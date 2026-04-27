¿Se inmolan? Karina y Milei irán a respaldar a Adorni en el Congreso y la oposición pidió que no haya show

Luego de que se confirme la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, y la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina, en el palco del Congreso Nacional cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se enfrente a las 5.000 preguntas que tienen las y los diputados nacionales por su presunto enriquecimiento ilícito, la oposición pidió que no se monte un show oficialista y reclamó transparencia en la transmisión oficial, respeto a los periodistas acreditados y que los palcos no se llenen de militantes de La Libertad Avanza (LLA).

"Si quieren un show para el Presidente alquilen el Movistar Arena", lanzó en su cuenta de X (ex Twitter) el diputado nacional y líder de la bancada de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro. "Si los trascendidos se confirman, está claro que quieren convertir al Congreso y la sesión del Jefe de Gabinete en un circo. Hace semanas vienen organizando un show para la tribuna, con el Presidente disfrutando el espectáculo desde el palco oficial junto a todo el Gabinete y su séquito de invitados", añadió.

Maximiliano Ferraro y su protesta contra la dinámica de la sesión informativa que brindará Manuel Adorni en el Congreso Nacional.

En la publicación también adjuntó una nota que le enviaron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los pedidos extendidos allí en relación a "que no se llenen los palcos con militantes e invitados oficialistas", "que la transmisión oficial sea plural y sin sesgos, evitando repetir lo ocurrido en la apertura de sesiones" y "que se respete el lugar y el trabajo que históricamente tuvieron los periodistas acreditados".

Horas antes se había confirmado la dinámica que se dará durante la sesión informativa de Adorni, quien se encuentra denunciado por la compra de inmuebles que no incluyó en su declaración patrimonial y que tiene su actuación en tela de juicio por viajes al exterior en un avión privado. Los reclamos de Ferraro llegaron tras que se avisara que, al mismo tiempo, un grupo de colaboradores se instalará en el Salón Delia Parodi, a pocos metros del recinto de sesiones.

Karina y Javier Milei junto a Manuel Adorni

Adorni comenzará su exposición a las 10.30 y lo hará con una alocución de aproximadamente una hora. Los bloques de la oposición aguardan al funcionario con más de 4.800 preguntas, por lo que se espera que la sesión informativa se extienda por aproximadamente seis horas, en las que desde el oficialismo se descuenta que no responderá cuestionamientos de su situación patrimonial por estar bajo investigación en la Justicia.

Luego de la exposición inicial, está previsto el espacio para las preguntas que será abierto por los bloques menos numerosos que contarán con 5 minutos cada uno, hasta completar un primer tramo de 50 minutos. Luego, sucesivamente, será el turno de Innovación Federal (11 minutos); Unidos (20 minutos) y Fuerzas del Cambio (20 minutos). La mayoría del tiempo lo tendrá el bloque de Unión por la Patria, con 68 minutos.