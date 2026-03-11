Todos contra Manuel Adorni: ni lerda ni perezosa, Villarruel disparó dardos envenenados y lo ridiculizó

La interna en el partido La Libertad Avanza (LLA) vuelve a estallar, esta vez con un nuevo capítulo protagonizado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El motivo del enfrentamiento: el polémico viaje de Adorni a Estados Unidos, donde llevó a su esposa en la comitiva presidencial, lo que desató una oleada de críticas en redes sociales y claro, la vicepresidenta no se quedó atrás.

Villarruel, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad de avivar las llamas en contra de todo el espacio que rodea al presidente Javier Milei y, desde su cuenta de Instagram, la vicepresidenta reposteó un mensaje irónico que decía: "El ajuste lo va a pagar la política... Jajajaj", acompañado de una fotito con la cara de Adorni.

El incendiario posteo de Villarruel

Sin emitir declaraciones propias, Villarruel usó la estrategia que ya le es conocida: amplificar críticas ajenas para golpear a sus adversarios internos sin ensuciarse las manos directamente; palabras más, palabras menos, tira la piedra y esconde la mano.

El escándalo se desató tras conocerse que Adorni había llevado a su esposa en el viaje oficial, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, esos que tanto juran y perjuran proteger los libertarios y, aunque el jefe de Gabinete aseguró que el pasaje de su pareja no costó "ni un peso al Estado" y justificó su decisión diciendo: "Vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe".

Por supuesto sus palabras no lograron apagar el incendio... por el contrario. Un flyer difundido desde una cuenta simpatizante de Villarruel ridiculizó al funcionario con la frase: "Adorni dijo que fue con su mujer a EE.UU. porque su trabajo 'es muy sacrificado'. Chau, me voy a la m...".

El furioso descargo de Villarruel contra Petri

Este episodio no es un hecho aislado. Villarruel ya protagonizó otros cruces con funcionarios del oficialismo libertario, marcando profundas grietas en el espacio político liderado por el líder de las fuerzas del cielo. Uno de los enfrentamientos más recientes fue con Luis Petri, exministro de Defensa y actual diputado, quien la acusó de estar "fuera de lugar" durante el discurso inaugural del presidente en el Congreso: "Ha estado fuera de lugar durante dos años. Así que, que esté fuera de lugar en la sesión mientras el Presidente estuvo haciendo su discurso, no me sorprende", disparó Petri en aquella oportunidad.

Lejos de quedarse callada, Villarruel respondió con dureza, acusando al legislador de "desfalco" en la obra social de las Fuerzas Armadas y de participar en el "trencito de la alegría" junto a Milei.