Sindicatos de la educación denunciaron que el aumento ofrecido por el Gobierno es "pobre" y por debajo de la inflación

Agosto llegó con aumentos en muchos de los servicios, sin embargo, no fue así en los sueldos de los docentes. Por esta razón, este lunes se dio inicio a un nuevo paro docente en las universidades del país que se extenderá por 72 horas tras la última propuesta del Gobierno Nacional respecto al aumento salarial. Se prevé que situación se repita durante el 20 y 21 de agosto de la próxima semana.

La medida de fuerza surgió después de la última reunión paritaria que se llevó a cabo el viernes pasado, en la que estuvieron presentes el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto con su par de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, María Rosana Reggi, representantes sindicales de docentes y no docentes universitarios y un grupo de rectores de las universidades nacionales, allí "ofrecieron un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre a todos los trabajadores", explicaron.

Nuevo paro docente, imposibilita el inicio del segundo cuatrimestre

A través de un comunicado la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), junto al resto de los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, se anunció a los alumnos que el inicio del segundo cuatrimestre, previsto para este lunes 12, no se realizaría debido "al pobre ofrecimiento del gobierno nacional, en referencia a la recomposición de sus salarios".

Por su parte, Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), indicó: "Este tipo de decisiones sobre los salarios universitarios que toma el Ministerio de Capital Humano está íntimamente relacionado con el modelo de país que imaginan. El Gobierno, con su accionar sobre el sistema universitario, está poniendo en jaque el proyecto de país que soñamos". Además, en dialogo con el medio Infobae señaló: "La propuesta que hicieron es insatisfactoria porque está debajo de la inflación que el Gobierno prevé para estos meses . Ponen al modelo universitario en jaque".

Una vez más , la universidad publica se vio atentado por las medidas del actual gobierno

Una vez más, el gobierno libertario pone en jaque la educación pública. El 23 de abril, el movimiento estudiantil de UBA, universidades públicas y privadas marcharon Plaza Houssay y Congreso a Plaza de Mayo. Además, más movilizaciones se llevaron a cabo en Rosario, Córdoba, La Plata y principales ciudades del país.

Estudiantes, docentes, legisladores y dirigentes de la oposición encabezaron la Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país en contra del recorte presupuestario ejecutado por el gobierno de Javier Milei como parte de su plan económico.

Miles de manifestantes defendieron la universidad pública

Esto no solo trascendió en los medios nacionales, sino que además se hicieron eco en diversos canales internacionales como CNN y de la BBC, donde se compartió imágenes de la marcha universitaria, la cual comenzó a las 15:30 en el Congreso de la Nación y tuvo su momento culmine a las 18 horas en Plaza de Mayo. Se trató de la mayor manifestación hasta el momento, en la cual no solo asistieron personas en contra del actual presidente, sino aquellas que también lo votaron, pero no comparten sus movimientos en contra de una instrucción pública.

Cursadas sin luz, las universidades con falta de elementos esenciales para una cursada en condiciones y docentes con un salario por debajo de los índices inflacionarios son las cuotas de un gobierno en contra de la educación pública.