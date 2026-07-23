El show de Alfa en la Casa de los Gemelos: acordó ir gratis, pero pidió cachet al llegar y afirmó ser "el más famoso de Argentina"

Las andanzas de Walter "Alfa" Santiago, aquel emblemático ex participante de Gran Hermano 2022, continúan a nivel internacional, ya que en los últimos días comenzó su participación en el reality show español La Casa de los Gemelos - Summer Edition, donde también están Juliana "Furia" Scaglione y el ganador de GH 2011, Cristian U. El ex Polémica en el Bar arregló ir por los costos y, una vez allí, la producción expuso que pidió cachet. Además, aseguró ser el más famoso del país.

"Alfa apretó por venir, apretó por venir, apretó por venir. Se cuadra que no hay cachet por él, viene aquí con gastos pagos. Y media hora antes de empezar el reality me dice: 'oye, hay que hablar de cachet'", reveló uno de los productores dentro de la residencia desde donde sale el programa, en frente de todo el equipo de trabajo e influencers que son parte del reality.

"Fabián me dijo: 'cuando llegués allá lo arreglás'. Yo no voy gratis a ningún lado. Vine casi gratis porque yo en Buenos Aires tengo mi actividad", contestó Alfa sin que se le mueva un pelo. Enseguida otro productor le explicó que el reality "es una sobreexposición" que luego él debe aprovechar para hacer su trabajo en el país. "No creo que vengas solo por nivel económico, vienes por exposición", argumentó.

En disidencia, el ex compañero de juego de Romina Uhrig, repasó sus logros y laureles para que les quede claro con quién hablaban. "Yo estuve en Gran Hermano, estuve en MasterChef, en Polémica en el Bar, me llamaron para estar en otro reality afuera. Te imaginás que no es sólo por la experiencia", rechazó Santiago.

Una máquina de vender humo

En otro diálogo que se viralizó con participantes del reality, uno de ellos lo reprochaba por haber dicho que era el famoso "más importante del país". ya que le parecía mucho. "Sí, que te lo diga Furia", aseguró el hombre de la bandana. "Alfa no puede caminar por la calle tranquilo", lo respaldó la polémica ex hermanita. "Jorge Lanata hizo una editorial sobre mí", confirmó el sexagenario. "Pero no eres Lionel Messi tampoco", le contestó el español. "A mí me paró el Kun Agüero en la calle", retrucó el ex GH.

Más adelante contó otra anécdota que, probablemente lo dibuje en cuerpo y alma respecto a su autoestima y consideración de sí mismo que tiene. "Yo estaba en la puerta del Inter de Miami porque íbamos al VIP con Oscar Posedente, que es uno de los directivos. Estoy parado así. Viene Messi con "El Chiqui" Tapia y me dice: 'Alfa, ¿qué hacés campeón?'. Vienen ellos a saludarme", confesó.