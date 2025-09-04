"Se nos cagan de risa en la cara": la indignación de los trabajadores de La Matanza por las candidaturas testimoniales

La discusión alrededor de las candidaturas testimoniales para la próxima elección legislativa bonaerense lleva muchos meses, al menos desde que se comenzó a poner en la mesa la posibilidad de que el peronismo tuviera esa táctica para poner figuras más convocantes sin importar si asumían o no. Desde La Libertad Avanza (LLA) siempre amenazaron con denunciar esto y el kirchnerismo entendió que no había que pisar el palito. En La Matanza las cabezas de lista son el intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario. Y esto en el electorado del municipio no gustó.

Así lo pudo comprobar BigBang a partir de diálogos con vecinos de San Justo, Ramos Mejía y Laferrere, tres barrios representativos del municipio. "No me va que mientras la motosierra de Javier Milei me hace laburar 12 horas por día para parar la olla se me caguen de risa en la cara", protestó Julián, un trabajador fabril de 36 años que alquila en el barrio y tiene dos hijos en edad escolar.

Fernando Espinoza.

"Yo no lo quiero al Gobierno, pero tampoco quiero que nos usen y se aprovechen", continuó el obrero, de paso por la plaza de San Justo. La idea madre es simple: son muchos los dirigentes en la localidad que podrían representarlos. Que pongan en la cabeza a quienes no van a asumir no es algo que considere correcto, ni honesto.

En ese sentido, el discurso de Milei contra las candidaturas testimoniales hizo su efecto e instaló que es algo que es malo para el electorado. "A mí no me importa si son peronistas o no, porque los de Cristina van a asumir todos", comparó Analia, una desocupada de Laferrere de 29 años. "Es regalarse contra Milei si no asumen, porque saben que él va a meter fichas con eso", añadió.

Verónica Magario.

La política libertaria se opuso de lleno a este tipo de acciones por diversos motivos, aunque el fundamental es la falta de caras conocidas que ya tengan cargos. La falta de representación parlamentaria no le impidió avanzar en las leyes de ajuste, aunque con las que vaya a sumar de su propia fuerza, van a garantizar menos dependencia de otros partidos para avanzar.

"Si esto sigue así no importan las cagadas que se mande Milei porque la gente los va a preferir a ellos antes que a los que no asumen", disparó Inés, una trabajadora doméstica que esperaba el colectivo a la vera de la estación Ramos Mejía del Ferrocarril Sarmiento. "En mi familia no lo quieren a Milei, pero tampoco les gusta que nos tomen por estúpidos", añadió.