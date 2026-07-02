Seguridad: los homicidios cayeron un 67% en la Provincia y se registró así el primer semestre con menos crímenes en 25 años

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó que durante el primer semestre de 2026 se registraron 73 homicidios en todo el territorio provincial, lo que representa una reducción del 67 % respecto del mismo período de 2023, cuando se contabilizaron 217 asesinatos. Se trata del registro más bajo de los últimos 25 años, según los datos del Observatorio de Seguridad Pública.

La información fue presentada este jueves por la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa en la que repasó los principales indicadores del Plan de Seguridad que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Del total de homicidios registrados entre enero y junio de este año, 45 ocurrieron en el departamento Rosario y 15 en el departamento La Capital. En Rosario, la disminución fue del 70 %, al pasar de 150 homicidios en el primer semestre de 2023 a 45 en igual período de 2026. En La Capital, la reducción alcanzó el 57 %, con 15 casos frente a los 35 registrados tres años atrás.

Coudannes definió estos resultados como "una baja inédita", y sostuvo que obedecen a una política pública sostenida en el tiempo. "No es magia ni demagogia. Es el resultado de acciones, de un plan de inversiones, de una decisión del gobernador de dar siempre prioridad al Plan de Seguridad, que está en constante reconstrucción y mejora. Todo eso es inversión, decisión y seguimiento", afirmó.

"El miedo cambió de lado"

Luego, la vocera explicó que se toman como muestra los datos del Observatorio de Seguridad Pública, una herramienta conjunta del Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y que estos números reflejan que "la desidia, la improvisación y la falta de planificación en materia de seguridad durante la anterior gestión de gobierno era una moneda corriente", pero esa situación "hoy cambió, el miedo cambió de lado, y no es una frase hecha, es una realidad, porque los vecinos y los comerciantes nos lo transmiten".

Según señaló, la actual estrategia combina prevención, presencia policial, investigación criminal, atención a las víctimas y un monitoreo permanente de los indicadores del delito. Además, destacó que existe un seguimiento diario de la actividad policial y de la distribución de los recursos en el territorio por parte del gobernador y del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Por último, Coudannes advirtió que, pese a la fuerte reducción de los homicidios, el desafío continúa: "Todavía hay delincuentes y organizaciones criminales que resisten, pero nosotros no vamos a dar un paso atrás. Al gobernador Pullaro y a nuestra gestión no los va a vencer la delincuencia", concluyó.