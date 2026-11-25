Reclamar por la salud puede costar el trabajo. Eso denuncian los trabajadores de la planta petroquímica de Pampa Energía en Zárate, donde tres operarios fueron despedidos después de presentar reclamos ante la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) por problemas de salud sufridos en la fábrica. Desde entonces, sus compañeros sostienen un acampe en el portón de la planta y exigen la reincorporación.

El conflicto lo encabeza el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate. Su secretario gremial y delegado de la planta, Leandro Straschenco, asegura que la disputa con la empresa lleva dos años y medio: según su denuncia, Pampa Energía mantiene los sueldos congelados y desconoce los certificados médicos que presenta el personal.

El sindicato químico prevé un paro de 72 horas

El acampe ya es parte del paisaje de la planta. "Todos los días venimos a las 7 de la mañana", contó Straschenco a Mundo Gremial. El martes se sumaron delegaciones de los gremios químicos de Pilar y Puerto General San Martín, y los trabajadores ya definieron el próximo paso si los despidos se mantienen: "En la asamblea también se decidió darle la facultad a la comisión interna para un paro de 72 horas".

El gremio pidió al Ministerio de Trabajo bonaerense una nueva convocatoria para discutir las reincorporaciones, porque la primera instancia fracasó: "Hemos tenido una primera audiencia, donde la empresa no fue", señaló.

Comunicado de CSIRA

Por su parte, La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), que reúne a decenas de gremios, difundió un comunicado de solidaridad con los despedidos y con el sindicato de Zárate. Allí vincula directamente los despidos con los reclamos de salud: "Manifestamos nuestra profunda preocupación por esta situación y por las denuncias realizadas por el secretario gremial del sindicato, Leandro Straschenco, quien advirtió que las desvinculaciones estarían vinculadas a los reclamos efectuados por los trabajadores ante la ART, luego de sufrir problemas de salud en el ámbito laboral".