Violencia, detenciones y denuncia de genocidio: Ezequiel Peressini, el argentino que integró la Flotilla Global Sumud que intentó llegar a Gaza

Las repercusiones de la misión humanitaria de Flotilla Global Sumud que intentó romper el cero del ejército sionista para llegar a la Franja de Gaza, con Greta Thunberg a la cabeza, todavía continúan. A días de la detención ilegal de los tripulantes se firmó una paz a través de la gestión de Donald Trump, que Israel no respeta. Ahora se filtraron imágenes de una violación a un preso político y, en vez de detener a los agresores, buscan a quienes expusieron la acción ilegal e inhumana.

Ezequiel Peressini es militante de Izquierda Socialista en la Argentina y de la Unión Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI) en todo el mundo. Estuvo detenido seis días por el Ejército de Israel y pasó un mes en alta mar para lograr llegar a Gaza, en medio de los ataques incendiarios con drones y el amedrentamiento del sionismo. La experiencia transformó las leyendas internacionalistas del siglo XX con las que se formó, en una realidad plausible que se inmortalizó en el apoyo mundial a la causa palestina.

Según contó a BigBang , ahora la pelea pasa por lograr que los distintos estados del mundo le den la espalda a Israel, a partir del genocidio étnico que realiza contra la población gazatí, con el fin de que Palestina puede recuperar sus territorios históricos y terminar con una opresión que comenzó en 1948 y que en los últimos dos años dejó un saldo de casi 100 mil muertos, entre los que se destacan más de 20 mil niños y niños, el blanco más buscado por los gatillos del sionismo.

Además, al igual que otros dirigentes argentinos que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) intentó intimidar, señaló al sionismo, esa ideología que considera al pueblo judío superior al resto y que está dispuesta a asesinar para recuperar su "tierra prometida", como el nazismo de la actualidad, por su accionar y su instigación constante a la matanza del pueblo palestino.

el nazismo del siglo XXI, que representa el Estado de Israel"

Participaste de una misión que fue esencialmente internacionalista.

- Sí, creemos que la Flotilla Global Sumud fue la expresión internacionalista más grande en el último tiempo, en torno a la lucha y al apoyo de Palestina, y revivió grandes experiencias de internacionalismo. Cuando llegamos a Barcelona estuvimos reunidos en el Salón de las Brigadas Internacionales en un importante sindicato del Estado español. En el nazismo del siglo XXI, que representa el Estado de Israel, tuvimos que recuperar esas trayectorias y esas tradiciones de enfrentamiento al fascismo y al nazismo en el siglo XX, para llevarla adelante en esta ocasión por vía marítima.

Para quienes no están interiorizados de lo que hablás, estaban en el espacio donde estuvieron las brigadas internacionalistas que combatieron contra el franquismo en España en la Guerra Civil Española.

- Exactamente, allí se capacitaron, se armaron y se formaron una gran porción de las brigadas internacionalistas.

Ezequiel Peressini y el diputado nacional Juan Carlos Giordano, parte de la delegación argentina en la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda a Gaza.

¿Cuántos días estuvieron en altamar hasta que los detuvo el Ejército de Israel?

- Tuvimos 31 días en altamar navegando, y luego seis más detenidos, cuando nuestro plan en realidad era estar navegando 14 días. Estos 14 días no los pudimos cumplir, particularmente por los ataques de drones y los permanentes asedios del Estado de Israel. Tuvimos 31 días de navegación en donde las y los participantes pudimos armar una enorme camaradería, una gran solidaridad y recibimos un apoyo internacional de la lucha de los pueblos del mundo muy importante.

Mientras navegamos, vimos cómo el pueblo de España se movilizaba e impedía la vuelta ciclística de España, o vivenciamos la heroica huelga de los trabajadores en Italia y una movilización nacional impresionante que se trasladó por toda Europa. Ese era el combustible que a nosotros nos permitía seguir navegando, sabiendo lo que nos esperaba, porque la interceptación, la detención, el secuestro era la hipótesis más probable.

una movilización nacional impresionante que se trasladó por toda Europa"

¿Cómo fue esa experiencia de ser detenido de forma ilegal, lo aclaramos, por el Ejército de Israel y convivir con todo este odio que se ve en videos?

- Desde los primeros días de las reuniones de capacitación y entrenamiento en Barcelona -y en gran parte del trayecto de la navegación-, fuimos preparándonos para ese momento que sabíamos que iba a ser realmente muy violento. Esto era así porque, por ejemplo, con Greta Thunberg, ella nos permitió intercambiar y compartir su experiencia, las interceptaciones que había sufrido de ella y otras experiencias, porque la Flotilla Global Sumud agrupa todos los intentos marítimos de las flotillas anteriores que habían intentado llegar a Gaza, y compartiendo con las y los participantes, estábamos preparados.

Fue un momento realmente muy violento, porque el 1° de octubre a las 20:30 horas de Gaza -estábamos a 30, 50 millas marítimas de llegar- entre nuestras embarcaciones de la Flotilla Global Sumud y Gaza, se posicionaron 24 embarcaciones militares de la Armada de Israel, con el objetivo de interceptarnos. Dos grandes barcos se posicionaron al lado del Sirius, donde yo estaba viajando con mi compañero Juan Carlos Giordano, y se bajaron dos lanchas de aproximaciones rápidas, y unos 20 militares se subieron violentamente al barco, nos redujeron, nos quitaron todas nuestras pertenencias y, a punta de fusil automático, nos llevaron al puerto de Ashdod en 24 horas de navegación, en donde fuimos recibidos por otra tanda represiva, esta más brutal, porque cuando nos bajaron de los barcos, nos sentaron como si estuviéramos en Guantánamo en fila, y allí fue que se hizo presente el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, para amedrentar y amenazarnos de que éramos terroristas y que íbamos a ir a prisión. Pero como teníamos una moral muy alta pudimos interrumpir su discurso nazi-sionista gritándole 'Free free Palestine, free free Palestine', lo cual fue un orgullo pero inevitablemente terminó con todos esposados para seguir amedrentándonos. Luego nos vendaron los ojos y nos trasladaron a la cárcel.

Ezequiel Peressini y el diputado nacional Juan Carlos Giordano, parte de la delegación argentina en la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda a Gaza.

En el momento de la detención hubo torturas psicológicas, se ensañaron en particular con Greta Thunberg, que fue quizá junto Thiago Ávila, una de las figuras más convocantes y más representativas de la misión. ¿Cómo fueron esos días?

- Los seis días de detención fueron realmente muy graves. Aunque siempre alertamos que gracias a la movilización y la solidaridad de los pueblos del mundo, la violencia y la represión que nosotros sufrimos fue limitada, comparándola con la represión que reciben los todavía 9.100 presos palestinos que están en las cárceles de Israel. En la cárcel de Ktzi'ot, la cárcel de seguridad más grande del mundo -donde nosotros fuimos detenidos- están declaradas las violaciones a los derechos humanos más atroces de la actualidad.

Nosotros sufrimos un permanente amedrentamiento, violencia psicológica, la práctica del simulacro de fusilamiento que utilizaron todas las dictaduras era una práctica muy recurrente. Nos abrían las celdas y con los perros buscaban amedrentarnos, tratar de quebrarnos, tratar de dividirnos, pero en ningún momento de esos seis días de detención lo pudieron lograr. Estábamos protegidos por la movilización de los pueblos del mundo, a pesar del abandono criminal que todos los gobiernos del mundo habían practicado con la Global Sumud Flotilla.

la violencia y la represión que nosotros sufrimos fue limitada, comparándola con la represión que reciben los todavía 9.100 presos palestinos"

Prometieron, como el gobierno de Italia y España, embarcaciones para protegernos, y nada de esto se cumplió, demostrando que siguen siendo cómplices del genocidio del nazi-sionismo de Israel sobre el territorio histórico de Palestina.

Esta entrevista es a días de que hayan detenido a la ex abogada del ejército de Israel Yifat Tomer-Yerushalmi, quien tenía videos de una violación a un detenido, un preso político en Israel. La presión dentro mismo de Israel, de un sector importante de la población que vive allí es fuerte contra lo que estuvo ocurriendo y derivó en que tengan que firmar esta paz de Donald Trump, que por lo que tengo entendido no es tal, porque las agresiones del sionismo continúan sobre toda la Franja de Gaza y Cisjordania.

- Cuando nosotros, luego de ser liberados, nos enteramos, porque estuvimos incomunicados todo ese tiempo, nos dimos cuenta de que se había firmado un falso acuerdo de paz entre Estados Unidos y los países árabes que están jugando un rol de complicidad; con Turquía y el Estado español. Una falsa paz, porque en realidad Trump y el imperialismo no buscan la paz en Gaza, sino que buscan repartirse el territorio gistórico de Palestina con las potencias imperialistas e imponer un gobierno con Tony Blair a la cabeza, para tratar de impedir la autodeterminación del pueblo palestino.

Ezequiel Peressini y el diputado nacional Juan Carlos Giordano con Greta Thunberg antes de partir a Gaza con la Flotilla Global Sumud.

Y, además, desde que se firmó la paz a este momento, ya más de 120 personas han sido asesinadas, se retomaron los bombardeos y hasta Israel realiza acciones militares en el sur del Líbano, demostrando que la tregua es sumamente frágil. Celebramos el retorno de las personas que días antes habían sido expulsadas, que vuelven al sur de Gaza. la liberación de 2.000 presos palestinos, pero denunciamos que aún permanecen detenidos la enorme cantidad de detenidos en las cárceles de Israel. Exigimos la liberación de todos los presos políticos y seguiremos peleando para la única solución que hay para Palestina y Medio Oriente, que es una Palestina única, laica, democrática y no racista, del Río Jordán hasta el Mar Mediterráneo, para recuperar el territorio histórico de Palestina, garantizar que todos los habitantes de Palestina puedan vivir con paz y también garantizar el retorno de los 5 millones de palestinos que durante estos 78 años han sido expulsados de su territorio histórico.

¿Qué es lo que está faltando para que se pueda frenar esta deshumanización que se está viviendo?

- Terminar de derrotar la complicidad de todos los gobiernos, los estados capitalistas y la falsa y cobarde diplomacia imperialista, que es el sostén fundamental del estado del nazi-sionismo de Israel. Son ellos quienes sostienen política, económica e ideológicamente al Estado de Israel y no son los pueblos, que ya han demostrado que han elegido el bando del pueblo en contra del genocidio de Israel.

El genocidio televisado ha generado movilizaciones muy importantes"

El genocidio televisado ha generado movilizaciones muy importantes. Desde las acciones de la resistencia palestina hace dos años, comenzaron los acampes en los Estados Unidos y eso se extendió a Europa, pero efectivamente sigue siendo insuficiente porque los gobiernos sostienen todos los acuerdos políticos, económicos y diplomáticos con el Estado de Israel. Javier Milei es el más bruto, que es directamente un sostén desde Argentina más ideológico y criminal con el Estado de Israel, pero después hay decenas de gobiernos que, por ejemplo, firmaron apoyo a la Flotilla o lloran con lágrimas de cocodrilo los niños asesinados en Palestina, pero no toman ninguna acción concreta para terminar con el genocidio.

Por eso es que exigimos que la movilización de los pueblos del mundo debe continuar. Los trabajadores organizados con sus sindicatos deben ponerse del lado del pueblo palestino para movilizarse junto con la clase trabajadora, los estudiantes, la mujer, la juventud y el conjunto del pueblo del mundo, para conseguir una Palestina libre del río al mar. Y esa exigencia es muy importante, que todos los gobiernos del mundo deben romper todas las relaciones económicas, políticas, diplomáticas, militares y de todo tipo con el Estado de Israel. Ya lo dijo Ilan Pappé, un importante historiador israelí que se encuentra en Inglaterra: sin el apoyo del imperialismo y de los países del mundo, el Estado de Israel caería como un castillo de naipes.

Greta Thunberg es una de las personalidades más destacadas que integra la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Mencionaste a Milei. ¿Qué conclusiones sacás de la victoria de La Libertad Avanza? Porque fue un golpe muy fuerte para quienes vienen luchando contra la motosierra.

- Efectivamente, quienes venimos en las calles desde que asumió el gobierno hasta ahora, impulsando la movilización, las huelgas, exigiendo los paros generales para demostrar los reclamos obreros, populares, las mujeres, la juventud en Argentina, fue un resultado sorpresivo. La crisis política del gobierno había comenzado a movilizar, los hechos de corrupción de Karina Milei recibiendo los sobornos, José Luis Espert y los otros funcionarios relacionados con el narcotráfico. Habían empezado a demostrar que, a pesar de decirse no casta, siguen siendo tan casta como el resto de los partidos políticos y los que gobernaron a la Argentina.

Lamentablemente, una confusión enorme y un odio muy importante, y hasta legítimo, con sectores del peronismo que han gobernado la Argentina durante tantos años. Prometieron la heladera llena, pero quitarle el plato de comida en la boca de los niños en gobiernos anteriores, ha generado un desencanto generalizado que el gobierno todavía puede capitalizar. Puede capitalizarlo gracias a la complicidad de distintos partidos políticos, particularmente el peronismo que durante estos dos años dijo que iba a enfrentar al gobierno, pero prefirió esperar hasta las elecciones.

Ese acuerdo de Milei con Trump, un acuerdo del imperialismo, van a buscar imponer lo que la dictadura no pudo terminar"

Y este resultado electoral ha demostrado que a los gobiernos de ultraderecha no se los puede aguardar para combatir las elecciones, sino que tenemos que organizarnos de las bases, poner toda la disposición de la movilización y la organización de la clase de trabajadores y del pueblo para enfrentar al gobierno de Milei. Si bien es un proceso realmente muy duro, efectivamente Trump ha aportado activamente al triunfo, no solo con sus préstamos directos, sino con su intervención política en la última campaña electoral. Entonces ese acuerdo de Milei con Trump, un acuerdo del imperialismo, van a buscar imponer lo que la dictadura no pudo terminar: la reforma política, la criminalización de la protesta, una reforma tributaria para que los grandes capitalistas se sigan llevando las ganancias de nuestro país en base a la explotación del pueblo trabajador.

Y nosotros del Frente de Izquierda y los Trabajadores de Unidad (FIT-U) seguiremos insistiendo que para enfrentar a esta situación va a hacer falta la organización y la movilización. y también un programa político para salir de fondo, porque esta situación no puede resolverse con pequeñas reformas. Es necesario romper inmediatamente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recuperar la soberanía del país y entregar todos los recursos del país al servicio de las necesidades obreras y populares del trabajo, la salud y la educación.

El ataque incendiario contra la embaración Alma, realizado desde un dron cuando estaba en aguas tunecinas como parte de la Flotilla Global Sumud.

La situación de la lucha de clases inevitablemente se va a tensar, porque ese es el mandato del gobierno de Milei, y en ese tensar, el FIT-U nos encontrará de este lado de la lucha, enfrentando al Gobierno en las calles, y también con las y los compañeros diputados del Frente de Izquierda, porque a pesar de la desesperación y la confusión de millones, el FIT-U logró hacer una buena elección en todo el país, con más de 900 votos, lo cual demuestra que hay un sector de la vanguardia de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, que sigue apostando por una salida obrera y socialista a la crisis capitalista e imperialista en el país.

Una de las cosas con las que se envalentona Milei a partir de este triunfo es poder conseguir una reforma laboral. En el medio aparecen videos de trabajadores en las calles que dicen, "bueno, está bien, yo ya trabajo 12 horas" y argumentos de ese tipo, que también son hechos. ¿Qué está pasando en la conciencia de la clase trabajadora argentina como para que vean con buenos ojos esta precarización que se viene?

- El resultado electoral expresa un retroceso de la consciencia de la clase trabajadora en la Argentina que, producto de las direcciones políticas en sus organizaciones, se ha visto totalmente defraudado. Efectivamente, ¿qué le podemos decir a un trabajador joven que trabaja en Rappi, que ya trabaja 12, 15 horas para llevar un plato de comida en su casa, tratar de educar a sus hijas, a sus hijos y a su familia? Porque han encontrado que quienes dicen enfrentar esa situación han sido los que han llevado a la clase trabajadora esta situación de pauperización, de hambre y de pluriempleo.

El resultado electoral expresa un retroceso de la consciencia de la clase trabajadora en la Argentina"

Creemos que las organizaciones obreras, en manos de las direcciones peronistas, han entregado los derechos y eso ha significado un retroceso en la conciencia de la clase trabajadora quienes ven, no solamente a las direcciones traidoras como un enemigo, sino al conjunto de las instituciones propias de la clase trabajadora, como los gremios, los sindicatos, los centros estudiantes.

Ahí entra, por ejemplo, la CGT, que tiene a Gerardo Martínez, que fue parte de la discusión de la reforma laboral y fue parte del Batallón de Inteligencia 601.

- Eso es realmente notorio. Las organizaciones de la clase trabajadora, en este caso, por ejemplo, la CGT, a diferencia de estar al servicio de la lucha y de las necesidades del pueblo trabajador, han estado al servicio de las necesidades, los reclamos y las demandas de los capitalistas, de los partidos patronales y de los grandes empresarios. Lo más claro es lo de Gerardo Martínez, que directamente va a ser un escribano del Gobierno para trasladar este retroceso en la conciencia de clase en el pueblo trabajador.

La Flotilla Global Sumud fue interceptada por el Ejército de Israel y detuvieron por seis días a todos sus tripulantes.

Ellos son los que impiden las asambleas en las fábrica, en los lugares de trabajo, y dicen "hay que firmar todo el acuerdo que el Gobierno quiera", y ahora dirán "como tenemos minoría en el Congreso, como ha ganado el gobierno de Milei, tenemos que firmar todo". Nosotros llamamos a rebelarse contra esa situación, porque efectivamente otro futuro es posible, pero lamentablemente ningún futuro mejor para la clase trabajadora será posible, ni en el marco de la ultraderecha proimperialista que viene a pegarnos con látigo ante esta situación, ni tampoco ante esas medias tintas y doble discurso a la que nos ha acostumbrado el peronismo, con distintas direcciones en la organización de la clase trabajadora o cuando fueron gobierno.

Es necesario buscar una alternativa distinta, que parta de la ruptura de toda esta situación de la estructura y la decadencia del sistema capitalista para que todos los recursos de nuestro país estén en al servicio del pueblo trabajador y no de los grandes capitalistas, como ha sido hasta ahora. Por eso los que tienen que gobernar son las y los trabajadores.

Seguimos exigiendo que la CGT, la CTA rompan el pacto con el gobierno de Milei"

Durante los primeros dos años del mandato de Milei, desde Izquierda Socialista había una política de exigencia, la conducción de la CGT para que llame a paro. ¿Eso cambió a partir de la elección y estos últimos procesos de lucha? ¿O siguen realizando una exigencia?

- Nosotros seguimos exigiendo, de manera permanente, que la CGT, la CTA y las organizaciones gremiales centralizadas de la Argentina, rompan el pacto con el gobierno de Milei. Por el momento no hemos conseguido, producto de la presión que hacía la movilización, como por ejemplo las grandes movilizaciones universitarias, permitieron que esto también sea tomado por sectores de clase trabajadora y la CGT se vio obligada a convocar a medidas de fuerza que cuando se ejecutaron se demostraron muy potentes y muy convocantes.

Pero no solamente exigimos a la CGT que tome estas acciones, sino que denunciamos su complicidad con el gobierno, que están jugando este rol pro Gobierno de Milei, para efectivamente organizar los reclamos en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios, para seguir profundizando esa exigencia hasta desbordarlos.