Olga está en venta. No es un rumor de pasillo ni una especulación de redes: Jorge Rial lo confirmó en una edición de emergencia de Ensalada Rusa, su canal, y fue más lejos. Puso nombre y apellido al posible comprador, reveló quiénes son los verdaderos dueños del canal de streaming y contó por qué una empresa que factura millones está a punto de cambiar de manos. La operación se define en 15 días.

La pregunta que muchos se hicieron es si a Olga le va mal. La respuesta es no, todo lo contrario: junto con Luzu, es uno de los dos canales de streaming más exitosos del país. El problema, según Rial, está puertas adentro. La sociedad se rompió y la convivencia entre los socios se volvió imposible .

Olga

La cara visible de Olga es Miguel Granados, su creador y su gran talento. Pero no es el dueño principal. Según Rial, la sociedad tiene cinco socios: Granados tiene apenas el 20%, y el resto se reparte en partes iguales entre dos parejas de hermanos, 40% y 40%. "Es un socio minoritario", resumió el conductor.

De un lado están Luis y Bernarda Cella, hijos de Luis Cella, el productor histórico de Susana Giménez. "Son dos nepo babies. ¿Qué significa? Heredaron todo del padre", lanzó Rial, aunque les reconoció experiencia propia: Luis produjo para Verónica Lozano, Marley y Lizy Tagliani, y Bernarda pasó por Radio Nacional y C5N. Entre 2022 y 2023 dejaron Telefe, hicieron Ferné con Grego en Luzu y en junio de 2023 lanzaron Olga, con la idea de Granados.

Bernarda y Luis Cella

Del otro lado están los hermanos Gendijam, que vienen de una familia de comerciantes y son dueños de un restaurante. Rial no tuvo filtro para describirlos: "Los pibes se deslumbran con las tetas, la mina, el mundo del espectáculo. Entonces se asociaron con los Cella".

La división de tareas terminó en guerra. Los Cella arman la programación y la parte artística junto a Granados; los Gendijam manejan "la tarasca, la parte comercial". Y ahí empezaron los roces. "Facturan a lo loco, quiero decir, es un éxito Olga. No se está vendiendo porque ande mal. Se está vendiendo porque ya se ha hecho insostenible ", explicó Rial. Para dimensionar el negocio, contó que "un PNT sale 3 mil dólares", sin contar los eventos y homenajes que realiza Olga en diferentes estadios.

Uno de los hermanos Gendijam

Según el conductor, la tensión ya se filtra al día a día: hay empleados que reciben malas contestaciones y un clima cada vez más enrarecido. Por eso, dice, la venta tiene que cerrarse rápido.

El comprador: un millonario de bajo perfil

El nombre que soltó Rial es el de Sebastián Ceria, un matemático argentino que vendió una empresa en una cifra millonaria, es titular de la fundación Fundar y dueño del Racing de Santander, en España. " Es un tipo de bajo perfil, con mucha guita , y que increíblemente empezó a aparecer en los medios", señaló, en referencia a sus recientes entrevistas con Mario Pergolini e Iván Schargrodsky. Ceria, además, es quien pone el dinero en Cenital, el medio que dirige Schargrodsky.

Iván Schargrodsky

En Cenital hay otro socio que, según lo que Rial dice haber investigado, también pesa: Iván Manusovich, ex jugador de San Lorenzo y hoy comentarista deportivo. "Ojo, es un tipo que tiene mucho peso en el rubro inmobiliario, sobre todo en la construcción. Está muy cercano a este gobierno", advirtió el conductor refiriéndose a los miembros de La Libertad Avanza. Según su relato, Manusovich fue uno de los que estuvo a punto de quedarse con Tecnópolis cuando se planeaba venderla para construir edificios, y su nombre también sonó para comprar el predio de Canal 7 en Tagle y Figueroa Alcorta, una venta que se frenó por las quejas de los vecinos.

¿Venganza?

La parte más picante del relato tiene que ver con una versión que circula en Olga, y que el propio Rial se ocupó de aclarar que no cree. Algunos sostienen que la llegada de Ceria tendría que ver con un impulso de Schargrodsky, que en el pasado tuvo una relación con Bernarda Cella.

Bernarda Cella

Según contó Rial, el periodista estaba tan enamorado que, en sus palabras, "dejó todo, creo que dejó mujer, dejó todo en el camino para seguir a Bernarda"; un amor que quedó trunco y lo golpeó bastante. " Algunos malos en Olga dicen que sería por venganza. Yo no lo creo ", aclaró Rial. Y explicó por qué lo contaba igual: "Lo cuento porque lo van a contar otros, y para que lo cuenten otros, lo contamos nosotros".

La pregunta del millón es qué pasará con el talento mayor de Olga. Granados había salido a responderle con buena onda pero con un reproche: que lo tendría que haber llamado antes de hablar. "Vos tenés que levantar el teléfono y preguntarme, y yo te voy a decir la verdad, porque solo me muevo en las aguas de la verdad", le dijo. Rial le contestó que ya tenía la información chequeada y que él no forma parte de la pelea: "Vos en esto sos importante, sos la cabeza, sos el talento, está claro, pero en el quilombo de los socios vos no tenés que ver".

Migue Granados

Según Rial, Migue Granados sale ganando en cualquier escenario: si Sebastián Ceria compra, la condición sería que el creador de Olga se quede, porque sin él el canal no funciona. La venta de Olga, asegura, debería concretarse en las próximas dos semanas, salvo que el revuelo que generó esta revelación cambie los planes.