Senado rechaza el veto para los fondos ATN: tres derrotas en menos de 24 horas para Milei

A las 11 de la mañana el Senado ya estaba repleto de funcionarios que, de punta en blanco, se sentaron en sus bancas para dar quórum. Todo indicaba que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que había vetado Javier Milei, sería finalmente rechazado.

El debate, que empezó a las 12.30 del mediodía, se hizo corto, casi exprés para lo que suelen ser las sesiones en la Cámara Alta que ahora está presidida por la vicepresidente Victoria Villarruel.

Así quedó la diferencia de votos

Ya a las 15.30 de la tarde, se bajaron de la lista de oradores Juliana Di Tullio y Luis Juez pero varios otros senadores como un gesto, tal vez, de adelantar la votación que daría un tercer batacazo al gobierno de La Libertad Avanza.

Con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, quedó formalmente confirmado que el rechazo para el veto por los ATN se aprobó . Sobrados los dos tercios de votos requeridos para la insistencia de la norma, quedó todo listo para hablar de una tercera derrota consecutiva en menos de 24 horas.

Javier Milei durante la firma del Pacto de Mayo en la Casa Histórica, ahora sin el apoyo de ninguna de ellas

Quien tuvo un incendiario discurso fue Ezequiel Atauche, jefe de bloque libertario que parecía muy nervioso por la situación que estaba viviendo y no sólo expresó que todo parecía una conspiración contra el gobierno de Javier Milei sino que también tildó de "oportunistas" a quienes votaban el rechazo a la ley.

Además, Atauche expresó: "Desarmar esta herramienta que no sólo tiene el Ejecutivo, sino que sirve a provincias, tiene el riesgo de que cuando haya una emergencia, como sucedió este año, y que va a suceder dentro de poco porque ocurre cíclicamente, los fondos no van a estar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Los gobernadores se van a juntar en un asado a armar una vaquita? No lo veo", chicaneó.

Ezequiel Atauche

En la misma línea y con el tono cada vez más alto, dijo: "Hay un 10% más utilizado de los ATN de lo que se gastó de 2003 en adelante. Desde aquí para atrás funcionaba, y ahora se acordaron que existen esos fondos. Como vieron la oportunidad, atacaron".

Lo que viene a incorporar la norma es que "los recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias de forma diaria y automática" para las provincias argentinas que vieron sus presupuestos totalmente recortados por la motosierra de Javier Milei.

Estos son los senadores que votaron en contra

Bartolomé Abdala Cármen Alvarez Rivero Ivanna Arrascaeta Ezequiel Atauche Vilma Bedia Bruno Antonio Olivera Lucero Juan Carlos Pagotto Francisco Paoltroni Luis Juez

Abstenciones