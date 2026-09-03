Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza: "No escuchan al pueblo"

La concejal libertaria en La Matanza -provincia de Buenos Aires- Leila Gianni, comunicó en la tarde de este miércoles su renuncia a la Libertad Avanza. "Me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar", señaló.

"Hoy renuncio a mi pertenencia a La Libertad Avanza", escribió Gianni en el texto que compartió públicamente. La concejala calificó la resolución como "una decisión profundamente meditada" y explicó que no quiere "ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos" y donde, según su percepción, "no se escucha al pueblo".

Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar pic.twitter.com/QjtxErpn0r — Leila Gianni (@Leigianni) September 2, 2026

"Había que ordenar la macroeconomía, cambiar el rumbo y terminar con años de irresponsabilidad", sostuvo, y agregó que también había que combatir a "los militantes del hambre", una tarea que, aseguró, siguió sosteniendo. Sin embargo, remarcó: "La macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana, al que trabaja y no alcanza, al comerciante, al emprendedor y al vecino".

Te vas a arrepentir, cuando esté con otro... pic.twitter.com/hqcAPW3hdT — Leila Gianni (@Leigianni) August 25, 2026

El distanciamiento de Gianni con la conducción libertaria de La Matanza no es un hecho aislado. En diciembre de 2025, la entonces flamante concejala ya había resuelto separarse de la bancada oficialista de LLA para constituir, junto a otros dirigentes locales un espacio propio bajo el nombre Alianza Libertad Republicana, que integraba junto a Javier Ferreyra, Hernán Finocchiaro (hermano del diputado y ex ministro de Educación) y Ricardo Lococo, con pasado en el PRO. Por su parte, la bancada de LLA tiene cuatro concejales: Lorena Ramos, Gabriel Chaile, Jimena Alonso y Mara Barloa.

leila gianni

La salida se da en medio de un enfrentamiento con el titular del espacio político en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, a quien acusó por "preocuparse más por el poder y los negocios que por los vecinos".

Tras conocerse la decisión política, Lilia Lemoine salió al cruce de Gianni. De modo elíptico, posteó en sus redes sociales. "Hay políticos perokukas que compran voluntades con merca. No por nada son socios del castrochavismo". Lejos de amilanarse, la ex camporista recogió el guante y respondió: "No hables de merca. Primero la adicción es un tema de salud mental, que miles de argentinos sufren. Segundo, Espert, Villaverde y los que faltan se financiaron a costa de arruinar pibes. Tercero hoy el estado en todos sus niveles no brinda herramientas para tratar esta problemática de las víctimas que consumen sustancias".

Lilia apuntó contra Leila

La dirigente ya había sufrido el embate del cineasta tenebroso y actualmente a cargo de la comunicación libertaria, el inefable Santiago Oría. El hombre se subió a un video de los tantos que postea Gianni en sus recorridas matanceras y la acusó de consumir cocaína. Y Leila volvió a contestarle: "No banalicemos las adicciones, que no dejan de ser una enfermedad de salud mental que merece tratamiento, respeto y cuidado, de quien sea. Con la adicción no se juega ni se opera políticamente".

Por lo pronto, Gianni no abandonará su banca en La Matanza. "No quiero ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos y donde siento que no se escucha al pueblo", escribió.















