El lema que La Libertad Avanza convirtió en grito de guerra, "las fuerzas del cielo", sale de un pasaje bíblico. En El libro del Pueblo de Dios, 1 Macabeos 3:18-19 dice: "Porque la victoria en el combate no depende de la cantidad de las tropas, sino de la fuerza que viene del Cielo". En el Gobierno de Javier Milei, sin embargo, hay un organismo que recibió una cantidad de recursos sorprendente para un Estado que se jacta de pasar la motosierra: la Secretaría de Inteligencia (SIDE).

El dato surge del informe que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, envió al Senado y que presentó este miércoles. Allí reconoce que el presupuesto de la SIDE, el organismo que responde al asesor presidencial y monotributista Santiago Caputo, tuvo un incremento nominal acumulado del 270% desde que Milei asumió . En pleno debate por el Presupuesto 2027, la Secretaría quedó como una de las más favorecidas de la gestión libertaria.

Diego Santilli

Según el informe, la SIDE tuvo en 2024 una partida de $48.256,27 millones, de la que ejecutó el 98,63%: $47.595,51 millones. En 2025, el monto saltó a $106.990,46 millones, con más del 98% gastado. Para 2026, el presupuesto se fijó en $176.915,85 millones, y al momento del informe ya se habían ejecutado $142.688,86 millones, el 80,65%.

Los gastos reservados, el dinero que no rinde cuentas en detalle, también crecieron y, para 2027 se prevé que aumenten el 17%, sin contar aumentos adicionales, lo que implicaría multiplicar por cinco esas partidas.

Santiago Caputo

El momento más insólito del informe llegó al explicar un incremento adicional del 46,39% en fondos especiales. Santilli lo atribuyó a la visita del Papa León XIV, que según el documento "demandó un esfuerzo de magnitud de los organismos de inteligencia, defensa y seguridad de la República Argentina a fin de detectar y prevenir riesgos y amenazas". Es decir: el Pontífice que vino a pedir por los pobres terminó usado como justificación para engordar la caja de los espías.

El jefe de Gabinete, en cambio, fue mucho menos generoso con la información. Se amparó en la Ley de Inteligencia para no detallar el aumento de los gastos reservados, y tampoco respondió cuántos agentes se sumaron desde noviembre de 2023: el bloque Justicialista lo preguntó, y la respuesta fue que esa información es "secreta". Lo mismo ocurre con la nueva convocatoria de la SIDE, que cierra el 30 de noviembre y reunió unos 90.000 inscriptos para un cupo que en el Congreso estiman de apenas 50 a 60 personas.

Milei llorando cuando el papa León XIV se iba de Argentina

💣Bombita. El informe unificó 1.287 consultas elaboradas a partir de 1.659 preguntas de doce bloques; Santilli lo presentó acompañado por los vicejefes Gustavo Coria (Interior) e Ignacio Devitt (Gabinete).

Los que no fueron tocados por las fuerzas del cielo

Mientras la SIDE multiplicaba su presupuesto, otras áreas vivieron el ajuste más duro de la historia reciente. En educación, la función Educación y Cultura registró una caída real de 43,2% en 2024 respecto del año anterior, y el año pasado esta política fue consolidada por el presidente, Javier Milei, quien generó una disminución real del 7,9% respecto de 2024. Las universidades tampoco se salvaron: según el Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026, y programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) registraron una caída del 100%.

La salud pública corrió la misma suerte. Un relevamiento sobre la ejecución presupuestaria de este año marcó que en el área de salud, la Superintendencia de Servicios de Salud registra una caída del 29%, mientras que los hospitales nacionales presentan reducciones de entre 40% y 62%, y que algunos programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades muestran caídas de hasta el 100%.

Y los jubilados, como siempre, pagaron la cuenta. Según ASAP, en el caso de la Seguridad Social, pese a un repunte interanual en 2025, el gasto ejecutado continúa 4,3% por debajo del nivel real de 2023. Además, la función Promoción y Asistencia Social —que engloba los principales programas de ayuda directa— acumuló un recorte real del 73,4% entre 2023 y 2025, según el CEPA. Mientras tanto, el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima sigue congelado desde marzo de 2024.

"Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados"

Así, el presupuesto de la SIDE deja una postal difícil de explicar: un Gobierno que dice que "no hay plata" para hospitales, universidades ni jubilados, pero que le encontró recursos a la inteligencia y, encima, le echó la culpa al Papa. El libro de los Macabeos decía que la victoria no depende de la cantidad de tropas; en la Argentina libertaria, la cantidad de espías parece que sí importa.