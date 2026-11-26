Humo, chispazos y una hora de encierro: así empezó el día para cientos de pasajeros del Tren Mitre: minutos antes de las 7, una formación que iba de José León Suárez a Retiro quedó detenida entre las estaciones Colegiales y Carranza, a metros del Puente Ciudad de la Paz, con un incendio debajo de los vagones. Los tres ramales de la línea —Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre— quedaron interrumpidos por tiempo indeterminado.

La buena noticia es que el fuego ya está controlado y que todos los pasajeros salieron del tren. El foco, según la Policía de la Ciudad, fue de "dimensiones reducidas"y se produjo sobre el cableado de Edenor, a la altura de Ciudad de la Paz 125, entre Concepción Arenal y Santos Dumont .

Incendio en el Tren Mitre

Antes de la evacuación, la desesperación se vivía adentro de los vagones. Gabriela, una de las pasajeras, se comunicó con TN en pleno encierro: "Se está prendiendo fuego el tren, hace chispas a cada rato, porque lo quieren hacer andar. Entre Colegiales y Carranza hay una especie de túnel en donde el tren baja hasta las vías. Estamos dentro de la formación y no nos dejan bajar ". De fondo, en la llamada, se escuchaban los chispazos; según contó, cada vez había más fuego y más humo, y algunos pasajeros lograron abrir puertas para poder respirar.

¿Por qué no los dejaban bajar? Por la electricidad. El tercer riel seguía energizado, y los bomberos tuvieron que esperar a que se cortara el suministro antes de evacuar. Recién entonces pudieron avanzar con un descenso ordenado.

Incendio en el Tren Mitre

El titular del SAME, Alberto Crescenti, dio las cifras oficiales: "Bomberos y la Policía de la Ciudad evacuaron a 219 pasajeros de la formación". Aseguró que no quedó nadie adentro y que hubo tres personas asistidas: "Tres pasajeros recibieron asistencia en una ambulancia tras sufrir ataques de pánico y lipotimias , que ya están controlados". En los primeros reportes, el SAME había hablado de "aproximadamente 400 pasajeros" en la formación.

El misterio se aclaró horas después. Desde Trenes Argentinos confirmaron que "el tren agarró un chapón y eso produjo una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica". Es decir, la formación arrastró una chapa que estaba sobre las vías y eso generó las llamas. Lo que todavía no se sabe es cómo llegó ese objeto hasta ahí: "Las causas de la presencia del objeto sobre el tendido de vías son materia de investigación", agregó la empresa.

Mientras se investiga el origen de la chapa, el incendio en el Tren Mitre dejó una postal que preocupa: cientos de personas atrapadas una hora entre humo y chispas, a la espera de que se cortara la corriente para poder salir. Por ahora, quienes viajan habitualmente por la línea deberán buscar alternativas hasta que se normalice el servicio.