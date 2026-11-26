El presidente Javier Milei viajó anoche a Asunción para mantener un primer contacto con su flamante homólogo Pedro Alliana, quien asumió el cargo el hace pocos días, tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político por la crisis vinculada al Ueno Bank.

La actividad oficial en la capital del país vecino comenzará a las 10.15 con una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, junto al canciller paraguayo Rubén Ramírez.

Posteriormente, el mandatario argentino participará de una recepción en el Palacio de López, con honores militares, entonación de los himnos y saludos de las delegaciones. Luego, a las 11.45 se llevará a cabo una conferencia de prensa de los cancilleres Pablo Quirno y Ramírez.

Por la tarde, desde las 15.30, Milei participará de un encuentro con empresarios locales, mientras que el regreso del presidente está previsto para el vienes por la mañana.

El presidente argentino junto al encarcelado ex primer mandatario y amigo, Santiago Peña

Esta será la primera reunión del mandatario argentino con su colega paraguayo, a quien le dedicó un mensaje poco después de haber asumido: "Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa".

Alliana asumió el 6 de noviembre, pocos días después de la destitución de Peña, quien quedó involucrado en la quiebra de Ueno Bank, uno de los bancos más importantes de Paraguay, e imputado por 'lavado de activos, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal'.

CUMBRE DEL MERCOSUR EN URUGUAY

El presidente Javier Milei viajará a Uruguay el próximo 4 de diciembre para participar de la 69° Cumbre del Mercosur, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales.

Durante el encuentro del bloque regional, el mandatario podría coincidir con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien atraviesa uno de los momentos más tensos de la relación bilateral, luego de que el gobierno brasileño resolviera retirar definitivamente a su embajador en la Argentina.

Milei podría encontrarse con Lula en la Cumbre del Mercosur

La cumbre se realizará en Montevideo, bajo la Presidencia Pro Tempore de Uruguay, y podría propiciar un nuevo contacto entre los jefes de Estado del bloque regional, luego del triunfo de Lula da Silva en Brasil y de la colaboración argentina en la huida del ex candidato de la derecha Flavio Bolsonaro a Estados Unidos.

A la decisión de Milei de no pronunciarse sobre el resultado electoral se sumaron las declaraciones del canciller Pablo Quirno, quien puso en duda la legitimidad de los comicios, pese al reconocimiento de los resultados por parte del Tribunal Electoral brasileño.

En respuesta a las últimas expresiones del gobierno argentino, desde Itamaraty resolvieron que el embajador Julio Bitelli no regresara a Buenos Aires, tal como estaba previsto. Además, trascendió que Brasil no tendría previsto invitar a Milei a la ceremonia de asunción.



