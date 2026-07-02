Ana Rosenfeld desmintió categóricamente a Mauro Icardi y echó por tierra la versión sobre el pago de alimentos

La disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la cuota alimentaria de sus hijas sumó un nuevo capítulo y volvió a enfrentar a los equipos legales de ambos. Mientras desde el entorno del futbolista aseguran que la deuda ya fue saldada, del lado de la conductora niegan haber recibido un solo dólar y apuntan directamente contra la estrategia mediática de la defensa de su expareja.

En las últimas horas, Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda que Icardi había depositado cerca de 400 mil dólares para cancelar la deuda que mantenía con Wanda. Poco después, las abogadas del delantero ratificaron esa versión y explicaron que la acreditación podría demorarse por cuestiones bancarias o administrativas.

Siguen la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Sin embargo, BigBang se comunicó con Ana Rosenfeld, abogada de Nara, quien desmintió que el dinero haya ingresado a la cuenta de su clienta y dejó en claro que, por ahora, no existe constancia de ningún pago.

Consultada sobre si la Bad Bitch ya había recibido la cuota alimentaria, Rosenfeld fue tajante: " Aún nada ", una respuesta que contradice la versión difundida por Elba Marcovecchio, integrante del equipo legal de Icardi.

BigBang se comunicó con Ana Rosenfeld

Cuando se le preguntó si la demora podía responder a un trámite administrativo o bancario, la letrada soltó una frase con destinataria directa: "Por ahora Elba habla en los medios", marcando distancia entre las declaraciones públicas de la defensa del futbolista y lo que, según sostiene, ocurre realmente en el expediente.

Lejos de bajar el tono, Rosenfeld insistió: " A nosotros no nos llegó nada ", dejando en evidencia que el conflicto judicial sigue abierto y que, al menos para el entorno de Wanda, el supuesto depósito todavía no tuvo ningún efecto concreto.

Rosenfeld contradijo a la defensa de Mauro Icardi

La abogada cerró con una frase cargada de ironía que resume la postura de su representada: "Cuando pague, aplausos". Por último, BigBang consultó si el enfrentamiento judicial con Icardi está afectando el presente laboral de Wanda. En ese punto, Rosenfeld prefirió no responder y evitó profundizar sobre aspectos de la vida privada de su clienta.

Así, mientras un lado asegura que el dinero ya fue transferido y el otro sostiene que no hay rastros del depósito, la guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma un nuevo round, con las abogadas enfrentándose tanto en los tribunales como en los medios.