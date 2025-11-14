Villarruel niega ser la mala de la película y hace que Patricia Bullrich se arrodille: qué pidió

El mediodía del viernes fue testigo de un encuentro cumbre: la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, finalmente cruzaron palabras tras meses de tensiones y un vínculo prácticamente roto.

En el despacho de Villarruel, ambas dirigentes compartieron cafecito, pero no fotos, en una reunión que dejó incógnitas, perlitas, rumores pero muy pocas respuestas.

Victoria Villarruel

Desde hace meses, Villarruel es señalada como la "mala de la película", "traidora", hasta la apodaron "Vichacruel" dentro del gobierno de Javier Milei por no alinearse irrestrictamente al plan. Le achacaron incluso la falta de alineación con los objetivos del Ejecutivo en el plano legislativo donde ella reina.

Sin embargo, la vicepresidenta salió a defenderse con uñas y dientes: "Yo no tengo facultades para obstaculizar o interrumpir el ejercicio parlamentario. Eso se lo dejé claro a Bullrich ", declaró en una conferencia posterior, como queriendo dejar claros los tantos.

"Fue una reunión positiva. La idea es tener una relación cooperativa, tal como lo hice siempre", comentó Vilalrruel a los medios al salir del despacho. Sin embargo, el origen del conflicto entre ambas no es nuevo.

Desde los primeros días del gobierno de Milei, las chispas entre Villarruel y Bullrich fueron evidentes, especialmente cuando la cartera de Seguridad quedó en manos de la ex Montonera, un área que inicialmente se pensaba para Villarruel.

En la reunión con la Vicepresidente Victoria Villarruel hablamos de la necesidad de encarar un trabajo institucional serio para que la agenda del Gobierno tenga un espacio claro en el Senado.



Nuestro bloque pasa de 7 a 20 senadores y debemos construir una mayoría sólida y... — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 14, 2025

Las fricciones se intensificaron con el tiempo, alimentadas por las acusaciones desde la Casa Rosada contra la vicepresidenta por "jugar en contra" de los intereses del Ejecutivo.

A pesar de las declaraciones públicas que intentaron suavizar el tono del encuentro, fuentes cercanas a ambas partes dejaron entrever que la reunión no estuvo exenta de tensiones veladas. "Villarruel se mostró dispuesta a ayudar para que logremos la mayoría y que los proyectos del Gobierno salgan", comentaron desde el entorno de Bullrich.

Patricia Bullrich

La ministra, por su parte, asumió el compromiso de "que Villarruel pueda conocer el detalle de los temas que la Casa Rosada piensa llevar adelante en las sesiones extraordinarias", explicaron desde el diario La Nación.

A contrarreloj, Patricia Bullrich busca alcanzar el bendito número: 37 senadores que le den el visto bueno a las reformas que se prometen (laboral, jubilatoria y tributaria). Sin embargo, Victoria Villarruel habría contestado que "quien consigue las mayorías es quien va a dominar las sesiones del Senado y que, por lo tanto, ella no puede interceder en el plan de labor", según informó también el diario La Nación.