Leo Nardini votó en Grand Bourg y convocó a fortalecer la democracia

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, emitió su voto esta mañana en el marco de las elecciones nacionales de medio término. Como es habitual, lo hizo acompañado por su padre Jorge, quien vota en la misma mesa, y su hija Juanita, en el Instituto Alfonsina Storni de la ciudad de Grand Bourg. Llegó al establecimiento alrededor de las 9:30 de la mañana e hizo su ingreso en un clima de especial respeto y cercanía con los presentes.

"El nuevo sistema de la BUP es muy simple", destacó el intendente.

Estas elecciones son particularmente significativas: por primera vez se implementa la Boleta Única de Papel (BUP) como sistema de votación. Ante la escasa capacitación brindada por el gobierno nacional, a la ciudadanía, Nardini valoró el trabajo territorial realizado junto a la militancia de Fuerza Patria para informar a los vecinos y vecinas. Sobre su experiencia, expresó: "El nuevo sistema de la BUP es muy simple. Fue un proceso muy dinámico: llegamos a la mesa, dimos el documento, nos dieron la BUP, la lapicera y marcamos el voto detrás del biombo. La verdad es un proceso muy dinámico".

El intendente en el día de la votación.

El intendente remarcó la importancia de participar activamente en esta instancia electoral, en continuidad con el proceso iniciado en septiembre, y convocó a consolidar al peronismo como fuerza opositora frente a las políticas de ajuste y vulneración de derechos impulsadas por el gobierno nacional: "A toda la provincia y a todo el país, a todos aquellos que todavía no vinieron, hagamos un esfuerzo más, vayan a votar, cumplan con esta jornada democrática. Siempre va a ser bueno para fortalecer la democracia y para nuestro país. Así que a todos, en cada una de las escuelas donde les toque emitir el sufragio, los esperamos".