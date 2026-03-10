Sole Macchi, del stand up al teatro sin escalas: debuta este miércoles con "Fiesta en la Estancia"

Los años de stand up y del humor en redes sociales motivaron a la comediante Soledad Macchi a dar un nuevo salto en su vida: el del teatro. Junto a su amigo Alejandro Cupitó estrenará este miércoles a las 21 en el Teatro Picadilly de avenida Corrientes 1524 Fiesta en la Estancia, una propuesta que pondrá a los dos artistas en el papel de una pareja que repasa su historia desde el amor a la convivencia, con todo lo que eso significó.

"La historia comienza años atrás, en una estancia, cuando Laura y Marcos se conocen en una fiesta y viven un encuentro tan inesperado como inolvidable. Ese momento quedará marcado para siempre en sus vidas. Años después, la misma estancia vuelve a reunirlos. Esta vez para celebrar su supuesto aniversario de boda. Pero lo que parecía ser una fiesta se transforma en un escenario donde salen a la luz reproches, secretos y verdades que nadie se había animado a decir", aseguran desde la obra que dirige Elizabeth Basovich y produce Facundo Venencio.

Fiesta en la Estancia está protagonizada por Alejandro Cupitó y Sole Macchi.

Macchi es una humorista que tiene un largo recorrido tanto en el stand up como en la creación de contenido en redes sociales, donde tiene más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Animarse al teatro es otro paso más en su carrera, aunque está lejos de ser un salto al vacío como el que hizo alguna vez, cuando dejó la comodidad del trabajo bancario para sumarse a las incertidumbres de vivir del arte.

¿Con qué se va a encontrar el público que te vaya a ver en Fiesta en la Estancia?

- Con una comedia romántica, con una conquista y con todo lo que conlleva eso, una vez que una se casa. Con cómo somos al principio cuando conocemos a alguien y después todas las variables que tenemos una vez que convivimos: las diferencias, las quejas, lo que nos pasa a las mujeres, de lo que nos quejamos, de lo que se quejan los hombres, de cómo cambiamos al principio o todo lo que hacemos cuando queremos conquistar y después ya estamos como acostumbrados a una pareja empezamos como a ser nosotros mismos.

Nosotros nos llevamos muy bien. Es más, a veces en la vida cotidiana decimos que somos como un matrimonio porque hacemos de todo menos tener sexo

Para un trabajo así la química es fundamental. ¿Cómo te llevas con Alejandro en ese sentido?

- Principalmente somos amigos, entonces como que fluye mucho todo porque nos conocemos. Nosotros nos llevamos muy bien. Es más, a veces en la vida cotidiana decimos que somos como un matrimonio porque hacemos de todo menos tener sexo. Me llevo muy bien porque somos muy diferentes. Él es muy tranquilo y yo capaz soy más alborotada. Entonces congeniamos bastante y tenemos como una química que traspasa la pantalla y, en este caso, el escenario.

Conectamos muy bien juntos. Eso está bueno porque a la hora de transmitir al público lo que nos está pasando es mucho más claro todo y la gente puede empatizar mejor. Aparte lo bueno que tiene esta obra de teatro es que rompemos con la cuarta pared. Entonces, hablamos con la gente, le preguntamos si lo que nosotros estamos contando les pasa a ellos, se arma un poco de debate. Lo que queremos lograr es que se sientan identificados.

Sole Macchi ya hace streaming, stand up y teatro, pero su próximo sueño es trabajar en una serie.

¿Tuviste repercusiones entre tus seguidores de este salto al teatro?

- La verdad es que me conocen un montón porque yo soy bastante transparente y genuina. Y para mí esto es nuevo. Yo nunca actué. Entonces, todo este proceso de este mes de ensayo hizo que yo esté un poco más distanciada de las redes. Y como que me acompañan. Uno a veces no se da cuenta hasta dónde llega, desde este lado de la pantalla, cómo nos metemos en los hogares, porque se dan cuenta fácilmente que yo estoy como metiéndome en algo incómodo, algo diferente, como que me corrieron de mi zona de confort que es el show de stand up. Tal vez la gente confía más en mí que lo que yo confío en mí.

Streaming, stand up, teatro. ¿Cuál es el próximo salto que pretendés dar?

- A mí me gustaría mucho trabajar en alguna serie. La verdad que si me preguntás en lo laboral cuál sería mi sueño que queda por cumplir, es estar en una serie, en una película. Porque la verdad que todo lo que yo logré fue solamente por animarme, por dejar el miedo de lado y los que me conocen saben que la risa me salvó. Yo me hice comediante para poder cambiar algunas cosas de mi vida que me habían traumado. Como siempre digo, moneticé el dolor.

El stand up me hace sentir muy cómoda porque son anécdotas personales

Trabajé en una radio sin haber estudiado locución, llené teatros con stand up sin haber estudiado, ahora estoy por hacer una obra de teatro sin haber estudiado, así que básicamente es eso: ponerle ganas. De a poquito obviamente, porque esto es nuevo para mí. El stand up me hace sentir muy cómoda porque son anécdotas personales, entonces yo tengo una manera graciosa de contarlas. Y en el teatro voy a tener que demostrar que puedo llegar a ser una actriz. Obviamente, las primeras funciones van a costar, porque tengo que empaparme bastante de la obra para después ponerle mi impronta. Pero así vamos, para adelante y siempre mostrando el ejemplo de que se puede y que con ganas todo se logra.

La Argentina viene muy golpeada, ¿qué rol creés que tiene el humor y la comedia en épocas como esta?

- Hoy como se vive, que la gente está económicamente bastante mal, lo que me demuestra la gente cuando va, es que si tiene un pesito lo quiere invertir en risa. Antes capaz lo guardaban para cosas más grandes. Hoy, como no llegás, preferís vivir el momento. Hoy la risa nos salva, nos saca de las preocupaciones, de los problemas. Es el mensaje que siempre me mandan cuando termina mi show: "Me hiciste reír y olvidarme de los quilombos por un rato".

Sole Macchi se animó a hacer humor y dejó un trabajo bancario en el proceso.

El país económicamente está muy mal. La están luchando un montón los artistas y por eso me gusta mucho la gente que sigue apostando al teatro y al artista, que sabe que lo hace con todo el amor del mundo y que arriesga. Porque uno ensaya capaz un mes sin ver un peso, invirtiendo y apostando que va a funcionar.

Te animaste a tantas cosas, ¿qué mensaje tenés para el que está dudando de saltar al vacío o no?

- Que la vida es una sola y que una elige cómo vivirla. Yo soy una mina que no voy a heredar nada, que siempre todo me costó un montón, que fui madre de mis padres. Trabajaba en un banco, había logrado tener un trabajo dentro de todo convencional y bastante bueno, con un sueldo, aportes, jubilación, y me arriesgué. Un día me animé a hacer un video, por eso siempre les digo "anímense". Capaz el primero no funciona y el segundo tampoco, pero la vida es muy justa.

Mientras que te levantes a la mañana y sigas teniendo vida y salud, podés cambiar

Yo desde que soy muy chiquita hacía reír donde iba: cumpleaños, eventos. Y la vida en algún momento te retribuye. Para volver atrás hay tiempo, para volver a trabajar de lo que trabajábamos hay tiempo. La vida te cambia en un solo segundo. Sólo depende de nosotros de cambiar. Y no solo lo digo con lo laboral. A veces cuando tienen parejas también te quejás y estás un montón de tiempo en la queja. Mientras que te levantes a la mañana y sigas teniendo vida y salud, podés cambiar. ¿Por qué el otro es diferente a vos? Todos tenemos las mismas condiciones, sólo hay que animarse.