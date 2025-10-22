El vergonzoso legado de Gerardo Werthein: 80 designaciones diplomáticas de último momento

A pocas horas de saltar del barco libertario, el ahora ex Ministerio de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein dejó una resolución con la que terminó de romper las pocas relaciones políticas que le quedaban con Karina y Javier Milei.

En un movimiento de fichas bastante polémico, Werthein firmó la designación y traslado de más de 80 funcionarios del Servicio Exterior hacia embajadas y consulados argentinos en diversos países, incluyendo destinos estratégicos como Estados Unidos, China, Rusia y el Reino Unido.

Gerardo Werthein y Javier Milei

La resolución, fechada el 22 de octubre, apenas horas antes de que oficializara su renuncia, establece pretendía una amplia reestructuración diplomática con fechas de arribo que se extienden entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

Sin embargo, desde la Casa Rosada le pusieron un stop y ya se confirmó que estas decisiones serán "puestas bajo revisión" por lo que queda del gobierno libertario. Según fuentes cercanas al equipo de Milei, el Ejecutivo no convalidará la medida y confeccionará una nueva lista de designaciones una vez que se defina al futuro canciller que todavía está en veremos.

Antes de presentar su renuncia, que se va a concretar desde la semana que viene, Gerardo Werthein dejó un regalito. Firmó 80 designaciones en embajadas y consulados argentinos por el mundo. OCHENTA. Todos con sueldos de miles de dólares, obvio. Van solo algunos ejemplos. pic.twitter.com/Q21xTbIigV — Manu Jove (@manujove) October 22, 2025

Este movimiento fue nada más y nada menos que un intento de Werthein por dejar su impronta en la política exterior argentina antes de su salida, lo que generó bastante malestar. Desde Balcarce 50 apuntan directamente contra el exfuncionario por adelantar su renuncia antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, lo que habría complicado la transición y generado tensiones con figuras clave del gobierno, como Santiago Caputo y Karina.

El impacto de estas designaciones no se limita a la política exterior ya que fuentes del Ejecutivo aseguraron a TN que el gobierno entrante también planea realizar cambios profundos en áreas como Seguridad, Justicia y Defensa. Entre los rumores más fuertes destaca la posibilidad de unificar las carteras de Seguridad y Justicia, así como la designación de un jefe militar para reforzar la estructura defensiva del país.

Santiago Caputo, Gerardo Werthein y Milei en una de las pocas fotos que los muestran juntos

En paralelo, versiones sobre modificaciones en la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) han comenzado a circular. Sergio Neiffert, actual titular del organismo, podría ser reemplazado por otro dirigente cercano a Caputo, en lo que sería otra muestra del reordenamiento institucional que planea Milei con un clan Menem totalmente desdibujado.

Las decisiones tomadas por Gerardo Werthein en sus últimos días al frente del Palacio San Martín parecen haber dejado más preguntas que respuestas. El legado diplomático del ex funcionario queda completamente minimizado ante este movimiento casi de venganza contra los hermanos Karina y Javier Milei.