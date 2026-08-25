Tras el revés en el Senado, el Gobierno relanza su agenda de desregulación con el foco en el mercado inmobiliario

Luego del reciente traspié legislativo en el Congreso, donde la Cámara de Senadores cercenó capítulos clave de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada -específicamente los referidos a la extranjerización de tierras y el manejo del fuego-, el Gobierno nacional ha decidido redoblar la apuesta por su agenda de reformas.

En este nuevo escenario, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha sido integrado formalmente a la mesa política de la Casa Rosada para coordinar el cronograma legislativo, situando a la reforma del mercado de capitales como la prioridad inmediata para impulsar el sector inmobiliario.

En el marco de la Expo Real Estate 2026, celebrada en el Hotel Hilton, Sturzenegger fue tajante respecto al rol que deben ocupar las entidades financieras en esta nueva etapa. El ministro señaló que la reactivación del crédito hipotecario, que ya muestra signos de vitalidad desde 2024, requiere una transformación profunda en la mentalidad bancaria.

"Para que podamos extender la cantidad de créditos, no solo hipotecarios sino a toda la economía, el sector bancario tiene que hacer un cambio de chip y salir a buscar el ahorro de los argentinos", afirmó el funcionario.

Sturzenegger subrayó que existe un potencial de fondeo masivo que actualmente se encuentra fuera del sistema: "Los argentinos tienen US$ 300.000 millones en el exterior. Esa es la plata que hay que buscar. Hay que convencerlos de que la traigan a la Argentina, que la depositen en el banco y que esos depósitos se transformen en créditos hipotecarios".

Desregulación: libertad de elección y nuevos instrumentos

El eje de la propuesta oficial no solo reside en el financiamiento, sino también en la eliminación de trabas burocráticas y la obligatoriedad de ciertos servicios. Sturzenegger planteó un principio filosófico de gestión: "Tenemos que tener menos cosas obligatorias y más optativas".

Bajo esta premisa, defendió que los servicios de los corredores inmobiliarios deben ser contratados por el valor que aportan y no por imposición legal: "Cuando alguien ofrece un servicio, ese servicio se tiene que ofrecer no porque el Estado te obliga a contratarlo, sino porque ese servicio aporta un valor que el cliente valora".

Para complementar este esquema, el Gobierno trabaja en una reforma que permitirá:

Securitización de hipotecas: conectar el ahorro directamente con el producto inmobiliario a través del mercado de capitales.

Nuevas Obligaciones Negociables (ON): habilitar instrumentos vinculados a unidades de valor (UVA) o al costo de la construcción.

Crowdfunding: simplificar la normativa actual para facilitar el financiamiento colectivo de proyectos.

Innovación y seguridad jurídica

La visión gubernamental se apoya también en la modernización tecnológica. Durante el evento, se destacó el impulso a la tokenización de activos y el uso de herramientas digitales para agilizar las operaciones.

Sturzenegger elogió las plataformas de firma hológrafa digital que permiten prescindir del papel sin perder validez legal, resumiendo el cambio con una frase contundente: "El que usa papel es porque quiere".

A pesar de las tensiones internas y los desafíos en el Congreso, desde el Ejecutivo sostienen que las iniciativas de desregulación son un "pilar fundamental del proceso de crecimiento". El objetivo es que la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del peso conviertan nuevamente a la propiedad en la principal reserva de valor para los argentinos.