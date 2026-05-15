La verdad detrás de la noche de furia de Néstor Ortigoza y Rocío Oliva en Tropitango: ahorcamientos y trompadas

Néstor Ortigoza, exfutbolista y referente histórico de San Lorenzo, se vio envuelto en un violento cruce en la madrugada del último fin de semana en Tropitango Bailable, un boliche en General Pacheco. El incidente, que se volvió rápidamente viral, cuenta con una participante más: Rocío Oliva.

Según lo informado por el programa A la Tarde, el kenko empezó cuando la ex pareja de Diego Maradona, ahora actual novia de Ortigoza y una amiga suya habrían sido agredidas por miembros del equipo de seguridad del boliche. Frente a esta situación, Ortigoza intervino, lo que terminó en una discusión que subió tanto de tono que finalmente escaló a las trompadas.

Néstor Ortigoza y Rocío Oliva

Todo esto se puede ver en un video de casi tres minutos que circuló a lo largo ya lo ancho de las redes sociales donde se puede ver al ex futbolista a las piñas con varias personas de seguridad que intentaban reducirlo. Finalmente, fueron necesarios cinco agentes para sacarlo del lugar.

Ortigoza dio su versión de los hechos y aseguró que reaccionó porque los empleados del boliche estaban molestando a una amiga de Oliva. Por su parte, el panelista Daniel Fava, agregó que el exjugador también denunció haber sido provocado y apuntado con láseres por parte del personal de seguridad.

😯 Un ÍDOLO de SAN LORENZO se PELEÓ en un BOLICHE y tuvo que ser RETIRADO por PATOVICAS



📌 Se trata de Néstor Ortigoza, quien también fue dirigente de San Lorenzo durante la presidencia de Marcelo Moretti. El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el boliche Tropitango,... pic.twitter.com/4g4HM1v7ar — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) May 14, 2026

Por su parte, Rocío rompió el silencio a través de la periodista Débora D'Amato, quien explicó en el programa que vivió momentos de gran angustia cuando agentes de seguridad la agarraron del cuello y ,según su relato, casi se queda sin aire. Sobre esto, D'Amato explicó: "Y parte de lo que sucedió lo volvió loco, en el buen mal sentido de la palabra, y acciona ante esta situación".

Cabe recordar que el violento episodio se da en el marco del historial de Ortigoza que, en 2024, fue denunciado por su ex pareja por violencia de género, acusándolo de incumplir una restricción perimetral dictada por la Justicia.

La verdad detrás de la noche de furia de Néstor Ortigoza y Rocío Oliva en Tropitango

Mientras tanto, desde Tropitango Bailable evalúan tomar acciones legales contra Néstor Ortigoza por los daños ocasionados durante la pelea y, por otro lado, la abogada Ana Rosenfeld señaló que Rocío Oliva tampoco descarta iniciar una demanda contra el boliche tras las agresiones sufridas.