Insaurralde y Cirio buscan anular el video de los dólares: la estrategia para desactivar la prueba más comprometedora de la causa

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo en el que las defensas de los principales imputados buscan desactivar una de las pruebas que más comprometió al exfuncionario desde que estalló el escándalo. Tanto Insaurralde como su ex esposa, Jesica Cirio, solicitaron a la Justicia que el video en el que se observan millones de dólares en el vestidor de la vivienda que compartían quede excluido del expediente.

Insaurralde y Cirio buscan anular el video de los dólares

El planteo fue presentado ante el juez federal Luis Armella, quien actualmente tiene a su cargo la causa iniciada tras el viaje de lujo que Insaurralde realizó a Marbella junto a Sofía Clerici en septiembre de 2023, episodio que precipitó su salida como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Axel Kicillof y dio origen a la investigación por corrupción. Las imágenes, difundidas por el diario La Nación, muestran a Cirio recorriendo el vestidor de la casa ubicada en el country Fincas San Vicente mientras filma cajas, cajones, bolsas y una valija repletos de fajos de dólares que los investigadores sospechan pertenecerían al exfuncionario.

Tras la difusión del video, la Justicia ordenó allanamientos, inspecciones oculares y diversas medidas de prueba destinadas a determinar la autenticidad del material y establecer si el lugar registrado corresponde efectivamente a la vivienda de Insaurralde. Sin embargo, las defensas de ambos imputados sostienen que el video no puede ser utilizado como prueba judicial.

En su presentación, la defensa de Insaurralde afirmó: "Conforme ha sido expresado públicamente por la coimputada Cirio, estos archivos no solo provendrían de un hackeo y desapoderamiento delictivo de sus dispositivos personales, sino que existen sospechas fundadas de que han sido objeto de ediciones, alteraciones y compaginaciones maliciosas con posterioridad a su sustracción clandestina".

Los abogados del exintendente también argumentaron que "el hecho de que el contenido de dicho video resulte eventualmente 'incriminatorio' no convalida en absoluto su obtención ilícita ni su palmaria falta de integridad material, debiendo aplicarse la regla de exclusión probatoria para proteger la integridad del entorno digital". Además, sostuvieron que "su obtención delictiva impiden de manera absoluta trazar una cadena de custodia forense que garantice la inalterabilidad de los archivos, lo que permite razonablemente concluir que su veracidad material no puede ser acreditada bajo ningún concepto técnico".

La estrategia jurídica es prácticamente idéntica a la desplegada por Jesica Cirio. A través de sus abogados Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia, la conductora pidió que "se declare la exclusión probatoria del material fílmico publicado por el medio La Nación el 20/06/2026, con la consecuente prohibición de su valoración como elemento de cargo en cualquier estado de la presente causa". La defensa cuestionó tanto el origen del archivo como las medidas judiciales que se adoptaron a partir de su difusión. Según los letrados, el allanamiento al domicilio de Cirio fue ordenado sin que existiera previamente una pericia que acreditara la autenticidad del video.

En ese sentido afirmaron: "El Estado ordenó el allanamiento del domicilio de una imputada fundándose en un video que fue obtenido mediante la violación de la propia intimidad de esa imputada, perpetrada por terceros no identificados mediante medios tecnológicos ilícitos. El Estado no investigó el delito sufrido por la Sra. Cirio, lo aprovechó".

También pusieron en duda la confiabilidad técnica de las imágenes al remarcar: "El video no fue sometido a pericia alguna. No se determinó su origen técnico, ni su cadena de custodia, ni si fue objeto de alteraciones, ediciones, interpolaciones, solapamientos, cortes o cualquier otra forma de manipulación incluyendo la posibilidad de que haya sido generado, total o parcialmente, mediante herramientas de inteligencia artificial".

Con esos argumentos solicitaron además la nulidad del allanamiento y de todas las medidas posteriores. "Dicho material es, a la fecha del presente planteo, el único elemento novedoso que motivó la reapertura de medidas sobre la Sra. Cirio en el marco de esta investigación. Su exclusión priva de sustento a todos los actos que de él se deriven, incluyendo cualquier eventual indagatoria, procesamiento o medida cautelar que en él se funde", sostuvieron.

Insaurralde y Cirio buscan anular el video de los dólares

Mientras las defensas intentan dejar sin efecto la prueba, la Justicia continúa profundizando la investigación. El juez Armella ordenó un peritaje para determinar el origen, la autenticidad y la fecha de grabación del video, además de intentar establecer la cantidad aproximada de dinero que aparece en la filmación. En paralelo, comenzaron a declarar distintos testigos que conocieron la vivienda de San Vicente para intentar confirmar si el vestidor registrado en las imágenes corresponde al inmueble de Insaurralde o si fue modificado posteriormente.

Los primeros en comparecer fueron dos efectivos de la Policía Federal que participaron del allanamiento realizado en octubre de 2023. El oficial Damián Farina sostuvo que el vestidor observado durante ese procedimiento no coincidía con el del video, ya que describió al primero como un ambiente amplio con vidrios oscurecidos, mientras que el registrado en las imágenes le pareció más angosto y sin ventanales.

Por su parte, la suboficial Miriam Chazarreta manifestó que no recordaba con precisión el ambiente debido al tiempo transcurrido y tampoco pudo confirmar similitudes entre ambos lugares. Ambos coincidieron en que, al momento del allanamiento, la vivienda parecía deshabitada, con muebles cubiertos por sábanas, suciedad y olor a encierro, sin advertir indicios visibles de reformas recientes.

En los próximos días también declararán dos mujeres que trabajaron en la vivienda de San Vicente, una de las cuales continúa desempeñándose actualmente para Cirio. Como parte de las medidas ordenadas por el fiscal Sergio Mola, Gendarmería también inspeccionó la casa de Nordelta donde Cirio vivió posteriormente junto a su exmarido Elías Piccirillo. Los investigadores concluyeron que el vestidor de esa propiedad no coincide con el del video y los perros rastreadores tampoco detectaron dinero oculto, por lo que la principal hipótesis volvió a concentrarse sobre la vivienda de San Vicente.

Matías Piccirillo y Jesica Cirio

En medio del avance de la causa, el financista Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, se presentó espontáneamente en el expediente para despegarse de cualquier vinculación con la difusión del video. "Niego de manera categórica haber tenido conocimiento previo de ese supuesto material, haberlo recibido, poseído, almacenado, reproducido, remitido o puesto en circulación bajo cualquier modalidad", afirmó mediante un escrito presentado por su abogado. Por el momento, el juez Armella rechazó el pedido del fiscal Sergio Mola para detener a Martín Insaurralde y Jesica Cirio y tampoco hizo lugar a las solicitudes para citarlos a declaración indagatoria hasta tanto concluya un peritaje contable considerado clave para evaluar la evolución patrimonial de los imputados. No obstante, ambos continúan bajo investigación, tienen prohibida la salida del país y deberán cumplir estrictas restricciones de movimiento mientras avanza una causa que podría definir el futuro judicial del exfuncionario bonaerense.