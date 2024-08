Universitarios destapan cómo es estudiar en la era Milei: "Hay un clima extraño en los pasillos de la facultad"

En el último tiempo, recortes presupuestarios de Javier Milei atentan contra los sectores más importantes del país, desde la salud y educación pública hasta las reservas naturales de las tierras argentinas que serán entregadas a otros países. Actualmente, la universidad pública corre enormes riegos por los bajos salarios docentes y las pésimas condiciones en que cursan los estudiantes.

El pasado 20 y 21 de agosto, los trabajadores de la educación decidieron iniciar un paro de 48 horas debido a sus bajos sueldos. En una última reunión paritaria, el Ministerio de Capital Humano "volvió a repetir la táctica" impulsando un 3% de incremento salarial para el corriente mes y un 2% para septiembre. Además, se reveló que desde el Gobierno no están dispuestos a abrir una negociación paritaria por lo que se especula con una nueva marcha universitaria multitudinaria a lo largo y a lo ancho del país.

Docentes universitarios luchan por un salario digno

BigBang contactó estudiantes universitarios de facultades públicas y privadas para reflexionar acerca de las consecuencias de la motosierra de Milei: "Hoy es muy difícil, no sólo por el desfinanciamiento, hay un clima extraño en los pasillos de la facultad . Y aunque todos pongamos la mejor cara, los profes, el equipo no docente y los alumnos, estamos cansados. Es agotador vivir con una incertidumbre tan grande. Sin embargo, esos mismos pasillos siguen llenos: nos cruzamos con estudiantes que comienzan la carrera o que la retoman, nos cruzamos los de siempre, y más importante aún, en la puerta de la facultad celebramos a los graduados", respondió Lujan, alumna de la carrea Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires (UBA), ante la consulta de cómo es cursar en la universidad pública en la era del gobierno de La Libertad Avanza.

Los docentes no son los únicos que sienten el recorte impuesto por el Presidente y su gabinete, también los estudiantes se ven afectados en lo económico: "En lo personal considero que afecta un montón a todos los estudiantes pero aún más a los estudiantes que dejan su lugar de origen para poder ir a estudiar, ya que en algunos caso aprovechaban para almorzar en comedor , las becas que otorgaba la facultad de fotocopias, transporte y hoy día, al ser los precios cada vez más altos, eso rinde apenas para 10 días y la situación se hace muy difícil; o como en mi caso que estudio en otra provincia y es un sacrificio económico muy grande costear el transporte", relató Giuliana Pernazza alumna de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que desarrolla sus conocimientos en la carrera Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura. Ella concuerda con otra estudiante de la misma universidad pero del área de Agronomía, al narrar que el comedor de la institución sigue brindando sus servicios pero "mucho mas acotado en cuanto horario y cantidad".

Sin universidad no hay futuro

Tanto Luján, como las dos estudiantes de la UNNE, se niegan a una que la educación universitaria sea privatizada: "Yo creo que si bien se pueden abrir instituciones privadas no se debe mirar a la educación como un servicio sino como el derecho que es de saber, de introducirse en la sociedad y de abrirle más puertas al sujeto sin importar de donde venga o los recursos que tenga", reflexionaron. Además, rescataron la importancia de dar lugar a quienes no puedan acceder a los costos de carreras privadas: " Yo no podría ser estudiante de la carrera universitaria que elegí si no hubiera estado disponible en una universidad pública y gratuita como lo es la UBA . Y como yo tengo esta oportunidad, quisiera que todas las personas que quieran estudiar puedan tenerla", reconoció la estudiante de Ciencias de la Comunicación.

Estudiar en la era Milei: desafíos y dificultades

Las universitarias entrevistadas coinciden en que sus edificios necesitan reformas, obras que se encuentran frenadas en ciertos módulos y faltante de los equipos necesarios para llevar adelante las clases.

Así como, además, apoyan los paros impulsados por los docentes y las marchas en defensa a la universidad pública.

UBA Sociales tomada por alumnos

Esto fue definido como "una medida acorde a la situación cuando uno de los trabajos más importantes en esta sociedad es el de la educación en cualquiera de los niveles y no se le da la importancia y repercusión que tiene en nuestras vidas y en las personas que somos hoy en día; entonces, si estas son las personas encargadas de introducirte en la sociedad, en áreas de trabajo y demás no podemos minimizar o ningunear el arduo trabajo que eso implica ".

¿Cómo vienen las privadas?

Valentina, estudiante de Abogacía en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) apoyó a la los estudios públicos y contó cómo los recortes del ministro de Economía Luis Caputo, golpean también a los privados: "Particularmente con los ajustes propuestos por Milei al implementar un sistema en el que las universidades privadas dependieran más del financiamiento propio y menos de subsidios del Estado. Sí notamos el aumento constante en los costos de la matrícula y sé que afecta a muchos estudiantes más, que quizás dependen de tarifas más accesibles o descuentos".

Agustina instó a ver el lado positivo ante las decisiones de su Facultad: "Por otro lado, al haber competencia con otras universidades intentan atraer más estudiantes por lo que mejora en la calidad de los programas de estudio, modifican las modalidades de examen y de evaluación al alumno, más exigentes que antes y desarrollan nuevas metodologías educativas, pero a la vez esto genera que haya una cantidad masiva de alumnos cuando años anteriores no se veía", relató.

UADE

Otra alumna de aquella institución, comparó los niveles de educación y si bien en un principio eligió la carrera de Medios en la universidad privada, recientemente la abandonó debido a la falta de contenido bibliográfico en las materias. Además, destacó los conocimientos de sus profesores graduados de la UBA, quienes mas trasmitieron conocimientos, a comparación de los graduados en la UADE que solo basaban sus clases en leer PowerPoint: " No volvería a una privada ", fueron sus palabras finales.

Los estudiantes universitarios dejaron en claro que es difícil dialogar con un gobierno como el de Javier Milei que ve la educación como un negocio, con la visión de que las personas se tienen que ganar aquel espacio.