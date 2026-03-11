Recuperado y fortalecido, Pablo Grillo invita a un festival en la Plaza de los dos Congresos

El 12 de marzo de 2025 quedó grabado en la memoria colectiva como una jornada de violencia estatal y represión desmedida por parte del gobierno de Javier Milei que, en ese momento había puesto como ministra de Seguridad a la temeraria Patricia Bullrich. A un año de aquel día, el fotoperiodista Pablo Grillo, quien sufrió un disparo en la cabeza durante el operativo represivo comandado Bullrich, convoca al pueblo a transformar el dolor en acción y las calles en un espacio de resistencia.

"El jueves, que se cumple un año, hacemos la gran festichola. Vengan a la plaza, están todos invitados. Copemos las calles ", expresó Grillo en un mensaje difundido a través de las redes sociales. La cita es este jueves 12 de marzo desde las 17 horas en la Plaza de los Dos Congresos, donde se llevará a cabo el festival "Revelando la Libertad".

La convocatoria no solo es un acto cultural y político donde Grillo estará acompañado por Beatriz Blanco, una jubilada que sufrió graves heridas ese día por parte de un policía que le pegó con un palo en la cabeza y Jonathan Navarro, un hincha de Chacarita que también resultó víctima de la brutal represión. Los tres sobrevivientes aparecen juntos en un video difundido por el medio Mu, de la cooperativa de comunicación LaVaca, como símbolo de resistencia y unidad frente a la violencia estatal.

El disparo que impactó en la cabeza de Grillo fue efectuado por el gendarme Héctor Guerrero que actualmente está procesado por "lesiones gravísimas" mientras el fotógrafo, de 36 años, enfrentó un arduo proceso de recuperación que incluyó múltiples cirugías y una rehabilitación que se prolongó por un año aunque no lograron doblegar su espíritu.

Pablo Grillo

Previo al festival en el Congreso, se inaugurará una muestra fotográfica de Grillo titulada " Para que el cuidado sea visible " en el hall central del Hospital Evita, en Lanús. La exposición reúne imágenes capturadas por el fotógrafo entre 2020 y 2023 y forma parte de las actividades culturales conmemorativas por los 50 años del golpe cívico-militar.

Además, este miércoles, LaVaca estrenará un microdocumental que retrata el emotivo reencuentro entre Grillo, Blanco y Navarro. Este material audiovisual busca visibilizar sus historias personales pero también denunciar el accionar represivo del Estado y subrayar la importancia de la memoria colectiva para evitar que hechos como estos se repitan.

Así las cosas, la Plaza de los Dos Congresos será, una vez más, escenario de lucha y resistencia, pero esta vez bajo el signo del arte, la memoria y la libertad.