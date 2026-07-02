Juli Poggio salió con los tapones de punta contra Mica Viciconte tras sus críticas a Daniela Celis: "Dejen a las tetas ser"

La polémica entre Mica Viciconte y Daniela Celis sumó un nuevo capítulo, pero esta vez apareció una tercera protagonista que no dudó en tomar partido. Juli Poggio salió públicamente a defender a su ex compañera de Gran Hermano y lanzó un durísimo descargo contra la panelista, luego de que cuestionara el look que Daniela lució durante una transmisión de La Jugada, el streaming de Telefe. Todo comenzó cuando Celis apareció en el programa con una camiseta blanca de la Selección Argentina, ajustada y sin corpiño. Su elección de vestuario no pasó inadvertida y rápidamente despertó comentarios en el estudio.

Con su estilo frontal, Mica Viciconte no ocultó su incomodidad cuando Fede Popgold la invitó a opinar. "Voy a ser súper sincera, la gente quiere saber", adelantó. Ante la consulta de si se consideraba conservadora, respondió sin vueltas: "Sí y soy ubicada". Luego, explicó su postura y apuntó directamente contra la ex Gran Hermano. "Somos personas diferentes con personalidades distintas. Me parece que hay un tema de respeto con los compañeros; hay gente que tiene familia, mujer, y hay que tener un poco de cuidado a la hora de vestirnos. No hace falta mostrar tanto, las aureolas, ir con las luces altas del auto", lanzó.

Daniela, lejos de entrar en una pelea, optó por responder con naturalidad y reveló que hace siete años dejó de usar corpiño. En medio del incómodo intercambio, Popgold intentó descomprimir el ambiente con humor. "Igual las tenés lindas, yo las mostraría. Es mi opinión", comentó entre risas. Pestañela recogió el guante y contestó con una frase que rápidamente se volvió viral: "Me salieron tan caras, mirá si no las voy a mostrar". Sin embargo, Viciconte volvió a insistir y cerró el intercambio con otra frase que alimentó aún más la polémica: "Yo sé que en el fondo, algo me escucha".

El recorte del programa explotó en las redes sociales y dividió aguas entre quienes respaldaron la postura de Mica y quienes consideraron que sus dichos resultaban innecesarios. Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes como: "Está en un streaming, no en una iglesia"; "¿Qué te puede molestar que use corpiño o no?"; "No la banco a Daniela, pero es un montón"; "Es una señora del mal"; "Eso es envidia, Mica"; y "El clima laboral ahí es terrible". Pero la respuesta más contundente llegó horas después de la mano de Juli Poggio.

Juli Poggio salió en defensa de Daniela Celis

A través de sus redes sociales, la influencer publicó un extenso descargo en defensa de Daniela Celis y cuestionó con dureza las declaraciones de Viciconte. "Comparar partes del cuerpo femenino con objetos o utilizar términos despectivos para referirse a ellas me parece un retroceso. Ojalá empecemos a dejar un poco de lado la soberbia y entendamos que nuestra mirada no es una verdad absoluta", escribió.

Luego profundizó su postura y defendió la libertad de cada mujer para decidir cómo quiere mostrarse. "El respeto también es no decirle a otra persona cómo debe expresar su estética, su feminidad o su sexualidad. Un escote no le falta el respeto a nadie, no daña a ningún niño, ni convierte a una mujer en menos profesional, menos valiosa o peor madre". Y concluyó con un mensaje que recibió miles de reacciones: "La libertad también consiste en respetar las elecciones de los demás, aunque no sean las que nosotros haríamos. Mostrar un escote o no mostrarlo debería ser siempre una elección propia, nunca un motivo de juicio".

Más tarde, durante un streaming, Poggio redobló la apuesta: "Según ella fue muy desubicada a trabajar solamente porque tenía puesta una remerita blanca donde se le marcaban los pezones, llamándole a los pezones aureolas y llamándole las luces altas del auto cuando tiene nombre y es una teta. Cuando ella, más que nadie, siendo mamá, sabe que cuando una es mamá, tiene la teta disponible para sacarla en cualquier lugar, dársela a su bebé. Ni cuenta se dio, lo hace con intención, pero, bueno, ahí está la mirada del otro también. Llegaba es una compañera y le mirás las tetas. Por favor, dejen vivir y dejen a los pezones ser".

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Según contó Juli, Mica había encarado a Daniela antes del aire por su forma de vestir. "Además, ay, no sé si puedo decir esto, pero lo voy a decir.... que además se lo había dicho en privado antes del aire, y en el aire ella la la mira y le dice, tipo, no, como que no lo digas, y lo dijo igual. Entonces, eso me parece de mala compañera. Dejen a las tetas ser. Ya estamos en una época donde me parece que no da hacer este comentario a otras mujeres y menos a una compañera".

Frente a la repercusión que tomó el tema, Mica Viciconte también decidió salir a aclarar cuál había sido, según ella, el verdadero sentido de sus palabras. "Me sorprende cómo algunos medios llevan el debate para donde les conviene y cómo muchas personas opinan sin haber escuchado o entendido lo que realmente dije. En ningún momento hablé del cuerpo de una mujer ni cuestioné la libertad de vestirse como cada uno quiera. Hablé del contexto", aseguró desde sus historias de Instagram.

El descargo de Mica Viciconte

Además explicó que su crítica apuntaba al ámbito donde se desarrolló la situación y no a la vestimenta en sí. "Lo dije en un streaming, refiriéndome a una persona que trabaja en televisión. Mi punto fue que no es lo mismo un ámbito privado, una salida o un boliche que un programa de televisión que entra a la casa de miles de familias y se emite en un horario de protección al menor. Por algo existen ciertos códigos en ese tipo de espacios. Mi opinión fue sobre el lugar y la ocasión, no sobre una persona. Se puede estar de acuerdo o no, pero antes de opinar estaría bueno escuchar completo lo que dije y no quedarse con un recorte o un título", cerró.