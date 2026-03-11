La interna libertaria al rojo vivo: Marcela Pagano pidió la renuncia de Adorni por el mal uso del avión presidencial

La controversia por el uso del avión presidencial durante la gira de Javier Milei en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo y dejó al descubierto una fuerte interna dentro del oficialismo. Esta vez fue la diputada libertaria Marcela Pagano quien apuntó directamente contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, a quien cuestionó por permitir que su esposa viajara junto a la comitiva oficial a Nueva York e incluso reclamó su renuncia. El episodio comenzó luego de que se difundiera una fotografía de Adorni junto a su pareja, Bettina Angeletti, durante una actividad oficial en Queens, donde el mandatario visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

La imagen desató críticas sobre la presencia de familiares en el viaje y el posible uso de recursos del Estado para fines personales. Ante el escándalo, el propio funcionario confirmó que su esposa había viajado con la delegación presidencial, aunque intentó justificar la decisión. "Es mi mujer, es mi compañera de vida, iba a viajar conmigo, pagó su pasaje, 5345 dólares con fecha de 26 de febrero, después por el cambio de agenda, Presidencia la invita a subirse conmigo sino no nos íbamos a encontrar. No le gastamos ni un peso al Estado", aseguró, generando mucho más malestar entre aquellos que miran el gobierno libertario de reojo.

Los tuits de Marcela Pagano contra el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial

En declaraciones televisivas insistió en esa línea y apeló a una explicación personal sobre el contexto del viaje. "Estos son trabajos muy sacrificados y la verdad que era mi deseo que mi mujer me acompañe", sostuvo. Luego reforzó su defensa: "Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe, es mi compañera de vida, es la que me da una mano acá". Las explicaciones no convencieron a Pagano, que decidió cuestionar públicamente al funcionario desde su cuenta de X y planteó una comparación incómoda para el Gobierno: el despido del jefe de la Fuerza Aérea por el uso indebido de aeronaves.

De hecho, la legisladora hizo referencia puntual al desplazamiento del brigadier Fernando Luis Mengo. "Se acuerdan cuando en noviembre de 2024 el ex ministro @luispetri echó al jefe de la Fuerza Aérea por uso indebido de aeronaves? Ahora pedirá lo mismo para su jefe @madorni? O no todo el que las hace las paga?", escribió. En aquel episodio, el ahora ex jefe de la Fuerza Aérea había sido removido de su cargo por el entonces ministro de Defensa Luis Petri luego de que se comprobara que utilizó aeronaves militares para trasladar a su pareja entre Paraná y Buenos Aires.

El contraste, según Pagano, deja al descubierto un doble estándar dentro del propio Gobierno: mientras a un militar se lo expulsó por usar recursos del Estado con fines personales, el jefe de Gabinete intenta justificar una situación similar. La diputada también apuntó contra el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien fue consultado sobre el tema durante la ExpoAgro y evitó pronunciarse con dureza. "Cada uno tiene que tomar la respuesta que dio Adorni y hacer su análisis, porque es clara. En mi caso, solo viajé una vez en el avión presidencial", había señalado el ex funcionario.

Pagano reaccionó con ironía a esas declaraciones: "¡¡La casta se pelea entre ella por ver quién es más casta!! A Francos se ve que no le alcanza con la que cobra del sobrino en YPF. Esta dura la calle en Punta del Este, pero más en Reino Unido che!". En su ofensiva pública, la legisladora fue un paso más allá y decidió interpelar directamente al presidente. "Por SI o por NO Presidente @JMilei... ¿usted invitó a la esposa de Adorni a Nueva York? Porque @madorni le dijo eso ayer a @edufeiok", preguntó en redes sociales.

Y agregó un argumento institucional para reforzar el reclamo: "Según el art 87 de la CN la 'presidencia' es desempeño exclusivo del Presidente de la Nación. El pueblo quiere saber si usted avaló este uso indebido de bienes públicos para fines privados". Finalmente, Pagano advirtió que ya presentó la denuncia penal correspondiente "para que se investiguen los delitos que el propio @madorni describía en su conferencia de prensa de 2024 acerca de los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta. @JMilei debería exigirle la renuncia indeclinable a este soldado de la CASTA! AFUERAAAAA!", concluyó.