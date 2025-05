Santoro condenó las maniobras sucias en la recta final electoral: "Lo que vivimos anoche no tiene antecedentes en democracia"

En una jornada marcada por la tensión y la incertidumbre, el candidato de la coalición peronista Es Ahora Buenos Aires, Leandro Santoro, emitió su voto en una escuela del barrio porteño de Almagro y brindó duras declaraciones contra el clima que se vivió en las últimas horas previas a la elección. "Lo que pasó anoche no tiene antecedentes en la democracia. Me refiero a las fake news, me refiero a la trampa. Quiero expresar mi más enérgica condena. Se han vulnerado principios elementales de la democracia. En la democracia no se juega al fleje", advirtió, al referirse a la viralización de videos falsos y campañas de desinformación contra el PRO.

Caber destacar que los videos falsos generados por inteligencia artificial fueron promovidos por cuentas ligadas al oficialismo nacional y sectores libertarios. "Fue una campaña sucia desde el principio, pero la intensidad del final fue insólito, lo que vivimos anoche no tiene antecedentes en la democracia. La actitud del presidente también fue muy infantil, me parece que los líderes en la Argentina tienen que tener responsabilidad, que estemos discutiendo la participación es porque la gente está muy decepcionada, que hay que saber leer y la dirigencia tiene que ser responsable y no jugar al fleje", destacó Santoro en diálogo con C5N.

El candidato no ahorró críticas al oficialismo nacional y, sin nombrarlo directamente, apuntó contra el presidente Javier Milei por su actitud durante la campaña. "Hay 45 millones de personas que necesitan que la dirigencia política esté a la altura de las circunstancias", resaltó. A su vez, denunció la circulación de "fake news", operaciones políticas y maniobras sucias como parte de un fenómeno más amplio que, en su opinión, pone en jaque a la democracia. "Estamos viviendo un proceso de desconsolidación de la democracia y necesitamos responsabilidad. No tiene antecedentes en la democracia y quiero expresar mi más alta condena", dijo.

Leandro Santoro votando

Sobre el nivel de concurrencia a las urnas, Santoro se mostró preocupado: "La participación era la que esperaba y me preocupa, probablemente en las próximas horas suba un poco el caudal de participación. Habla de un proceso que se está viviendo en todo el mundo, que es una especie de desconsolidación de la democracia, la gente no confía en el sistema democrático, por eso creo que hay participar más". Recién pasadas las 17 horas de este domingo, recién había concurrido el 40% del padrón a votar.

En un claro mensaje a la ciudadanía, el dirigente porteño pidió que, más allá de las diferencias políticas, los votantes salgan a expresarse en las urnas: "El odio, la fake news, las operaciones y la idea de un tipo de 50 años puede opinar como un preadolescente desincentiva la participación. Le pido a la gente que vaya a votar porque es momento de dar un mensaje. Que voten a quien quieran votar, pero para que podamos vivir en una democracia consolidada se necesita una ciudadanía activa que controle".

Durante su intervención, Santoro insistió en que la democracia no se defiende solo con leyes e instituciones, sino también con la conducta ética de los dirigentes. "En la democracia no se juega al fleje. Un dirigente político tiene que mandar un mensaje claro: hay cosas que no se hacen, aunque la ley no lo contemple expresamente", afirmó. Por último, pidió responsabilidad "a todos los espacios políticos" y destacó que una democracia sólida se construye con "una ciudadanía activa que controle".

Con firmeza, pero sin perder el tono institucional, Santoro cerró su mensaje con un llamado a la unidad y al respeto por las reglas del juego: "Sea cual sea el resultado, ojalá podamos construir una Ciudad más justa y un país más unido y próspero". En medio de un clima electoral cada vez más crispado y marcado por la desinformación digital, sus palabras resuenan como un intento de recuperar la cordura y el sentido democrático que, según alertó, está hoy más amenazado que nunca.