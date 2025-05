"Incestuoso, zoofílico, misógino, homofóbico y nazi", los adjetivos con los que se describió Milei ante Mariana Brey

Cuando le preguntaron a Mariana Brey por qué pensaba que Javier Milei la había designado como su entrevistadora, la periodista contestó que porque es una profesional "honesta". Será por eso tal vez que la rubia no levantó su voz, ni repreguntó y tampoco incomodó al presidente de las fuerzas del cielo que, sin salir de su papel altanero y verborrágico intentó delinear algunas definiciones políticas en medio de insultos e improperios.

Sin embargo, el momento en el que más se notó su nerviosismo fue al ser consultado sobre la estrepitosa caída del proyecto de ley Ficha Limpia que, desde el sector peronista consideraron que tenía la finalidad de proscribir a Cristin Fernández de Kirchner. Milei aclaró algunos tantos: "No estaban los votos, por eso nosotros pedíamos que firmaran. No era el momento de hacerlo. Esta gente es perversa con tal de obtener una ventaja electoral son capaces de mentir, de decir cualquier barbaridad", dijo rabioso.

Brey después de la nota con Milei

En la misma línea, continuó: "Era parte de la operación. O sea, la realidad es que los votos no estaban. Por eso nosotros, ¿qué fue lo que pedimos? Que firmaran. Qué interesante, porque está la propia Silvia Lospennato, que ese día estaba en vivo con Cristina Pérez y yo también estaba con el teléfono. Nos pusimos de acuerdo para que firmaran para que no se cayera el proyecto, para estar seguros previamente. ¿Y quién no quiso firmar? Está la declaración después de Tagliaferri que dice, 'No, no, nosotros no tenemos por qué firmar nada'".

Es desde este punto en el que esbozó sin tapujos que la realidad no es que no encontraron consensos políticos desde La Libertad Avanza sino que por el contrario hubo "un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí". Además, expresó con paranoia: "¿Sabés por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo, porque básicamente, Cristina logra que no salga Ficha Limpia y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina", dijo y continuó en tono amenazante: "Yo lo único que sí te voy a decir es que pude haber perdido una batalla, pero la guerra la voy a ganar".

Si bien Brey puso sondear las olas que Milei levantó -casi- obligándola a que revisara su celular para asegurarse de que entre La Libertad Avanza y el PRO no había ningún acuerdo espurio, otra parte de la entrevista llamó la atención: cuando habló sobre la asunción del nuevo papa León XIV.

Antes, la periodista dejó entrever -sin recordar que el libertario lo llamó "el representante del Maligno en la Tierra- su relación "con idas y vueltas". A esto, Milei replicó furioso: "Mi relación con Francisco, digamos, hay una previa a conocerlo y después cuando yo lo conocí. Lo primero es que digo, yo sé que suena tonto, pero yo siendo anarcocapitalista, digamos, la verdad que las cuestiones de Estado y esas cosas no las tenía bien internalizadas, por decirlo de alguna manera", dijo justificándose y terminó: "Entonces, hoy que a mí me toca liderar un país con más de 46 millones de seres humanos, eso me permitió entender la magnitud del liderazgo de Francisco que lideraba a 2000 millones de seres humanos. Es un tema no menor. No solo eso, sino que además cuando yo lo conocí le pedí perdón ", recordó.

Desde las nubes de las fuerzas del cielo, el Jefe de Estado contó la intimidad del vínculo con Francisco: "Nosotros teníamos cierta regularidad en el diálogo porque él me dijo, 'Cuidame a los más pobres' Y yo, digamos, estoy convencido que le cumplí porque sacamos 10 millones de personas de la pobreza. Y vamos a seguir sacando gente de la pobreza y vamos a seguir trabajando. Sandra (Pettovello) tenía contacto con él mucho más regular, le mandaba informes cada cada 15, cada dos semanas y además tenía charlas más frecuentes", aclaró con cierto orgullo.

Milei no dejó de atacar a los y las trabajadoras de prensa durante toda la entrevista y es eso lo que tal vez indujo a Brey a preguntarle por la denuncia por calumnias e injurias (que no está penalizada desde 2019). Sobre esto, el presidente redobló la apuesta violenta: "Denuncié a Carlos Pagni y a uno que tiene un nombre... Ari Lijalad", dijo como desconociendo el nombre del periodista de El Destape y siguió: "A los dos primeros los denuncié por violar el IRJA. Argentina es uno de los únicos uno de los 50 países del mundo que tiene firmado el IRJA y que implica la banalización del holocausto. Entonces, digamos, vos no le podés estar tratando de nazi a una persona, hacerle analogías con los nazis y todas esas cosas, eso es delito . Con lo cual están denunciados por eso".

Sin embargo, con la única periodista mujer que denunció fue aún más virulento: "En el caso de Viviana Canosa, la cosa es muchísimo más complicada porque hay persecución, hostigamiento, hay real malicia. Básicamente ella suele usar una mentira que es la de la venta de candidaturas. Que fue una de las cosas con las que nos operaron durante la campaña anterior. Que vendíamos candidaturas".

Sobre eso, también contó: "Entonces, creo que fue un fiscal de oficio llamó a que declararan estos que decían que había venta de candidaturas por ejemplo, el señor Juan Carlos Blumberg o el señor Carlos Maslatón o digamos eh una chica que se llama Mila Zurbriggen. Cuando le preguntaba a Carlos Maslatón, ¿sabes qué dijo? que lo había tomado de cuentas de Twitter, que encima eran cuentas que ni siquiera pertenecían a nadie. O sea, todo bluff. Mila Zurbriggen se retractó porque, digamos, había utilizado eso que era puro humo ".

Javier Milei y Mariana Brey

Y, si de ataques a medios de comunicación se habla, Milei no olvidó su batalla sangrienta en contra del Grupo Clarín a quienes acusó de querer quedarse "con la telefonía (...) saltando defensa de la competencia". Sobre esto, determinó: "Se compraron a Telefónica en una operación de 1500 millones de dólares. Porque se creen que son los dueños del país y pueden hacer lo que se les canta. Y sabes que le dije, 'No, vos no puedes hacer eso. Hay una algo que se llama defensa de la competencia vos no podés violentar el marco regulatorio. No podés hacer eso'".

Es desde este punto de vista en el que volvió a castigar al trabajo periodístico: "Entonces, obviamente, digamos, Clarín me tira me arma carpetazos y mentiras con esos farsantes que tiene de los sicarios ensobrados del micrófono me inventan cualquier tipo de barbaridad. ¿Por qué? Porque me están apretando para que yo ceda en entregarle las comunicaciones a la Argentina y ellos hagan lo que se le da gana, porque son un grupo además de delincuentes, que hay que decírselo a los argentinos, fueron cómplices y están las declaraciones que le hizo Patricia Bullrich a Oyarbide, que son más de ocho horas de declaraciones que cuenta la la corresponsabilidad del grupo Clarín en voltear a De La Rúa hasta que llegara Duhalde al poder", dijo elevando el tono.