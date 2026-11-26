El Gobierno se juega buena parte de su agenda en una sola jornada este jueves en el Congreso donde tiene dos sesiones de alto voltaje en simultáneo: en el Senado se debate la reforma electoral que suspende las PASO, y en Diputados, el Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El resultado de ambas puede definir el rumbo del oficialismo para el año electoral.

En el Senado, la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo necesita una mayoría absoluta de 37 votos, y el oficialismo todavía trabaja a contrareloj con la rosca política y el pasilleo para conseguirlos. El proyecto va mucho más allá de la suspensión de las PASO: incluye la ya manoseada implementación de Ficha Limpia, la eliminación de las elecciones para el Parlamento del Mercosur y el fin del debate presidencial obligatorio.

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El tema llega cargado de tensión interna. La reforma es una de las banderas que la Casa Rosada le reclama a Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, en medio de la pelea con Karina Milei y los "ultimátums" por las PASO. Si no se aprueban hoy, el peronismo y otros bloques que defienden las primarias se anotarán una victoria clave de cara a 2027.

La agenda de la Cámara alta no termina ahí. También están en el temario los pliegos para designaciones judiciales, ascensos en la Cancillería, la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista, la reducción del IVA a la fécula de mandioca y la declaración de emergencia para las pymes. Además, según se había anticipado, los senadores tratarán la Ley de Ludopatía, que pierde estado parlamentario este mes.

Diputados: un Presupuesto, muchos reclamos

A las 12, la Cámara de Diputados abre una sesión especial para el Presupuesto 2027. El oficialismo confía en conseguir la media sanción con el apoyo del PRO, la UCR, el MID y legisladores que responden a gobernadores. El proyecto prevé gastos totales por $216 billones e ingresos por $219,3 billones, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.

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Las proyecciones del Gobierno para el año próximo son optimistas: inflación del 21,3%, crecimiento del consumo privado del 3,4% y un dólar oficial de $1.847 a fines de diciembre. Pero la discusión llega atravesada por reclamos. La oposición y los gobernadores ponen sobre la mesa el financiamiento universitario, los fondos para discapacidad (en línea con la ley que acaba de sancionarse), las deudas con las cajas jubilatorias provinciales y el reparto del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Las organizaciones feministas, además, denunciaron que el proyecto no tiene partidas específicas para la Línea 144 ni el Programa Acompañar.

En la misma sesión se tratará la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, y otros proyectos vinculados con las pequeñas y medianas empresas.

El oficialismo busca avanzar con reformas clave en el Congreso

Si el Senado aprueba la suspensión de las PASO, la reforma electoral pasará a Diputados, y el oficialismo tendrá que volver a negociar voto por voto antes de fin de año. Si Diputados le da media sanción al Presupuesto, el texto viajará al Senado con los reclamos de los gobernadores todavía abiertos. En cualquiera de los dos casos, la jornada de hoy marcará cuánta tela para cortar le queda al Gobierno de Javier Milei en el Congreso.