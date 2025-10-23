Se va silbando bajito: Cúneo Libarona deja el gobierno de Milei en medio del desgaste y las internas libertarias

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, transita sus últimas horas dentro del gobierno de Javier Milei. "La decisión ya está tomada", admiten en su entorno. La carta de renuncia está escrita, solo resta el encuentro con el Presidente, que se concretaría el domingo a la noche o en las primeras horas del lunes, una vez finalizadas las elecciones. Será el segundo ministro en dejar el gabinete antes de la anunciada "reorganización" que prepara Milei, luego de la intempestiva salida del canciller Gerardo Werthein. "Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise", dijo esta mañana Cúneo Libarona en diálogo con Infobae. En su entorno aseguran que la decisión "ya estaba totalmente tomada".

Pero detrás del tono políticamente correcto, su salida refleja el creciente desgaste dentro del gobierno libertario, las internas que atraviesan el gabinete y una gestión judicial que termina con más sombras que logros. El abogado penalista deja el cargo tras casi dos años de gestión y con una herencia compleja: según datos del propio Consejo de la Magistratura, el 32% de los 956 cargos judiciales habilitados está vacante, y esa cifra podría llegar al 50% antes de fin de año. "Todos tienen claro que es momento de sentarse a negociar", habría dicho Cúneo Libarona en una de sus últimas reuniones con sus colaboradores, admitiendo la parálisis institucional en el área.

Entre los hitos que el ministro exhibe como logros se cuentan la implementación del sistema acusatorio en 14 provincias -una reforma clave del Código Procesal Federal que busca agilizar las causas penales por narcotráfico, lavado de dinero o contrabando-, la reducción de estructuras dentro del Ministerio y la aprobación de la ley de juicio en ausencia para los acusados del atentado a la AMIA. Sin embargo, su gestión también se caracterizó por el desmantelamiento de políticas de género y derechos humanos, la eliminación de organismos como el INADI y un fuerte recorte presupuestario en programas sociales vinculados a la Justicia.

El propio Cúneo lo justificó en nombre de la "eficiencia", aunque en simples palabras se trató de un un vaciamiento institucional. A nivel interno, el ministro nunca logró tener control total sobre su cartera. Desde su asunción, convivió con un esquema de poder paralelo encabezado por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, que de a poco fue desgastando el gabinete. Mientras Cúneo se encargaba de la parte "técnica", Caputo y Amerio dominaban la rosca judicial, las designaciones y las negociaciones en Comodoro Py. Esa convivencia forzada se fue deteriorando con el paso de los meses.

De hecho, la implementación del nuevo sistema procesal en los tribunales de Py -una de las promesas centrales de su gestión- debió postergarse por la resistencia de los fiscales y la falta de respaldo político. Por estas horas, incluso, se analiza si Cúneo firmará una nueva prórroga antes de dejar el cargo. Su salida llega en un contexto de fuerte inestabilidad dentro del gabinete. A las renuncias de Werthein, Bullrich, Petri y el vocero Adorni, se suma la suya, que se concretará el lunes. "Es el momento de hacer todos los reseteos", admitió una figura cercana a Milei, reconociendo que el Presidente planea un recambio amplio de ministros tras los comicios.

En el oficialismo ya suena con fuerza un reemplazante: Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata y ex juez federal, quien podría asumir un "súper Ministerio" si finalmente se fusionan Justicia y Seguridad. Cúneo Libarona dice irse "sin causas de corrupción", pero su renuncia también es una forma de escapar de una gestión cada vez más desgastada, con pocos resultados visibles y una estructura judicial al borde del colapso. "Me voy sin rencores, quiero vivir más y estar con mi familia", afirmó.