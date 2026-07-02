"Como los minutos después de un accidente": desgarrador relato de un físico de la CNEA ante los despidos masivos

El video se volvió viral en cuestión de horas porque le puso rostro humano a la fría estadística del ajuste. Nahuel Vega, doctor en física de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), conmovió a las redes al narrar el desguace desde adentro. En una charla exclusiva con BigBang , el profesional describe un clima de pesadilla: pasillos donde solo hay llanto y una sensación de final irreversible para décadas de soberanía tecnológica bajo la "motosierra" de Javier Milei.

La imagen es desoladora. No se trata solo de números en un Boletín Oficial, sino de compañeros de años que, de un momento a otro, quedan en la calle. Ante la consulta de cómo se ocupa hoy el rol de seguir trabajando en medio del caos, Vega es contundente: "La verdad, todavía estamos en shock. Lo que pasó cuando se vieron los despidos, perdón, si suena dramático, era como presenciar los minutos después de un accidente . Vos vas caminando por los pasillos y ves gente llorando, abrazándose y caminás diez pasos más y das la vuelta la misma escena en otra oficina. Era así era todo todo este Centro Atómico".

Comisión Nacional de Energía Atómica

Nahuel agregó un detalles a su relato: "Quiero aclarar que yo no no soy representante gremial y no conozco la situación de cada uno de los despedidos. Hablé de la gente que conozco, de la gente con la que tengo un trato directo y no quiere decir que los demás tengan nada malo. Mi testimonio fue minutos después de enterarnos lo que acababa de pasar y hablando de las tres o cuatro personas que tienen relación directa con mi trabajo diario, pero después te enterás de otra gente. Es un recorte arbitrario el que hice yo".

Con un presupuesto achicado en un 45,4% en los últimos años y una nueva tanda de 70 despidos solo este último martes, la pregunta sobre el futuro es ineludible. ¿Qué le queda a un doctor en física en la Argentina de hoy? La respuesta parece estar en el aeropuerto: "Es algo que lo vemos todo el tiempo, especialmente en este último tiempo. Para que te des una idea más o menos mi sueldo estaba un poquito por debajo de 1.500.000 pesos, debe estar entre 1.000.300 y 1.000.400 pesos, yo soy doctor en física y en un puesto similar en Francia se cobra seguro arriba de los 3000 euros por las mismas responsabilidades", contó.

En la misma línea, agregó que en otros países hay mayor presupuesto y sobre ésto, contó cómo se trabaja en Argentina: "Nosotros -más allá del sueldo o de un equipo en particular- lo que te limita muchas veces es 'necesito fabricar determinada pieza'. Entonces tenemos un técnico para 50 investigadores y por ahí va a estar dos años hasta fabricar eso que yo que estoy pidiendo. Ese es el factor limitante que tenés más grande acá".

El sacrificio detrás de ese sueldo que hoy no alcanza es inmenso. Vega dedicó más de una década a formarse en la universidad pública: "La carrera en UBA de licenciatura son 5 años más el CBC, son 6 años, y después de eso, si inmediatamente después de terminar la licenciatura hacés el doctorado, son 5 años más", contó.

Nahuel Vega, doctor en física de la CNEA

La CNEA no es un ente abstracto; es más bien es el corazón de la medicina nuclear y la industria de exportación de alto valor agregado. Vega explica con desesperación lo que el Gobierno parece ignorar: "Hay cientos de respuestas a esa pregunta. Nosotros tenemos una comisión de energía atómica que fue pionera en el desarrollo de reactores en Latinoamérica. Tenemos acá en este mismo centro atómico, el centro atómico Constituyentes, tenemos el reactor RA1, que fue el primero de Latinoamérica y en base a eso se desarrollaron muchas industrias. Por ejemplo, Argentina vende reactores, está vendiendo ahora un reactor a Holanda vendió un reactor a Australia, uno de los más grandes del mundo, a Perú, a muchos otros países, pero también recursos asociados, por ejemplo, fabrica elementos combustibles, fabrica blancos para producción de radioisótopos. Muchas veces habrás escuchado que algunos estudios que se hacen, en particular estudios que tienen que ver con la detección de cáncer y cómo el cáncer podría haberse hecho metástasis o haberse desparramado, digamos, por el cuerpo de de una persona".

El impacto en la salud pública es directo. Sin radioisótopos, no hay diagnósticos precisos: "Esos estudios requieren radioisótopos que son sustancias radiactivas que la tenés que inyectar en el cuerpo del paciente. Esos radioisótopos se pegan al tumor y después con un sistema sofisticado para detectar esta radiación detectás en qué partes del cuerpo ese paciente tiene tumores. Esos son estudios que hoy se hacen de forma habitual en toda la Argentina. Todos estos radioisótopos que se usan en Argentina y los que salen de reactores se producen en la Comisión eh Nacional de Energía Atómica . Producimos los radioisótopos acá, también los reactores que se usan para hacer radioisótopos. Todos los radioisótopos que usa Australia vienen de un reactor que es argentino. Todos los radioisótopos que va a usar Holanda van a venir de un reactor argentino y cuando tengamos listo el reactor RA-10 vamos a exportar los radioisótopos argentinos hacia toda la región", enumeró y siguió: "Te estoy diciendo el 1% de lo que lo que hace la CNEA. Tiene desarrollos en satélites, desarrollos en energía solar, en tecnologías para remediación ambiental y la lista sigue".

Reactor RA1

Finalmente, ante la incomprensible saña contra una institución modelo, Nahuel Vega apunta a la falta de diálogo y el desconocimiento de las autoridades actuales, encabezadas por el ingeniero Martín Porro quien tuvo que salir custodiado por Gendarmería Nacional hace sólo unos días tras anunciar los despidos masivos.

"Yo no estoy en la cabeza de los que toman las decisiones, pero lo que sí te puedo decir es que los grupos que están funcionando acá, muchos son de gente que tienen sueldos relativamente bajos. Vos pensá que mi sueldo es de doctor, o sea, yo por mi título cobro bastante, casi toda la gente que trabaja acá cobra bastante menos que yo. Son grupos que tienen décadas trabajando en determinados temas y por pocos años que vos los desfinanciás destruís una cadena de cosas que después es muy difícil remontar y requiere mucho más dinero remontar", contó Nahuel.