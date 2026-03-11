El lore detrás del quiebre entre Messi y OLGA: acusan a Nati Jota y a Lucas Fridman de arruinar todo

Un terremoto mediático sacude las redes sociales y el mundo del espectáculo tras revelarse el lore oculto que enfrenta a Lionel Messi y su familia con el canal de streaming OLGA. Lo que comenzó como una entrevista histórica entre Migue Granados y el astro argentino en 2023 ahora está envuelto en polémicas, unfollows, y censura descarada.

Todo parecía en calma tras la entrevista de Messi con Granados, pero la relación habría comenzado a deteriorarse luego de que el futbolista visitara a Donald Trump en la Casa Blanca y, aunque el evento fue presentado como un compromiso institucional del Inter Miami, las redes sociales explotaron con críticas.

Messi junto a Donald Trump

Entre ellas, un irónico tuit de Nati Jota que comparaba a Messi con un niño DISTRAÍDO que no sabe a dónde lo están llevando lo que terminó con un gesto fatal de Antonela Roccuzzo, esposa del astro argentino y guardiana de la imagen familiar, que no dejó pasar el comentario y tomó una decisión drástica: dejó de seguir a Nati Jota en Instagram .

Este unfollow fue interpretado como una declaración de guerra, desatando una ola de especulaciones sobre el malestar en el entorno Messi hacia OLGA y sus figuras. Pero... ¡eso no fue todo! porque Lucas Fridman, productor estrella y socio de Granados, encendió aún más la polémica al publicar un tuit en el que mencionaba a Diego Maradona para establecer una comparación política y deportiva con Messi y, aunque no mencionó directamente la foto con Trump, Saussure ya habló de los subtextos y esta era claro.

Para mí justo hoy Messi no leyó el cuaderno de comunicaciones de a dónde era la excursión — NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ (@natijota) March 6, 2026

La reacción fue inmediata: periodistas como Yanina Latorre lo acusaron de "ingratitud" recordando que Fridman había buscado "desesperadamente" la entrevista con Messi, incluso visitando su casa y, aunque Granados intentó desmarcarse del comentario de su socio, pero el daño estaba hecho. El público comenzó a cuestionar la ética de OLGA y su aparente doble discurso.

A medida que el escándalo crecía, las redes sociales de OLGA se convirtieron en un campo de batalla... o mejor dicho, en un terreno minado por la censura. Usuarios empezaron a darse cuenta de que cualquier comentario relacionado con Messi, Roccuzzo, Jota o Fridman es eliminado sistemáticamente. La moderación extrema no hizo más que levantar sospechas sobre lo que realmente ocurre tras bambalinas en el canal de streaming.

"Censura":

Porque las distintas cuentas de OLGA están censurando los comentarios donde les recuerdan que Messi los odia y que dejó de seguirlos.pic.twitter.com/6HWcsMukPR — Tendencias (@TTendenciaX) March 11, 2026

Ahora las cosas no pueden estar peor: lo que parecía ser una relación perfecta entre Lionel Messi y OLGA ahora está en ruinas. Los unfollows, los tuits polémicos y la censura demostraron que nada será como antes después de la visita del astro del futbol al presidente yankee Donald Trump.