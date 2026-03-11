Tomy Riguera, el eliminado de la "placa planta", habló de su paso por Gran Hermano

Durante dos semanas, Gran Hermano se convirtió en el mundo de Tomy Riguera, que pasó de crear contenido en redes a probar suerte dentro de la casa más famosa del país. Sin embargo, el juego no es para todos y su paso terminó protagonizando uno de los momentos más insólitos —y también más irónicos— de esta edición. Porque su salida no tuvo nada de épica: fue más bien una escena digna de comedia.

En la inédita "placa planta", el público lo dejó fuera de juego por no jugar, no generar estrategias y pasar prácticamente desapercibido. Y así, lejos de la puerta grande, un personaje disfrazado de planta apareció, cargó su valija en una carretilla y se lo llevó por la flamante puerta roja, en una despedida tan teatral como ridiculizante. Un final simbólico para quien pasó por la casa casi como si siguiera en modo espectador.

Tomy Riguera es el segundo eliminado de Gran Hermano

En sus primeras horas fuera de la casa, Tomy todavía intentaba procesar lo que había pasado cuando habló con BigBang sobre su paso por el reality, la percepción del público y su eliminación. En una entrevista que dejó en evidencia la misma calma y falta de fuego que mostró durante su estadía, el ex jugador repasó su experiencia después de haber sido señalado por la audiencia como uno de los participantes más "plantas" de la temporada.

"La verdad que me costó mucho, estoy bastante dolido, estoy bastante devastado , pero a seguir, que lo que se viene va a ser muy lindo la verdad", fueron sus primeras palabras al ser consultado sobre cómo vive su eliminación.

El influencer dijo tener una estrategia inicial, aunque eso no se notó demasiado de las cámaras para afuera: "Yo entré, quería combinar mi personalidad, que es llevarme bien con todo porque realmente soy así, me sale ser así, y en base a eso, analizar el juego desde adentro". El problema es que ese supuesto análisis nunca se tradujo en movimientos visibles en una casa que va a otro ritmo, mucho más intenso que el de las redes sociales.

Al ser consultado por el mote de planta, el joven se hizo cargo, aunque sin demasiada autocrítica: "Ahora uno que lo ve desde afuera, puede ser, yo realmente adentro no lo sentí así, incluso creo que gente de la casa con la que he hablado de juego, con la que he compartido mis pensamientos de juego, no se esperaba realmente que yo que yo me vaya así".

¿Esas charlas existieron realmente? Lo cierto es que, mientras él habla de estrategias, desde afuera se lo vio mayormente dormir, tomar sol y compartir mates con sus compañeros. "No sé si se vio eso y quedó demostrado eso realmente, no puedo cambiar la opinión de la gente", expresó.

"¿Te quedó la sensación de que te guardaste capaz demasiado?", le preguntó BigBang sobre la percepción del afuera de que no jugó. Su respuesta fue tan tibia como su actitud en el juego: "Y mirá, uno que ya está afuera ve lo que pasó y se replantea un montón de cosas".

El eliminado también asoció el "dar show" con pelearse, aunque el reality ofrece muchas otras formas de jugar. "A mí lo que más me jode es que me quieran pasar por encima o piensen que son más y tratarme de menos a mí, yo creo que en ningún momento se vio así, ni por la edad, ni por la apariencia, ni por nada. No me trataron de menos, siempre fue igual, entonces yo no veía motivos como para llegar a tener una pelea".

Sobre su salida por la puerta roja, Tomy fue contundente: "Sinceramente, eso no me modificó en absoluto. Si te golpea en el ego, no creo, no compartiría ese ese pensamiento", dijo. Si bien su valija se fue en una carretilla y ni siquiera llegó a la puerta por la que entró, el ex participante se mostró agradecido con la producción y sus compañeros, lejos de sentirse ridiculizado: "Yo siento que me fui por una puerta grande, momento en el que vienen todos a abrazarme, me llevo eso realmente. Después, irme por una puerta chica o roja, o irme por la puerta normal, no me cambió en absoluto".

Desde su mirada, siempre se mantuvo positivo y pensó que realmente no quedaba eliminado: "Fue un golpe inesperado, pero en el momento que te agarran la valija o antes se te pasan todas las cosas por la cabeza, los momentos que pasaste antes de entrar, las cosas que dejaste, todo el apoyo que está haciendo tu familia, tus amigos, se te pasa todo por la cabeza en medio segundo".

Tomy Riguera tiene pensado volver a la casa en un futuro repechaje pero, mientras tanto, analiza el terreno de seguir creando contenido en redes y permanecer en los medios: "Desde antes vengo con las redes sociales, entonces, por un lado, seguir por ese por ese palo, y después usar este bajón de motivación como para seguir en los medios, y el objetivo es, obviamente, entrar a la casa ".

Cuando se le preguntó si volvería a jugar con el mismo grupo —varios de ellos también señalados como "plantas"— o si cambiaría de estrategia, respondió: "Yo estaba en ese grupo porque éramos mayoría, yo veía que íbamos a armar nosotros la placa tranquilamente, que claramente que no sería así".

Según contó, dos días antes de la placa planta le había planteado a Lola "armar por otro lado", e incluso dijo que intentaría aprovechar más la cámara y los momentos del vivo, donde curiosamente se mantuvo bastante callado.

El confesionario de BigBang

Desde el diario se le propuso al entrevistado jugar una última vez en el confesionario, esta vez no para nominar sino para hablarle a algún participante que sigue dentro de la casa. Fue acá donde Tomy Riguera volvió a mostrar la misma tibieza con la que jugó: el silencio se apoderó de la entrevista y, con los minutos corriendo, no se animó a decir ningún nombre.

Se le insistió con la idea de a quién aconsejaría, pero tampoco pudo decir uno. Con insistencia y presión, el ex hermanito terminó diciendo que hablaría a un par que están en la casa y que, según él, merecían estar en la placa planta pero no lo estuvieron. ¿Nombre? Después de varios segundos, y con evidente cautela, mencionó a Andrea del Boca.

"¿Para vos Andrea del Boca no está jugando?", se le consultó. Desde su perspectiva, la actriz no arma estrategias ni alianzas, sino que se apoderó de la cocina e intenta liderar la casa desde allí: "Yo sinceramente eso con el juego no lo relaciono".

Otra pregunta fue a quién mandaría directo a placa y su respuesta fue letal: Daniela De Lucía, a quien él considera una planta que no está jugando. Además, se animó a decir quién se va en esta nueva placa que tiene voto positivo: Luana Fernández sería la próxima eliminada de Gran Hermano desde su perspectiva, por el problema que sucedió con su ex novio y la nueva dinámica de "Derecho a réplica".

Paradójico: el primer eliminado de la "placa planta" ya empezó a repartir etiquetas dentro de la casa. Aunque, por lo que mostró durante su breve paso por el reality, muchos todavía se preguntan si Tomy Riguera realmente jugó... o si simplemente fue la planta más famosa del jardín.