"¿Dónde se van a vestir todas las viejas del país?": Martín Cirio bromeó sobre del cierre de la textil Mauro Sergio

Los límites del humor otra vez quedaron expuestos tras las bromas que hizo el influencer Martín Cirio en su streaming, en relación al cierre de la firma textil Mauro Sergio de Mar del Plata. Más allá de los comentarios que hizo, al mismo tiempo cayó en un bait, ya que si bien la empresa tiene gran parte del personal suspendido y la producción paralizada, anunció un relanzamiento para "garantizar el acceso a prendas de calidad para todos los argentinos".

"Cerró la fábrica. ¿Dónde se van a vestir todas las viejas del país? No lo sé", lanzó en su típico tono jocoso "La Faraona", en relación al estilo clásico de sus prendas. "Tengo muchas prendas de Mauro Sergio. En mi familia Mauro Sergio corre por nuestras venas. Siempre hubo. Mi tía, fan de Mauro Sergio", añadió el influencer.

Más allá de los chistes que hizo sobre una realidad que implica que haya 175 trabajadores suspendidos y otros 60 con tareas mínimas de producción, Cirio también dejó algún comentario que, más allá de sus intenciones, reveló la agudeza de la crisis económica que atraviesa la Argentina, más allá de los comentarios optimistas de la Casa Rosada.

"Pero miren que Mauro Sergio ha resistido. Hasta el 2001 resistió. Que yo me acuerdo que estaba en Parque Patricios y había un local en La Rioja y avenida Caseros, que no sé si seguirá existiendo, pero que estaba ahí firme", analizó. La comparación con una de las épocas más duras del país demostró que la recesión y la apertura de importaciones fueron un golpe durísimo para la producción nacional.

Mauro Sergio se especializa en sweaters y ropa invernal.

"Bueno, ya no más. Así que Mauro Sergio, yo siempre te tendré en la gloria", deslizó en el final de las bromas al respecto. "Posta, más allá de las jodas, una cagada. Mandamos un abrazo a todo Mauro Sergio y espero que abra un nuevo local que vendan ropa para viejas", concluyó como cierre final de su reflexión, algo alejada de la empatía necesaria para un tema como este.

Se comió un bait

Al mismo tiempo, el influencer cayó en una fake news, en relación a que el cierre no está del todo confirmado y que la marca todavía respira, de acuerdo a los comunicados que emitieron desde la empresa. "Ante las versiones que circularon en las últimas horas, la empresa Mauro Sergio informa que su planta está trabajando en un proceso de renovación interna y reorganización estructural", informaron.

Mauro Sergio anunció que no cerró y que se reinventará para la temporada de invierno.

"Con una renovación interna estratégica y adaptada al contexto actual debido a los cambios de la competencia del mercado, el foco de la marca está puesto en garantizar el acceso a prendas de calidad para todos los argentinos", especificaron sobre su nueva apuesta, con un tercio de empleados en funcionamiento. "Propiciamos un excelente invierno, lleno de diseños únicos pensados para abrigar a más personas que nunca. Nuestra prioridad hoy es llegar a cada cliente con precios accesibles y una nueva colección que combina tendencia con la calidez de siempre", aseguraron.

"Mauro Sergio reafirma su compromiso con la industria nacional y agradece la confianza de sus clientes, quienes ya pueden encontrar lo nuevo de la temporada en todos sus puntos de venta", cerraron su comunicado desde la planta Textilana S.A. de Mar del Plata.