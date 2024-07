Teddy Karagozian eyectado de Las Fuerzas del Cielo: carpetazos, tweets cruzados y ni un pedido de disculpas

Eran todos amigos en el Consejo de Asesores económicos de Javier Milei hasta que uno de ellos, osó en hacer un malísimo pronóstico de la gestión: Teddy Karagozian que ni bien terminó de emitir opinión lo dejaron ¡afuera! de La Libertad Avanza y se comunicó por redes sociales.

Enojadisimos, los libertarios también tiraron un par de carpetazos para asegurarse de ensuciar muy bien al funcionario que terminó eyectado del gobierno después de expresar que la economía, manejada por Luis "Toto" Caputo no tiene vistas de recuperación.

Fue el vocero presidencial Manuel Adorni el encargado de comunicar la noticia a través de su cuenta oficial de X: "Demian Reidel, Jefe de Asesores del Presidente del Presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian. Fin", expresó muy fiel a su estilo.

Adorni contestó que la opinión de Teddy era "una más" cuando le consultaron por este pronóstico tan oscuro. Pero la decisión no tardó en llegar y Karagozian terminó totalmente expuesto.

Tanto así que también tuvo que dar explicaciones a través de sus redes sociales: "Como es público y para confirmar lo expresado por Adorni el Presidente Del Consejo de Asesores Demian Reidel tomó la decisión de apartarme y por supuesto acepto el desplazamiento", manifestó y siguió: "Lo comprendo y deseo el mayor de los éxitos. Un consejo más homogéneo es muy probable que logre sus objetivos más rápidamente", dijo.

Para terminar para siempre el infinito cuestionamiento, Karagozian finalizó: "Como la prensa buscando informarse me está llamando, sepan disculpar que como es de esperar, no hablaré sobre este y por ahora ningún otro tema".

Del lado libertario trataron de que no se vaya limpio,sino todo lo contrario. Hicieron correr la voz de que "no se sabe bien cómo llegó al Consejo de Asesores" y al mismo tiempo lo trataron de "empresaurio" por haberse hecho millonario "a costas de estar protegido por el Estado".

Teddy Karagozian: qué dijo tan grave

"Las medidas son financieras. Yo, como economista, entiendo la economía real, no la financiera. Digamos que tienen éxito, pero ¿después qué? ¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado, si estamos despidiendo a las empresas por la recesión más rápido de lo que el Estado está despidiendo para bajar el gasto?", expresó contundente sorprendiendo a Majul que lo miraba con cara de pocos amigos.

Teddy cometió otro error y es lo que más le duele a Milei, las constantes comparaciones con el ex presidente Mauricio Macri: "Si no hubiéramos tenido la experiencia de Macri, quizás estaríamos con mayores expectativas y esperanzas, guardando lo que para nosotros es muy costoso de generar, que son empleados con conocimiento. Pero cuando ves que quizás esto no tiene solución temprana, y tenés que despedirlos lo más rápidamente posible porque después no podés ni pagar la indemnización porque no tenés la capacidad financiera para hacerlo, entonces lo despedís para sobrevivir a una invernada larga".

