen su política nuclear en manos del presidente de turno. Son cosas demasiado serias para rifarlas a que un loco quiera utilizarlo. Con lo cual todos los protocolos nucleares son de personas permanentes del ciclo nuclear de los estados. Y el presidente, el día que asume, le dicen "usted tiene ciertas facultades con estos protocolos para poder conducir una decisión nuclear, previo cumplimiento de todos estos protocolos".

Santiago Cúneo señaló a Vladimir Putin como el último estadista.

En ese sentido creo que la interconexión entre los sistemas bélicos permanentes de los estados, que se cruzan, se anuncian, se avisan. Hay una declaración torpe de Trump, que dice "nosotros sabíamos que nos iban a bombardear nuestras bases militares en Qatar". O sea, nos avisaron que nos iban a bombardear, así que sacamos todo el personal y no pasó nada. Existe eso. Es parte de la diplomacia. También hasta en la guerra existe. Y esas advertencias de "mirá que un avión mío va a pasar", de "mirá que te tengo que bombardear, no me queda otro remedio", existe. Con lo cual la posibilidad de una guerra nuclear, de soñar que alguien se levanta loco a la mañana y dispara un misil nuclear, tiene una sucesión de protocolos que todavía nos pueden decir a los habitantes del mundo que podemos estar bastante tranquilos de que no va a pasar.

De todas maneras, cuando vos tenés un loco como Trump, una persona que no está en su sano juicio, uno reza que los protocolos se cumplan y que los que están a cargo de esos protocolos sigan siendo gente racional y en su sano juicio, para que ningún loquito de estos pueda dar una orden y que algún imbécil la cumpla sin control de protocolos. Pero imaginate que solo la Federación Rusa tiene 6.800 ojivas nucleares. Hipersónicas, intercontinentales y tácticas. Con lo cual si no existiera un protocolo no podrías confiar tampoco en que Putin se levante un día de mal humor por las tostadas y decida utilizar un recurso de ese tipo. Hay que confiar más en los protocolos que en los dirigentes políticos y pensar que una guerra nuclear necesita superar todos esos protocolos, que no son ni fáciles, ni sencillos, ni de libre disponibilidad de los mandatarios.

Dijiste que las guerras nucleares, los pueblos no tienen nada que ver con las guerras nucleares. ¿Qué rol están cumpliendo los pueblos en las democracias?

- Yo espero, por ejemplo, que un día el pueblo de Israel se levante y asesine a Netanyahu, y lo cuelguen de una horca en la plaza principal, porque el genocidio que está llevando adelante en su mundo nazi y en su representación de un Hitler moderno, amerita que ese pueblo haga justicia. Y está pasando: hay muchos jóvenes que no están yendo a hacer la conscripción y se resisten como hacían los hippies en Vietnam. Hay que recordar que Netanyahu reprimió a su pueblo violentamente porque pedían su renuncia antes del episodio de su incursión en Palestina.

Obviamente hay muchos rabinos ortodoxos que piden el cese de todo esto. El Congreso de Israel estaba listo para destituir a Netanyahu el día que bombardeó Irán. Ese día el Congreso iba a renunciar para dejar vacante el cargo del primer ministro, y que tuviera que renunciar Netanyahu. Es un pueblo sometido a la emergencia de un nazi genocida. Así que uno espera que ese pueblo finalmente reviente y termine con este gobierno que no representa la vocación de paz, supongo, de las madres o los chicos que no quieren hacer la conscripción, porque no son nazis y no quieren matar palestinos.

Santiago Cúneo es muy crítico contra el genocidio israelí sobre la población palestina.

Pero Santiago también pasa que desde este lado, si bien hay mucha gente que repudia el genocidio que está sucediendo en este momento, hay otro sector que lo vive como si fuera una película de Hollywood ¿cuál es ese fenómeno que permite eso?

- El argentino es un pueblo muy complicado porque vivimos en el culo del mundo, muy lejos de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial o del genocidio palestino de este instante. Entonces la lejanía hace que el argentino sea un soberano idiota en materia de su compromiso social con la humanidad. Vivimos en un estado de autismo absoluto. El mundo no lo vive así. Francia está lo suficientemente cerca de la crisis palestina y saben que están a tiro de la crisis de Ucrania. Entonces dice "reconozcamos el Estado palestino". Inglaterra dice "reconozcamos el Estado palestino".

Son pueblos que saben que su territorio es territorio de combate, que los muertos estuvieron en su tierra. Que París fue ocupada por los nazis. Los pueblos no olvidan. Entonces los pueblos que sufrieron una guerra saben el significado del horror, de la muerte, de las bombas. El pueblo argentino es muy miserable en esos términos, porque fue receptor de los que huían de ese horror. Y vinieron lejos a construir el sueño americano; argentino. Y nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, trataron de construir y desarrollarse en paz. pero esa paz que ellos querían construir se transformó en generaciones de idiotas y los idiotas no buscan paz, son idiotas.

Entonces el pueblo argentino es un pueblo que hoy hace 48 horas buscaba maneras de comprar dólares a 1500 y hoy cree que ya volvimos a ser campeones del mundo porque el loco desquiciado de Trump se abrazó con Milei. Esa sensación de frío y calor -campeones del mundo, canillita el otro día-, es lo que hace que el pueblo argentino no pueda construir de manera constante y que esa manera constante de construcción se transforme en un proyecto de patria como tienen los brasileños con Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores). Brasil tiene en Itamaraty, en su conducción estratégica geopolítica, un rumbo. Y ese rumbo se lo hacen respetar a Lula, Bolsonaro o a Collor de Melo. Es el rumbo del Brasil.

¿Pero eso es el pueblo o la conducción política?

Es el pueblo. Brasil no tuerce su patriotismo.

¿Y en la Argentina entonces el fenómeno cómo es? ¿Es un pueblo que es una mitad no patriota y una mitad patriota?

- En la Argentina tenemos bien paridos y mal nacidos Entonces tenés algunos que tienen documento argentino Y han sido mal paridos en nuestra tierra y les corresponde un documento porque la madre los mal parió acá, y de argentinos no tienen un carajo: son turistas en nuestra tierra. Entonces tienen un documento, usan el documento y el pasaporte, votan cuando quieren, o usan el pasaporte para ir a EE.UU. a visitar a Mickey Mouse, y les importa un choto si venden Vaca Muerta, las Islas Malvinas, el acuífero del litoral, la Patagonia, no les importa nada.

Santiago Cúneo de campaña con su Renault Torino ploteado.

Y después tenés argentinos bien paridos, que tienen la preocupación, que tienen el compromiso, pero la están pasando muy mal, porque el condicionante fundamental de la política argentina es una república corrupta y corrompedora que ha fracasado y está terminada. Perón nos dijo alguna vez: "no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro". Bueno, es tiempo que los bien paridos aprendan a no cambiar de collar. Esto no es una cuestión de "vamos a sacar a José Luis Espert trayendo a Jorge Taiana", muchachos. Ni yanquis ni marxistas, peronistas. Ninguno de los extremos delirantes de un mismo modelo.

Vos para ser candidato a presidente en la República necesitas 100 millones de dólares. Ese es el número más o menos que se necesita para una candidatura presidencial con expectativa de poder. ¿Dónde tiene un argentino honesto 100 millones de dólares? ¿De dónde lo saca? ¿Cómo puede esperar el pueblo argentino que el presidente sea honesto si arranca debiendo 100 millones de dólares a las corporaciones que le van a condicionar a su gobierno? Que le van a pedir que le devuelvan los favores, que le van a pedir que liquide el patrimonio argentino, que lo van a arrodillar frente al Fondo Monetario Internacional. La República funciona con plata. Es un modelo que no tiene tracción a sangre.

¿Y el modelo de confederación que venís propagandizando?

- El modelo de confederación es un modelo de salida de este horror, que le permite a las provincias volver a elegir el presidente por la vía indirecta del colegio electoral. Entonces vas a tener un presidente elegido por las provincias.

Pero la influencia que puede tener sectores del imperialismo norteamericano, más en la política, va a seguir existiendo.

- ¿Cómo hacen? Tienen que comprar a 23 gobernadores, 23 gobiernos y 1500 municipios. 15.000 municipios, perdón. ¿Cómo hacen? Cuando vos tenés un solo imbécil, un solo idiota con una birome que firma los cheques por todos nosotros, tenés la entrega y un proyecto de secesión en marcha. Cualquier imbécil hace lo que hace Milei: viaja, firma y contrae una deuda de 44 mil millones. Viaja Mauricio Macri y te trae una deuda de 55 mil millones. Viaja Cristina Fernández y renueva la deuda por 114 mil millones. Acá cada uno que agarra la birome y hace lo que quiere porque la república es un modelo donde el presidente es monárquico, es una monarquía sin rey.

Santiago Cúneo busca reemplazar la república por un modelo confederado.

¿Qué haría Cúneo presidente con la deuda externa esta?

Cúneo presidente quiere ser presidente confederal, no quiere ser un déspota republicano. Si fuera presidente de la confederación le pediría al Congreso confederal -unicameral, porque el Senado no existe más-, que se defaultee la deuda.

La que está tomando hoy Milei, la que se tomó con el peronismo...

Toda: porque la deuda es ilegítima, ilegal e impagable. La única que podés reconocer es la deuda legítima de origen, que se puede probar, que es la deuda, por ejemplo, de los bonistas italianos, que son jubilados italianos. La deuda de un jubilado italiano la tenés que honrar. Si nosotros queremos honrar con el 82% móvil a nuestros jubilados, que es lo que yo haría, no voy a defaultear a un jubilado italiano. Ahora, BlackRock, Templeton y el FMI me importan una mierda.

Si yo soy diputado nacional y un estúpido me dice rata, sale con todos los huesos rotos"

El FMI no es una entidad financiera, es un conjunto de estados asociados que nació después de la Segunda Guerra Mundial, creado por EE.UU. para dominar a sus aliados. Con lo cual, defaultear al Fondo no es defaultear a una entidad financiera, es defaultear a una institución política de posguerra que se utiliza para dominar a los países. Dentro de poquito el FMI va a desaparecer, cuando exista el banco central BRICs y circule moneda BRICs, y el dólar esté desaparecido del planeta y EE.UU. sea una villa miseria -que es hacia donde van-, el mundo va a girar y no va a ir más al FMI. Así que podés defaultear al FMI porque de acá a 10 años el FMI desaparece.

Hay una cuestión alrededor del relato violento, que inclusive cuando fue la situación de que Santiago Caputo amenazó a Facundo Manes, dijiste que cuando seas diputado se iba a defecar en sus pantalones. Que no se va a animar a enfrentarte como enfrentó a Manes.

- Eso te lo afirmo.

Cuando vos tenés este tipo de mensaje que quizá alguien puede considerarlo violento, ¿sentís que hay un sector importante que empalma con vos cuando escucha eso? ¿O hay un sector más grande que te repudia? ¿Cómo es?

- No, yo no busco empoderamiento para tener dignidad. La dignidad es mía. A mí me insulta un idiota de esos y le vuelo los dientes. Con lo cual es una cuestión de dignidad mía. Si yo soy diputado nacional y un estúpido me dice rata, sale con todos los huesos rotos derecho a la ambulancia, incluyo a Milei, que se paró en el Congreso y le dijo ratas a los diputados. Bueno, conmigo va al hospital.

Javier Milei y Santiago Cúneo en la marcha en donde el presidente firmó el pedido de juicio político contra Mauricio Macri.

Una situación hipotética. Vos ahí en ese momento si estabas...

- Lo cago a trompadas. Me pide perdón de rodillas o lo cago a trompadas.

Hay todo un tema ahí, porque en Milei, inclusive, lo que se conoce o se dice es que te tiene mucho miedo.

- Y lo bien que hace, sí.

Más allá de un miedo físico, tiene un miedo político de cosas que vos sabés de él, cosas que ha dicho, él no te enfrenta.

- Ni lo va a hacer y hace bien, pero el 1° de marzo del 2026 nos vamos a ver la cara, yo voy a ser diputado nacional y él tiene que ir a abrir las sesiones ordinarias al Congreso.

¿Qué esperás de ese 1° de marzo?

- Van a conocer al verdadero Milei. Se termina el rockstar, el pibe que anda con custodia, se termina todo.

Otro planteo es alrededor de que hay muchas personas que están especulando que Milei no llega a ese marzo.

- Tiene que llegar. Yo no soy golpista. Yo impulso un juicio político que es un instrumento de la Constitución, es un instrumento constitucional e institucional. Con lo cual, que el gobierno no termine es lo que voy a hacer, porque tenemos que echarlo por la vía del juicio político: conseguir dos tercios para la acusación en Diputados, y conseguir mayorías especiales en el Senado para la destitución de Milei y Victoria Villarruel. El golpismo es tratar de terminar con un gobierno fuera de la Constitución. Dentro de la Constitución todo y dentro de ese todo está echar al gobierno. Así que vamos a echarlo por la vía del juicio político

¿Crees que ese proceso no se puede acelerar con una gran movilización popular que se presente de forma espontánea? Lo que está pasando en Nepal, en Filipinas.

- La Argentina cuando habla de todas esas pelotudeces, son todos boludos que no escucharon un tiro en su vida. Entonces cuando vos le decís "dale, arrancamos, vamos hoy, dejá tu familia, dejá Netflix, dejá el auto y arranquemos", todos esos miserables que hablan de revolución se quedan en la casa y se orinan se escuchan los disparos.

Santiago Cúneo recorre la provincia de Buenos Aires con su Renault Torino.

Pero el 20 de diciembre de 2001 la gente que estaba en la calle que fue parte de esa movilización no hablaba de revolución, estaba cansada.

- El proceso del 2001 fue incitado por un golpe de Estado entre Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde contra Fernando de la Rúa. Fue la política la que sacó la gente a la calle y, de última, los que salieron espontáneamente salieron a buscar dólares, no salieron cansados de la política. Si no les tocaban el culo y los ahorros se quedaban en la casa, les importaba un chotos y vendían las Malvinas. Yo estaba en la Plaza de Mayo y vi 42 muertos y la verdad que nadie se acuerda de los nombres de esos 42 muertos, ni de quien es la familia, los únicos que se acuerdan son los hijos que perdieron un padre, las madres que perdieron un hijo, las parejas que perdieron un esposo o perdieron una compañera. Con lo cual la estupidez de la violencia, los golpes de Estado, la promoción de la insurrección...

En la Argentina vino una vez el Che Guevara a buscar quién lo acompañaba a Bolivia, y se volvió sin plata, sin fierro y sin gente. Entonces todos los pelotudos que acá la van de revolucionarios son todos gente que se mean encima cuando llega el momento. Entonces yo lo que le aconsejo a todos los que hablan de destitución por la vía de la movilización popular, primero que me digan qué es movilización popular. Si vas a adquirir la clase media choturbana, eso no es popular. Popular es que los trabajadores se pongan al frente y que salgan de las fábricas, como el 17 de Octubre, a buscar a Perón. Bueno, eso no va a pasar, porque hoy no existe nadie empoderado que movilice a las masas obreras, que los represente y que genere espontáneamente una movilización.

Ahí la tenés a Cristina bailando en el balcón, haciendo caño, y no va nadie. Van los pibes de La Cámpora movidos con micro y choripanes. No existe hoy en la Argentina una empatía emocional que genere un 17 de Octubre. Entonces, si no hay un 17 de Octubre, si no hay un Cordobazo, es porque no hay quien lo conduzca, no hay empatía social, no existe una natural formación de escenario de crisis. Y la posibilidad de que el dólar en esta semana, que se escapaba, que parecía que... Obviamente, hoy el dólar vale 2.500 todos los días, si vos no le inyectás deudas impagables y pornográficas de dinero, que suma a los dólares alquilados para que la City sacie su necesidad vampiresca de absorberle al Banco Central dólares.

Este es el gobierno que iba a cerrar el Central, que hoy está quebrado, fundido: menos 7 mil millones. Y la solución es volver a pedir más dinero porque no pueden afrontar el default. Si el dólar se iba a 2.500 como tiene que estar todos los días sin este abrazo de Trump, ¿la gente iba a salir a la calle o iba a ir a comprar dólares? Iba a ir a comprar dólares. Entonces la realidad es que la Argentina está muy lejos de un proceso social de crisis genuino. Para generarlo primero hay que conducir dando el ejemplo. Como decía el coronel (Mohamed Alí) Seineldin: "la única manera de conducir es dando el ejemplo". Como nadie de la clase política ha dado el ejemplo jamás la gente no lo sigue y no lo quiere.

Santiago Cúneo cuestionó el golpismo y pidió terminar por la vía del juicio político al gobierno de Javier Milei.

Existe algún recuerdo, alguna empatía, algún sector social generacional, pero no existe transversalidad. Y en un padrón donde el 60% es sub 40... con los sub 40 no vas a hacer la revolución, con los sub 40 no vas a tener un gobierno cayéndose con un golpe de Estado duhaldista del 2001. No existe eso. Entonces, lo lógico es decirle a la gente que hay un proceso institucional y constitucional para derrocar este gobierno, que es el juicio político. Que lo que necesitamos es que voten bien legisladores, que vayamos al Congreso a terminar con este gobierno. Que terminando con este gobierno hay que convocar elecciones. Pero si convocás elecciones para que vuelvan los que se fueron, no hagamos nada. Si nos quedamos quietos para que se queden los que están, no hagamos nada. Si vamos a iniciar un proceso, hay que terminarlo.

Primero terminar con este gobierno y después ir por la reforma de la Constitución. Si no reformás la Constitución y no cambiás el sistema, es un looping interminable. Entonces, viene un gobierno y te amplía los derechos. Viene el otro gobierno y te los deroga por decreto. Viene Cristina y te da la ley de medios. Viene Macri y te la anula. Vuelve Cristina y no la repone, porque negoció con Héctor Magnetto, porque negoció con Macri. Entonces, ¿la gente en qué va a creer? ¿Cuál es el fenómeno popular por el cual van a salir a derrocar un gobierno si finalmente Milei sabía que si se abrazaba con Trump y conseguía unos dólares se calmaban todos? Y se calmaron.

Pero esa paz, hay un montón de personas en este momento en el conurbano bonaerense que se están cagando hambre.

- ¿Y esa gente es violenta y quiere una revolución?

No, pero no hace falta que quiera una revolución, pasa por cómo son los fenómenos. Por ejemplo Nepal...

- Yo conozco bastantes países como Nepal y la realidad es que son tribales y que lo más probable es que si bajás ahí dures tres días, porque alguno te va a cocinar. Entonces no son ejemplos para la Argentina.

Está bien, pero hay veces que se presenta la movilización sin la conducción, espontáneamente y genera fenómenos.

- No creo en la movilización espontánea. La gente hoy se moviliza, tal vez, por fenómenos barriales muy marcados, por la inseguridad de su barrio, por el colegio de su hijo, pero no se moviliza masivamente porque no cree en el de al lado.

Santiago Cúneo en familia.

¿Cómo atendería el tema de la inseguridad?

- Es parte de la crisis sistémica. Vos no vas a arreglar la inseguridad si no arreglas el modelo, porque el modelo te hace pagar seguridad privada e impuestos para tener policías. Pero los comisarios son los directores técnicos de las agencias de seguridad que necesitan que el Estado sea ineficiente para ellos venderte el servicio privado. Entonces el que pierde siempre es el pobre, porque la seguridad es un negocio.

Yo tengo un libro escrito que se llama "Inseguridad pública, negocio privado". Todos los inútiles que llegaron a general o coronel sin haber tirado un solo tiro, terminan con una agencia de seguridad. Todo gendarme inútil que en carrera terminó porque no ascendió nunca más, termina con agencia de seguridad. Todo comisario de la bonaerense tiene una agencia de seguridad. Con lo cual, si las entidades públicas, las instituciones que te tienen que dar seguridad, trabajan para que haya inseguridad, para que los comisarios y los directores técnicos de las agencias te vendan el servicio, estás en un problema sistémico.

Porque el comisario que se pone en la agencia de seguridad y que trata de que haya inseguridad en tu zona para venderte el servicio privado que te recomienda, gana tres palos por mes. Y el oficial gana 900 lucas de básico. Entonces, si vos no arreglás el problema sistémico y las instituciones no cobran salarios acorde a su nivel de riesgo y exposición, vas a tener un submundo paralelo de la inseguridad. El oficial te pide la pizza, el otro banca el narco de la esquina y el otro te vende seguridad con una agencia.

Hay otro eje que genera mucha discordia entre la población, que es la corrupción. El votante de Milei se llevó un impacto muy fuerte con el 3% de Karina.

- El votante de Milei, ¿no vio la inversión de 100 millones de dólares en todo el país de un tipo que no le podía comprar comida a los perros y asesoraba a narcos para comprarle comida balanceada? ¿De dónde creen que la sacó la plata? Cuando lo fueron a votar ¿de dónde carajo creían que salían los programas de televisión donde iba? ¿Quién carajo creían que los pagaba?

Santiago Cúneo tiene muy presente la causa Malvinas.

¿Usted cree que el elector se pregunta eso cuando va a votar un candidato?

- No se pregunta un carajo, por eso después que no se decepcionen. ¿Ahora se decepcionan por el 3% de Karina? ¡Se chorearon millones de dólares! Lo de Karina es lo mismo que los bolsos de José López, muchachos. A ver si entendemos: el sistema es corrupto, la república es corrupta. Cuando vos tenés un funcionario de cuarto, quinto nivel, que puede comprar a sola firma 50 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares, hacer licitaciones directas, adjudicar sin licitación, y es un funcionario de cuarto o quinto nivel puesto a dedo por el presidente de turno o el ministro. Bueno, ese es López y esa es Karina.

La república es corrupta, el sistema del organigrama funcional del Estado fomenta la corrupción, porque concentra el poder en Buenos Aires en una estructura de un organigrama funcional que depende de la voluntad de un solo tipo: el presidente. Y no le rinden cuentas a nadie. Y vos ni te enterás quién ganó una licitación, o quién la perdió, o con quién están haciendo negocios. Te enteraste del 3%. ¿Sabés qué hacen los gobiernos cuando hay transición? Se sientan a pasarse las cajas. "Mirá que el laboratorio te va a traer todos los viernes la licitación, mirá que el otro te va a traer todos los martes la otra licitación".

Mientras la política republicana crea que el PAMI es una caja, el ANSES es una caja, la Aduana es una caja, y hablan así descaradamente en televisión... desde la época de la Coordinadora radical en el 83, se instalaron palabras que son vomitivas: operador político, caja política, y cuando hablan de caja política hablan de los impuestos de la gente que tendría que ir a hospitales y escuelas, y es el lugar donde se hacen de los recursos para hacer política. Entonces la república está podrida de origen. Es una asociación ilícita.

Tenés legisladores que todos sabemos que se compran y se venden, que aparecen con putas y dinero cruzando al Paraguay, después de una votación. Después tenés al Poder Judicial, que es la peor y más corrupta de todas las instituciones. Los jueces se autodenominan "familia judicial", como la mafia napolitana o la 'Ndrangheta. Entonces, si vas a los tribunales y ya te dicen "familia judicial", y en el Juzgado 4 está la hija del juez del Juzgado 3, y en la otra está el hermano, entonces se llaman "familia judicial" porque son una familia judicial, donde la Justicia queda sometida al arbitrio de la voluntad negociadora de los jueces. Y la política tiene mesas judiciales.

Santiago Cúneo y su perfil nacionalista de cara a las elecciones.

¿Qué es una mesa judicial? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir una mesa judicial? La sociedad tiene que entender que no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Mientras votes a Cristina o a Macri y los dos tengan interlocutores con el Poder Judicial Federal, mientras los dos sigan pagando la deuda inmoral y legítima, mientras los dos reconozcan este sistema y estén preocupados por cumplir con sus mandantes económicos... ¿quién le entregó el agua potable al gobierno de Netanyahu? ¿Quién fue? ¿Milei? El gobierno de Alberto Fernández. ¿Quién fue específicamente? Eduardo "Wado" de Pedro, que no va al baño si no le pregunta a Cristina.

Entonces, ¿cuál fue el primer viaje que hizo Alberto Internacional ni bien asumió? A Israel a cenar con Netanyahu. ¿A quién le dieron el tema del agua potable en la Argentina? A la empresa del criminal de Netanyahu. ¿Y quién se la dio? Alberto y Cristina. ¿Qué diferencia hay con Milei y su abrazo con Netanyahu? Entonces, cuando votás, votá bien, pensá lo que vas a votar y rompé el sistema. Milei le prometía a la gente terminar con la política, yo le prometo terminar con el sistema. No va a haber más sistema, con lo cual la corrupción tal cual la conoces desaparece, porque el sistema no te lo permite.

En un modelo confederado, los jueces, fiscales y sentencias se dividen en tres indivisibles. Los jueces los eligen los colegios de abogados, los fiscales los elige el pueblo y la sentencia la dicta un tribunal popular. Entonces, a partir de ese instante, se terminó la familia judicial. Y cuando terminaste con la 'Ndrangheta judicial, podés hacer la revolución política.