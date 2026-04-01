Uno por uno, los funcionarios libertarios que aprovecharon créditos millonarios a tasa baja del Banco Nación

El Banco Nación, esa entidad pública que Javier Milei prometió privatizar con la misma vehemencia con la que defiende el libre mercado, ahora se convierte en el inesperado salvavidas financiero de varios de sus funcionarios y aliados políticos. En una muestra de contradicción sideral, los principales referentes de las fuerzas del cielo encontraron en el banco estatal una solución para sus necesidades habitacionales. Sí, ese mismo banco que consideran parte de la "maquinaria ineficiente y corrupta" del Estado.

Mientras Milei y su séquito se llenan la boca hablando de achicar el Estado y eliminar "privilegios", resulta que algunos de sus más fervientes defensores fueron beneficiados con millonarios créditos a tasas bajas otorgados por el Banco Nación. Lo más curioso es que todos estos préstamos fueron aprobados durante la gestión de Daniel Tillard, quien luego fue despedido en medio de un escándalo político. ¿Casualidad? Difícil de creer.

Daniel Tillard

BigBang pone luz sobre cada uno de los afortunados libertarios que, con la bandera del libre mercado en una mano y el formulario del crédito estatal en la otra, lograron hacerse con jugosos préstamos:

Felipe Núñez

Cargo: Director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)

Monto del crédito: 475 millones de pesos (febrero de 2025)

Más conocido por sus tuits incendiarios contra el gasto público que por su desempeño profesional, Núñez no dudó en aprovechar las bondades del Banco Nación para resolver sus asuntos financieros. El mismo hombre que defiende a ultranza a Luis Caputo y se autoproclama "Chief Financial Analyst de Toto" en su cuenta de X (antes Twitter), parece tener una relación bastante cómoda con el Estado cuando se trata de su bolsillo.

Felipe Núñez con Federico Furiase

Federico Furiase

Cargo: Secretario de Finanzas

Monto del crédito: 367 millones de pesos (agosto de 2024) y 100 millones más del Banco Ciudad

Exempleado de Caputo y actual funcionario clave del gobierno libertario, Furiase no solo logró un crédito millonario del Nación, sino que también se aseguró otro préstamo jugoso del Banco Ciudad. En una reciente entrevista, tuvo el descaro de decir: "No creo que la gente esté peor. A mucha gente le está yendo mucho mejor en muy poco tiempo ".

Federico Furiase

Juan Pablo Carreira

Cargo: Funcionario de Presidencia, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial

Monto del crédito: 112 millones de pesos (diciembre de 2025).

Más conocido como "Juan Doe" en las redes sociales, Carreira es otro ferviente defensor del achicamiento estatal que no tuvo reparos en solicitar un crédito al banco público. Su oficina, destinada a desmentir información comprometedora del oficialismo, no tiene mucho éxito, pero eso no le impidió recibir su pedazo.

Juan Pablo Carreira

Santiago Santurio

Cargo: Diputado nacional por Las Fuerzas del Cielo

Monto del crédito: 340 millones de pesos

Santurio, una de las espadas más afiladas del espacio libertario, también encontró en el Banco Nación un aliado inesperado.

Santiago Santurio

Mariano Campero

Cargo: Diputado por el radicalismo con pelucas

Monto del crédito: 322 millones de pesos (mayo de 2025)

El radical devenido en libertario, conocido por su protagonismo en el veto a los jubilados, tampoco se quedó atrás. Mientras discutía en el Congreso cómo recortar beneficios sociales para los y las viejas, él mismo aseguraba su futuro financiero con un generoso préstamo estatal.

Mariano Campero

Alejandro Bongiovanni

Cargo: Exdirector de la Fundación Libertad

Monto del crédito: 255 millones de pesos (enero de 2026)

Hijo de uno de los fundadores del think tank que nutrió al macrismo, Bongiovanni también aprovechó las bondades del banco público para financiarse.

Alejandro Bongiovanni

Lorena Villaverde

Cargo: Diputada libertaria y excandidata al Senado

Monto del crédito: 225 millones de pesos

Villaverde, envuelta en escándalos por sus vínculos con el narcotraficante Fred Machado, logró acceder a un préstamo inicialmente rechazado por el banco gracias a la intervención directa de su amigo Tillard. Típicos arreglitos en el gobierno libertario.

Karina Milei y Lorena Villaverde

En un país donde la vivienda propia es un sueño cada vez más lejano para millones de argentinos y argentinas estos hechos resultan insultantes: ver cómo quienes predican la austeridad y el fin del Estado son los primeros en aprovecharse de él cuando les conviene. La hipocresía de los funcionarios de La Libertad Avanza no tiene límites, pero al menos hay una mínima certeza: el discurso antiestatal tiene un precio, y parece rondar los cientos de millones.