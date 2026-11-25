La guerra entre la China Suárez y Wanda Nara está lejos de terminar y, como si al escándalo le faltaran condimentos, ahora sumó un nuevo capítulo en los tribunales. La actriz decidió avanzar contra la empresaria y este martes se presentó en la Fiscalía de Benavídez, acompañada por su abogado, Agustín Rodríguez, para ratificar la denuncia por amenazas que había iniciado contra la conductora.

En DDM, Guido Záffora sacó a la luz los detalles del explosivo escrito judicial y reveló cuáles fueron las medidas que solicitó la actual pareja de Mauro Icardi para mantener a la mediática lejos de su vida.

La China Suárez redobló la apuesta contra Wanda Nara

El origen de esta nueva batalla judicial se remonta a semanas atrás, cuando las protagonistas de uno de los escándalos más resonantes de la farándula protagonizaron un feroz enfrentamiento en la puerta de la propiedad del futbolista en Nordelta. El episodio trascendió públicamente luego de que se viralizara un video del tenso cara a cara entre ambas.

Según el documento que exhibieron en el programa de América TV, la China aseguró haber recibido amenazas directas por parte de Wanda y le atribuyó una serie de frases de extrema gravedad.

"En cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque te dejan en la calle y te van a cagar a palos a vos" y "A mis hijas no vengas a hablar porque yo te mato. A palos", fueron algunas de las expresiones que, según la denuncia de la actriz, habría lanzado la empresaria en medio de la discusión.

La denuncia de la China Suárez contra Wanda Nara

Pero eso no fue todo. En el escrito judicial también quedaron asentados presuntos insultos racistas y otros comentarios descalificativos que Nara habría pronunciado durante el escandaloso encuentro. Decidida a ponerle un freno a los enfrentamientos, la ex Casi Ángeles realizó una serie de pedidos ante la Justicia que podrían complicar los movimientos de la empresaria.

De acuerdo con la información que brindó Záffora, Suárez solicitó que Wanda no pueda acercarse a menos de 300 metros de ella, independientemente del lugar en el que se encuentre.

Sin embargo, la actriz fue por más y también pidió que se le prohíba a la conductora ingresar a dos barrios privados: La Isla, en Nordelta, donde reside actualmente, y San Jorge. Este último fue incluido ante la posibilidad de que la empresaria pudiera acceder a una propiedad allí debido a sus vínculos familiares.

La denuncia de la China Suárez se remite a lo ocurrido en Nordelta semanas atrás

Por otra parte, el periodista precisó que la denuncia fue caratulada como amenazas y reveló un detalle llamativo: pese a los pedidos de prohibición de acercamiento, en DDM señalaron que la China no solicitó un botón antipánico ni una medida denominada restricción perimetral.

Así, lejos de enterrar el hacha de guerra, la China y Wanda volvieron a trasladar su histórica rivalidad a la Justicia, donde ahora se deberá resolver si se hace lugar a las medidas solicitadas por la actriz.