Hay noticias que se escriben solas. Esteban Trebucq, uno de los defensores más entusiastas de Javier Milei y de su reforma laboral, acaba de ganar un juicio por haber trabajado ocho años de manera informal. Lo consiguió gracias a las mismas protecciones que el Gobierno al que defiende viene recortando una por una: la presunción de relación laboral, las indemnizaciones y los reclamos por trabajo no registrado. El periodista que aplaude la "modernización" terminó cobrando gracias a las reglas antiguas.

La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo condenó a las empresas Emisiones Platenses, Bayres Publicidad y Central de Noticias, y al empresario Mario Baudry —conocido además por haber sido abogado de Verónica Ojeda y de uno de los hijos de Diego Maradona— a pagarle una indemnización por los ocho años de relación de dependencia que nunca le reconocieron.

Trebucq y Milei

Durante ese tiempo, el conductor llevaba adelante un programa en Cadena Río (Emisiones Platenses), dirigía y escribía para las revistas La Tecla, Desafío Económico y Qué, de Central de Noticias Argentina, y gestionaba pautas publicitarias para Bayres Publicidad.

Las empresas sostuvieron que Trebucq era un colaborador, un prestador de servicios independiente: la misma figura que la reforma laboral busca facilitar. Los camaristas Mario Fera y Alejandro Perugini no les creyeron.

Esteban Trebucq

Dieron por acreditado que era un empleado y lo ampararon en los artículos 14 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, los que presumen la relación laboral y castigan el fraude de disfrazarla de otra cosa; además, le reconocieron el adicional del Estatuto del Periodista . Es decir, la Justicia hizo exactamente lo que el discurso libertario critica cuando habla de la "industria del juicio".

Mientras tanto, la reforma laboral del Gobierno avanza justamente contra ese tipo de reclamos. Primero fue la Ley Bases: según un fallo reciente de la Corte de Santa Fe, el debate pasó a ser qué ley corresponde aplicar cuando el despido ocurrió antes de una reforma que eliminó determinados conceptos indemnizatorios. Después llegó la Ley de Modernización Laboral, que según la Corte rige plenamente para el cálculo de las indemnizaciones por despidos desde el 6 de marzo de 2026.

"No vendan el estatuto del periodista"

La Corte Suprema le dio el último empujón. Días antes del fallo a favor de Trebucq, en el acuerdo del jueves 5 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto ocho resoluciones de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que disponían la aplicación del Índice de Precios al Consumidor para actualizar indemnizaciones, y ordenó aplicar la Ley 27.802, de Modernización Laboral, a los juicios que todavía no tienen sentencia definitiva. Palabras más, palabras menos, la Corte avaló la tasa menor para actualizar indemnizaciones, y miles de trabajadores con juicios en trámite cobrarán menos de lo que esperaban.