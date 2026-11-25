El médico Pablo Atchabahian, exintegrante de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue indagado este martes en el marco del Coimagate y reconoció haber cobrado mensualmente pagos en negro de parte de la firma Suizo Argentina por acercar negocios a la droguería.

Ante el fiscal Franco Picardi -quien tiene delegada la investigación-, Atchabahian afirmó que interactuaba ofreciendo los servicios de la Suizo a provincias, instituciones y obras sociales. Dio precisiones de los negocios que promovió y de las personas con las que tuvo contacto. A su vez, rechazó la acusación de ser uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en el área de Discapacidad, como considera el fiscal Picardi, y dijo que no estuvo vinculado a las licitaciones direccionadas ni a los sobreprecios de hsata 4.000% detectados en la pesquisa.

Atchabahian -acusado de ser un lobista de la Suizo por la fiscalía- fue el primer acusado del tercer tramo de la causa ANDIS que decidió romper el silencio y declarar. Se trata de una fase que se inició el 3 de noviembre pasado, cuando se convocó a 39 indagatorias relativas al accionar de la droguería Suizo Argentina, a la que los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez (titular de la Fiscalía Anticorrupción) acusan de cooptar la agencia que comandaba Diego Spagnuolo (íntimo amigo del presidente Javier Milei) para realizar negocios espurios.

Amigos íntimos

En la acusación se señaló que esa droguería controló las compras de medicamentos de alto costo administrando un esquema de cartelización con al menos otras 14 firmas y que hubo sobreprecios de hasta 4.000%. Los integrantes de esas "otras empresas" y de la Suizo son los que están desfilando por Comodoro Py por estos días. Fueron convocados por el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, a pedido de los acusadores públicos. Ya declaró una quincena de imputados por hechos que solo en esta etapa escalan a casi 140.000 millones de pesos.

En este marco, Atchabahian fue indagado este martes. A diferencia de los otros imputados en esta etapa, tomó la palabra. Acompañado por su abogado Mariano Fragueiro Frías, declaró en Comodoro Py por unas 4 horas y media, entre las 11.30 y las 16. De acuerdo a la reconstrucción que realizó este medio, el exintegrante de la ANDIS durante el macrismo reconoció pagos en negro por parte de Suizo Argentina para acercar negocios a la droguería durante el gobierno de Javier Milei. Narró que pasaba todos los meses a retirar ese pago por la sede de la droguería. Dijo que empezó cobrando 2 millones de pesos, luego 5 millones y después se actualizó otra vez. Según aseguró él no quiso estar en blanco y ofreció facturar pero le dijeron que no y terminó acordando esta modalidad de pago no en negro. También dijo que le pagaban los viajes en avión.



